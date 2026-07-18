Eduardo Coudet asumió la responsabilidad tras la eliminación de River: “Fue un papelón”

Eduardo Coudet no buscó atenuantes después de la sorpresiva eliminación de River frente a Aldosivi en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. En una conferencia de prensa cargada de autocrítica, el entrenador calificó la actuación de su equipo como “un papelón”, asumió la responsabilidad por el rendimiento y reconoció que la imagen mostrada estuvo muy lejos de lo que esperaba para el inicio del segundo semestre.

“Fue un papelón. En el fútbol argentino podés perder contra cualquiera, pero hoy el equipo no transmitió nada. No me gustó nada”, manifestó el director técnico, visiblemente golpeado por la derrota en Salta. Y agregó: “Te soy sincero: excusas podemos buscar un montón, pero la verdad es que no podemos mostrar esta imagen. No es lo que veo en la semana. No sé por qué cuesta tanto ejecutar lo que practicamos. Tenemos que hacernos responsables”.

"LO DE HOY FUE UN PAPELÓN" Así describió el Chacho Coudet la eliminación de River en #CopaArgentina ante Aldosivi. pic.twitter.com/JhsX4g8tM1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Consultado sobre cómo se revierte un golpe de semejante magnitud, Coudet insistió en la necesidad de recuperar rápidamente la confianza. “No nos gustó la imagen ni lo que hemos transmitido. Hay que trabajar. Tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo; de que la gente se sienta identificada con el equipo y completar el mercado de pases. Pero tenemos que mejorar muchísimo. Dentro de una semana estamos compitiendo de vuelta en el torneo local. Acá sabemos dónde estamos y hay que ser valientes para revertir esta imagen”, sostuvo.

El entrenador también explicó por qué realizó dos modificaciones de futbolistas antes de que terminara el primer tiempo. “Busqué un cambio de dinámica. No transmitíamos lo que tenemos que transmitir, no entrábamos en la dinámica del partido. El equipo no se veía bien en ninguna línea. Necesitábamos más presencia y más disputa. Hemos perdido muchísimos duelos. A veces las condiciones no son las mejores, pero tenemos que mostrar otras cosas. Ha sido un partido muy malo”.

"ES UNA DECISIÓN DEL CLUB" El Chacho Coudet aclaró la situación de los 15 futbolistas de River que fueron apartados del plantel. pic.twitter.com/AwIbVuCYYu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

En ese sentido, volvió a evitar todo justificativo por el resultado. “Hay jugadores que todavía no se han cerrado y otros de los que hemos tenido que acelerar en su puesta a punto, como [Santiago] Beltrán. Pero todas son excusas. Cuando perdemos, tenemos que hacernos responsables y esta imagen no se puede repetir. Estamos con la camiseta de River y tenemos que mostrar otra manera”, remarcó.

Otro de los temas que abordó es la profunda depuración del plantel durante el mercado de pases. Ante la consulta sobre la decisión de apartar a 15 futbolistas, Coudet se desligó de la determinación. “Fue una decisión del club. Institucional”, respondió tajante. También fue categórico sobre el regreso de Juan Fernando Quintero de sus vacaciones, luego de que fuera protagonista del Mundial por Colombia: “Juanfer tiene que presentarse el jueves”.

La eliminación de River a manos de Aldosivi

Y también se refirió a las incorporaciones, que todavía permanecen abiertas. “Estamos buscando completarnos, generar competencias en todas las posiciones. Todavía no lo hemos logrado y el fútbol no da tiempo de trabajo. Tenemos que tratar de cerrar muchas cosas, esa es la realidad”, explicó.