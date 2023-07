Eduardo Coudet en Inter: una carrera contra el tiempo para enfrentar a River en la Copa Libertadores

escuchar

Eduardo Coudet no volvió a dirigir más en el fútbol argentino desde que en diciembre de 2019 se alejó de Racing, con el título de campeón de la Superliga. Entre enero y noviembre de 2020 estuvo en Inter de Porto Alegre, club al que volvió hace un par de semanas, tras desvincularse de Atlético Mineiro.

Más allá del poco tiempo de trabajo, el Chacho tiene un conocimiento del fútbol brasileño que le permitirá acortar los plazos para conseguir una rápida puesta a punto del equipo, que el martes próximo tendrá una cita importante: visitará a River, en el Monumental, en la apertura de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la semana siguiente se disputará el desquite en el Beira Río.

Gabriel Mercado, campeón con River en la Copa Libertadores 2015, cubre el puesto de zaguero central en Inter Sport Club Internacional

Coudet debutó el último domingo, con un 0-0 de visitante frente a Bragantino, por el Brasileirao. Reemplaza al director técnico Luiz Menezes, que consiguió la clasificación como líder de un grupo en el que participaron Nacional (Montevideo), Independiente de Medellín y Metropolitanos (Venezuela).

Coudet ya tiene una experiencia frente a River por los octavos de la Copa Libertadores. En 2018, al frente de Racing quedó eliminado tras un 0-0 en Avellaneda y la derrota por 3-0 en el Monumental contra el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo, que luego se consagró ante Boca en la final de Madrid.

Por lo pronto, la prioridad del Chacho es recuperar la profundidad y eficacia ofensiva. Inter acumula cuatro partidos sin convertir goles. Para remediar ese déficit fue contratado el ecuatoriano Enner Valencia, que viene de jugar tres años en Fenerbahce y también estuvo por un período igual en West Ham. Valencia, de 33 años, convirtió tres de los cuatro goles de Ecuador en el Mundial de Qatar.

El ecuatoriano Enner Valencia, el goleador que llegó del fútbol turco Sport Club Internacional

“Enner es un gran refuerzo, vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. En los dos entrenamientos que lo vimos estuvo muy bien. Debemos aprovechar sus cualidades. Seguramente precisamos generar para él más oportunidades de gol, ya que está fuera de discusión la clase de jugador que es”, expresó Coudet tras el último entrenamiento.

Por ahora, el Chacho evita responder las consultas sobre River: “Tenemos tiempo para analizar varias cosas”. Se enfoca en el partido previo, contra Cuiabá, el sábado próximo por el Brasileirao, en el que Inter se ubica en la décima posición. La mano del entrenador argentino ya se nota en el cambio de esquema, con un 4-1-3-2 y una presión sobre el rival más acentuada que la ejecutada por Menezes. “Quiero tener más juego, una mejor salida de la pelota. Hay que arriesgar más. Hicimos 355 pases y mi equipo no puede hacer menos de 500. Quiero tener más el balón, pero no por el pase en sí. En el Atlético lo teníamos, pero con seis meses de trabajo. Necesitamos pases para ganar terreno y romper líneas. Siempre quiero ganar. Yo no celebro empates y sé que los jugadores tampoco. Quieren ganar”, expresó el Chacho.

Coudet observa el entrenamiento de Inter Sport Club Internacional

La formación contra Bragantino tuvo una particularidad: fue la que contó con más extranjeros en una jornada del Brasileirao. Solo alineó tres brasileños: René, Alan Patrick y Wanderson. Entre los foráneos están Gabriel Mercado, que ocupa la función de zaguero central y fue campeón con River en la Copa Libertadores 2015, y el ex-Independiente Fabricio Bustos. El fin de semana debutó el arquero uruguayo Sergio Rochet, contratado a Nacional por 1.450.000 euros. Fue el guardavallas de Uruguay en el Mundial de Qatar y estuvo en los dos primeros amistosos del ciclo de Marcelo Bielsa.

Con vistas a River, Inter recuperará al veterano delantero Pedro Henrique (33 años), tras un desgarro. Según la prensa gaúcha, la metodología que puso en práctica Coudet fue elogiada por los dirigentes del club y los jugadores con experiencia en Europa, quienes la consideraron a la altura de los sistemas más avanzados. Coudet tuvo un paso de casi dos años por Celta de Vigo.

LA NACION