Ecuador, con sus figuras defensivas, aspira a hacer el mejor Mundial de su historia

Veinte años después de alcanzar su mejor ubicación histórica (octavos de final) en un Mundial, Ecuador considera que su actualidad futbolística le permite hacer proyecciones mucho más optimistas. Hasta con una dosis de osadía, por las expresiones públicas que trascendieron en los últimos días. “En algunas charlas [a Sebastián Beccacece] se le escapó que el objetivo es ser campeón del mundo”, expresó el arquero argentino nacionalizado Hernán Galíndez, que ya tiene la experiencia mundialista de 2022. “La mayoría de los que fuimos a Qatar teníamos muy pocos partidos con la selección en ese nivel de exigencia. Yo debería andar por los ocho partidos. Ahora, tanto yo, como Pacho, Moi [Caicedo] o Hincapié tenemos una experiencia y roce internacional más importante”, agregó el guardavalla de Huracán.

Entrevistado recientemente por el diario ABC, el entrenador argentino Beccacece tampoco le rehuyó a los objetivos más elevados: “Hay que tomar con naturalidad que Ecuador pueda ganar el Mundial. Tenemos la ilusión de ganarlo, pero no la obligación. Nos fijamos en lo que hizo Marruecos en Qatar, donde llegó hasta semifinales, y soñamos en grande”.

Moisés Caicedo, la pieza más importante en el mediocampo de Ecuador JOHN THYS - AFP

La distancia que hay entre ese propósito tan ambicioso de Ecuador y su actualidad empezará a medirse este domingo, con el debut en una zona de alta exigencia, por un lado, y con un cuarto participante (el debutante Curazao) ante el que los otros tres equipos tienen presupuestada la victoria en la suma para avanzar a los play-off. Ecuador y Costa de Marfil se medirán por la primera fecha del Grupo E, en el estadio Lincoln Financial Field, de Philadelphia.

Salvo por los marfileños que ya vivan en los Estados Unidos o los imparciales que sientan una simpatía espontánea por los africanos, la selección que dirige Emerse Fae verá mermado el apoyo por las restricciones que Estados Unidos impuso para conceder visados a los hinchas marfileños que lleguen desde el exterior. Costa de Marfil vuelve a un Mundial después de 12 años.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante un entrenamiento este en Columbus (EE.UU.) Enrique Gonz·lez/ FederaciÛn Ecuatoriana de F˙tbol (FEF) - FEF

Ecuador lleva un invicto de 19 partidos (12 triunfos, siete empates). No pierde desde septiembre de 2024, ante Perú, por las eliminatorias. Su confiabilidad pasa en buena medida por su consistencia defensiva, representada en la categoría internacional de tres individualidades: el zaguero central William Pacho (bicampeón de la Champions League con Paris Saint Germain), Piero Hincapié (defensor campeón de la Premier League y finalista de la Champions con Arsenal) y el volante de contención Moisés Caicedo (campeón en el Mundial de Clubes con Chelsea). “El jugador internacional ecuatoriano ya no necesita pasar por alguna liga sudamericana para dar el salto a Europa. Y eso es beneficioso para la selección. Cuando un gran club de Europa contrata a un ecuatoriano, está llevando calidad”, comentó Beccacece.

Si bien Galíndez analizó que con Beccacece se intenta un juego más asociativo que con Gustavo Alfaro (DT en el Mundial 2022), lo cierto es que el principal pilar de Ecuador es la defensa. En las eliminatorias solo recibió cinco goles en 18 fechas, pero la contracara es la escasa productividad ofensiva. Este déficit le valió varias críticas a Beccacece en Ecuador.

El último entrenamiento de Ecuador, antes de enfrentar este domingo a Costa de Marfil Enrique Gonz·lez/ FederaciÛn Ecuatoriana de F˙tbol (FEF) - FEF

La jerarquía de medio campo hacia atrás no tiene correspondencia en la ofensiva. El centro-delantero sigue siendo Enner Valencia, de 36 años, goleador histórico de la selección (49 en 105 partidos). El veterano, actualmente en Pachuca, es acompañado por futbolistas ágiles y profundos, pero que aun son una incógnita sobre cómo responderán en el gran escenario del Mundial. Son los casos de Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia) y Alan Minda (Atlético Mineiro). Como alternativa figuran Kendry Páez, que en River dejó en evidencia que todavía no está maduro, y Jordy Caicedo, cuyo buen suceso en Huracán no parece extrapolable a un Mundial.

Las probables formaciones