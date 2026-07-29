Murió una árbitra de 24 años al chocar contra un árbol en Tres Arroyos

El mundo del fútbol bonaerense sufrió la pérdida de Maite Otaegui, árbitra de 24 años que murió el pasado martes en un accidente de tránsito en Tres Arroyos. La profesional era reconocida por dirigir en la liga local, lo que desató varias publicaciones de despedida de parte de los clubes del partido de la provincia.

El siniestro ocurrió ayer por la mañana. Otaegui viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que manejaba su pareja. Cuando llegaron a la avenida Constituyentes al 300, cerca del estadio de Huracán, el vehículo rozó a un camión repartidor de gaseosas que estaba estacionado, reportó el medio local Todo Provincial.

El conductor perdió el control, se salió de la calzada, realizó un trompo y chocó contra un árbol de la rambla central. Las imágenes del incidente mostraron al auto destruido y abollado del costado del pasajero, donde viajaba Otaegui.

El auto quedó destruido tras chocar frente a un árbol en Tres Arroyos

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal. La pareja de Otaegui sufrió lesiones leves. En tanto, la árbitra falleció poco después del traslado debido a la gravedad de sus heridas.

Efectivos policiales, inspectores de tránsito y peritos trabajaron en el lugar para averiguar las causas que llevaron al accidente. El tránsito se vio interrumpido durante varias horas.

Otaegui dirigía en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Comenzó a arbitrar en 2019. Previamente había estudiado la carrera de Enfermería en la Universidad Provincial del Sudoeste y se había recibido en agosto del año pasado.

Maite Otaegui, la árbitra de 24 años que murió en un accidente de auto en Tres Arroyos Instagram

Desde la liga local señalaron que mostró “vocación y condiciones” para ser árbitra principal en todas las categorías.

“En un accidente automovilístico acontecido en el casco urbano de la ciudad, en la mañana de hoy dejó de existir Maite Otaegui. Actualmente dirigía como principal en Primera y Segunda División, de tal manera el último fin de semana condujo el partido ACDC vs. UNION y fue asistente nº1 en el encuentro OLIMPO vs. ECHEGOYEN”, expresaron en un comunicado en su sitio web.

Y sumaron: “Durante el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025 fue designada para dirigir partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Desde la Liga Regional Tresarroyense hacemos llegar nuestro más sincero pésame a sus familiares y compañeros”.

Maite Otaegui, la árbitra de 24 años que murió en un accidente de auto en Tres Arroyos Instagram

Varios clubes locales suspendieron sus actividades durante la jornada para respetar el duelo.

“Hoy el club mantendrá sus puertas cerradas para todos con motivo del fallecimiento de la joven árbitro y amiga de la casa, Maite Otaegui Baigorria. Recordamos fue enfermera en el amistoso que tuvimos en Olimpo Bahía Blanca y nos dirigía en el torneo Esperanzas y fútbol local. Hermana de Gonzalo, categoría 2010, y amiga entrañable de nuestras inferiores. Luz y consuelo para sus familiares y allegados”, señalaron desde la Asociación Deportiva Cristiana (ACDC).

Desde el club Huracán Tres Arroyos también brindaron sus condolencias: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. En señal de respeto y duelo, las actividades correspondientes al fútbol de nuestra institución permanecieron suspendidas durante la jornada de hoy”.

Lo mismo hicieron desde el Club Agrario. “Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad arbitral en este difícil momento, deseándoles fuerza y consuelo ante tan dolorosa pérdida. QEPD Maite”, señalaron en redes sociales.

“Con profundo pesar despedimos a Maite Otaegui, árbitra de nuestra Liga. Desde el Club Atlético Villa del Parque acompañamos a su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad del fútbol en este difícil momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos una oración por su eterno descanso”, sumaron desde el Club Atlético Villa del Parque.