Ecuador vs. Alemania, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cerrará el próximo jueves con dos partidos en simultáneo a las 17 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagonizarán Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium de Nueva York. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé y Flow; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará la estadounidense Mary Victoria Penso, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.95 contra 3.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate llega a 4.20.

El combinado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece está contra las cuerdas y solo le sirve el triunfo para clasificarse a 16avos de final porque en su debut perdió ante Costa de Marfil 1 a 0 y luego empató sin goles con Curazao.

Los resultados adversos generaron una ola de críticas para la denominada ‘Generación Dorada’ de la Tri porque las expectativas en la previa al torneo eran muy altas para el equipo que fue segundo en las eliminatorias de Sudamérica y que tiene futbolistas de la talla de Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea).

Sebastián Beccacece dijo antes del Mundial que Ecuador podía dar el golpe, pero todavía no ganó ningún partido JUAN MABROMATA - AFP

Con un punto, Ecuador se ubica tercero en la tabla de posiciones y aspira a ser segundo por sobre Costa de Marfil, escolta con tres unidades. Para ello necesita derrotar a los germanos y esperar que los centroamericanos superen a los africanos en el partido que se disputa en simultáneo en Philadelphia. En caso de igualar en unidades a los marfileños, quedará igualmente tercero porque los Elefantes ganaron el duelo entre sí.

Lo positivo para los ecuatorianos es que su vencen a los teutones y terminan en el tercer lugar con cuatro puntos, tendrán muchas chances de clasificarse a 16avos de final como uno de los ocho mejores de esa ubicación, aunque para conocer ello tendrán que esperar a que termina la etapa de grupos. Ante una derrota o empate, se despedirá del certamen aun siendo tercero en su zona.

Para Alemania el partido no tiene valor alguno porque ya se aseguró el primer puesto en la zona y tiene la cabeza en los 16avos de final, los cuáles jugará el lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente a un rival a confirmar. Es probable que el entrenador Julian Nagelsmann cuide a los jugadores titulares, sobre todo después de que el defensor Nico Schlotterbeck sufrió una rotura en el ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo y se quedó afuera del torneo.

Ambos equipos tienen dos antecedentes entre sí y el último fue en un amistoso en 2013 con triunfo de Alemania 4 a 2. En una Copa del Mundo se enfrentaron en Alemania 2006, en la tercera fecha del Grupo A, con triunfo de los locales 3 a 0 gracias a un doblete de Miroslav Klose y a otro tanto de Lukas Podolski.