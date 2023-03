Intruso en la AFA. Una persona burló la seguridad de la Selección, se metió en el predio de Ezeiza y encaró a Messi: “No me podía controlar”

escuchar

Un hombre de 30 años fue demorado luego de burlar el operativo de seguridad de la AFA e ingresar al predio donde entrena la Selección con la aparente intención de sacarse fotos con los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022 , informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando el personal de la seguridad privada del predio detectó la presencia de un hombre dentro del complejo queriendo tomar fotografías con su teléfono celular.

Voceros judiciales confirmaron a la agencia Télam que el hincha llegó hasta el sector de los vestuarios. Las imágenes que tomó se viralizaron en las últimas horas.

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense, afectado al operativo de seguridad externo, trasladó al intruso a la comisaría 4ª de Ezeiza, con jurisdicción en la zona, donde fue identificado como un hombre de 30 años con domicilio en la ciudad bonaerense de Tandil.

Por orden de la fiscalía actuante, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Ezeiza , a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, al hombre se le dio la libertad, mientras se iniciaron actuaciones por “averiguación de ilícito”.

Fuentes policiales indicaron a la agencia Télam que si bien aún no se pudo establecer cómo ingresó al predio, una de las sospechas es que lo haya hecho con ayuda interna o escondido en el baúl de algún vehículo.

En diálogo con el canal Todo Noticias, Fernando, el hombre que se metió al predio contó que estudia para técnico de fútbol que cursa el segundo de los tres años.

Luego detalló que entró en un baúl. “Después de todo el vallado de la policía, me mando por el bosque, paso por detrás de la cancha de beisbol, la cruzo. Veo la posibilidad de seguir avanzando. Me encuentro con los empleados de la cancha de béisbol, pero ellos no me vieron o pensaron que era uno más trabajando ahí. Seguí caminando, pasé un cordón policial. Iba pasando desapercibido. Hasta que me encuentro muy cerca del predio de AFA, del que me dividía solo una reja”.

“Busqué un hueco detrás de la policía y me mandé. Me llevaba la pasión por el fútbol. No me podía controlar. Era mucha la emoción que sentía. Estaba deslumbrado. Comencé a caminar dentro de AFA y me preguntaron si era de Adidas . Dije que sí y seguí caminando. Justo habían terminado los jugadores las notas con los medios y me encuentro con uno que me dice que Messi ya había terminado y estaba en el vestuario”, siguió el relato Fernando.

Luego contó que caminó hasta ingresar al vestuario: “Nunca vi la posibilidad de frenarme. Quería ver a Scaloni y a Chiqui Tapia para darle el título de DT que tenía en la mano. Luego pensé que estaba cerca de Lio. Incluso me lo crucé a Gio Simeone y les pregunté por Lio. Nadie me respondía hasta que uno me hizo seña con la cabeza, como que estaba dentro del vestuario”.

“Me encuentro con Mac Allister y el ‘Dibu’ Martínez con quienes hablo, todo bien. Después con Armani y Di María, pero yo seguía buscando a Lio. Lo veo y me saluda. Saludé a Paredes, Dybala, De Paul y cuando lo veo a Lio le digo ‘gracias por tantas alegrías’ y le doy la mano. En ese momento, me doy cuenta de que estaba muy sorprendido. Le pedí sacarse una foto, me saqué una selfie. En eso apareció un utilero que dijo que no podía estar ahí y me sacó a la fuerza”, explicó Fernando.

El hombre contó que fue demorado, pero no preso. Que fue rodeado por ocho policías que quisieron borrar la imagen de su celular.

LA NACION

