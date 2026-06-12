Ecuador vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Será apenas la segunda vez que los ecuatorianos se enfrentan a una selección africana en un certamen ecuménico. El encuentro está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con arbitraje del francés Francois Letexier, televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Los Elefantes vuelven a disputar una Copa del Mundo después de sus ausencias consecutivas en Rusia 2018 y Qatar 2022. El objetivo principal es superar la etapa de grupos por primera vez, ya que quedó eliminado en dicha instancia en sus tres participaciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). La Tri, por su parte, cuenta con la mejor camada de jugadores de su historia y quiere mejorar lo hecho en 2006, su mejor Mundial hasta la fecha, cuando perdió en octavos de final con Inglaterra.

Costa de Marfil nunca superó la etapa de grupos de una Copa del Mundo, por lo que quiere romper la racha FRANCK FIFE - AFP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. Ecuador registra cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas contra selecciones africanas. El antecedente más reciente es del 27 de marzo de este año, en un amistoso internacional ante Marruecos disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, España, que finalizó 1 a 1 por los goles de John Yeboah -E- y Neil El Aynaoui -M-.

Costa de Marfil vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

Día : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Costa de Marfil vs. Ecuador: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ecuador corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.72 que se repagan por un hipotético triunfo de Costa de Marfil. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.90.