escuchar

Uruguay empieza este viernes en Montevideo el largo camino hacia el Mundial de 2026, al enfrentar a Chile con un equipo renovado, de la mano de un Marcelo Bielsa que se estrena en partidos oficiales como entrenador de la Celeste. El debut en clasificatorias del DT se produce ante un viejo conocido del argentino, el Chile que entrenó entre 2007 y 2011 y que aún lo recuerda con afecto.

Sin sus jugadores históricos, ni futbolistas del medio local, el Uruguay de Bielsa incluirá en estos dos primeros partidos de las clasificatorias sudamericanas (el martes visitará a Ecuador en Quito) a jugadores que superan por poco los 20 años, algunos de ellos sin pasado en el equipo nacional.

El promedio de edad de los 25 convocados por el DT argentino para esta doble fecha es el más bajo desde 2015 (24,5 años) y por primera vez no habrá en el plantel jugadores que hayan participado en la conquista de la última Copa América ganada por Uruguay, en 2011.

El más veterano es el arquero Sergio Rochet, con 30 recién cumplidos, y el más joven es el volante Cristian Olivera, de 21, que aún no ha tenido minutos en la selección mayor.

El recambio generacional se acompaña de la salida de figuras que han sido referentes desde los inicios de la década de 2010. Las más polémicas fueron sin duda las del Pistolero Luis Suárez y del Matador Edinson Cavani.

Edinson Cavani y Luis Suárez, símbolos de una era MAURO PIMENTEL - AFP

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar ante Chile por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico -no sólo uruguayo-, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

“Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo el sábado pasado el entrenador rosarino en conferencia de prensa.

Bielsa tuvo un tenso cruce con un periodista uruguayo, a partir de la ausencia de Cavani y Suárez Matilde Campodonico - AP

Edinson Cavani se refirió a su situación personal en la selección uruguaya con una filosofía de vida que llama la atención en el mundo del fútbol profesional. Con argumentos futboleros y una actitud general que lo diferencia de Suárez, por ejemplo, que sigue haciendo goles en Gremio y en los festejos hace alusiones directas al Loco y a su vida en el seleccionado. “La vida son etapas. Si el que hoy toma la decisión siente o piensa que yo -y hablo por mí en lo personal-, no estoy a la altura de estar, perfecto”, sugiere el delantero de Boca.

En una charla con Telemundo, de Uruguay, el atacante, de 36 años, que marcó un gol en su nueva etapa, conversó a corazón abierto y lanzó un mensaje que pareció directo hacia Bielsa. Sin embargo, fue mucho más allá: lo suyo es una forma de vida. Sobre todo, cuando se acercan otro tipo de decisiones, en las que la pelota está en juego.

Cavani, con la pelota y la de Boca sobre el pecho Anibal Greco

“Tienen ellos la decisión, ¿no? Así como en tu casa vos tenés el poder de decidir las cosas que se van a hacer, ellos hoy tienen un cargo de tomar la decisión de llevar a quien quieran”. Y fue más específico: “Más allá de que me sienta bien y demás, por ahí llegó una etapa en la que tengo que dedicarme más adonde estoy hoy, seguir dándole para adelante con lo que me toca vivir. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera, no me quiero detener a dar muchas vueltas y decir que puedo estar o que no puedo estar, que estoy bien o mal físicamente, ni ir contra uno ni otro. Nada de esas cosas me interesan”, fue otra de las frases de Cavani.

El uruguayo insistió en el concepto de “en esta etapa de mi vida”. Y lo hizo, en el diálogo periodístico, con una sonrisa que parecía genuina. Debe sentir el hombre que disputó cuatro mundiales con la Celeste (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) que su tiempo en la selección no acabó, pero el dolor lo traslada hacia otra dimensión. No explota, como en otros tiempos, sobre el campo de juego. En la cabina del VAR. Y mucho menos, lejos de la escena.

Con la camiseta celeste, en acción PASCAL GUYOT - AFP

Y con esa misma postura, siguió recorriendo su camino. “Tengo 36 años, no soy un anciano para hablar, pero lo que uno va descubriendo de la vida se da cuenta de que son etapas y hoy decidimos un poco en base a eso. Por diferentes situaciones que nos fueron sucediendo, buscamos un poco más de equilibrio y lo íbamos a encontrar cerca de nuestra gente, nuestra familia, de casa”. Lógicamente, en referencia al nuevo mundo que vive en Boca.

Bielsa tiene como objetivos la clasificación para 2026 y la Copa América 2024, también en Estados Unidos: la exigencia es grande, tiene muchos jóvenes talentosos como Federico Valverde, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, sumado a una notable camada que tiene como base al campeón mundial sub-20 en Argentina y del cual puede sumar elementos.

En el debut en las Eliminatorias jugaría con un dibujo táctico 4-2-3-1, con línea de cuatro en defensa, más adelantados Valverde y Ugarte, con el riverplatense Nicolás De La Cruz, como asistente de Facundo Pellistri por derecha, Araujo, por izquierda y Darwin Núñez comandando el centro del ataque en la posición del Pistolero Suárez.

LA NACION