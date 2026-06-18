Ecuador vs. Curazao, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Es un duelo trascendental porque ambos perdieron en sus respectivos debuts. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chino Ma Ning, está programado para las 21 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Tri cayó ante Costa de Marfil por la mínima diferencia, con un gol de Amad Diallo, en su estreno en esta Copa del Mundo. Dicho encuentro era clave por la paridad de ambos equipos, por lo que los dirigido por Sebatián Becaccece ahora están obligados a sumar puntos en las dos jornadas que quedan. El combinado caribeño, por su parte, sufrió la peor derrota de la primera ronda al caer por 7 a 1 contra Alemania por un doblete de Kai Havertz y sendas anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1 parcial).

Los hinchas de Curazao, fanatizados en el primer Mundial del país caribeño, ya festejaron un gol de su selección RONALDO SCHEMIDT - AFP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países.

El otro partido de la segunda jornada de la zona E lo protagonizarán Alemania y Costa de Marfil este sábado a las 17 de la Argentina en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

Ecuador vs. Curazao: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026.

Día : Sábado 20 de junio.

: Sábado 20 de junio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: Ma Ning (China).

Ecuador vs. Curazao: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ecuador corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 36.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Curazao. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.00.