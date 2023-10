escuchar

El final del partido desató diferente emociones. La felicidad de Fluminense y la frustración de Inter de Porto Alegre invadieron el estadio Beira-Río. La locura de Felipe Melo se tradujo en sus posteos en redes sociales, ya que que permitió ver la intimidad de los festejos en el vestuario del primer finalista de la Copa Libertadores. Pero no todo fue alegría: Eduardo Coudet, técnico de Inter, fue directo a buscar a Fernando Diniz, el DT de Fluminense, quedaron cara a cara y el cruce no terminó en un escándalo mayor porque los asistentes de ambos plantes intervinieron para evitar que se tomaran a golpes.

La caída de Inter por 2-1, después de haber dominado casi en todo el desarrollo, dejó una sensación amarga en los de Coudet, pero por la imágenes que tomó la TV también mostraron un gran fastidio con su rival. Si bien ninguno de los protagonistas después habló de ese cruce de alta tensión, según algunos medios brasileños el técnico argentino habría explotado contra el brasileño porque sintió un aire de burla en los festejos posteriores.

Un final caliente

Las celebraciones de Fluminense que dio vuelta la historia cuando apenas faltaban seis minutos para el cierre del partido continuaron en los vestuario y fue Felipe Melo el que realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y permitió ver cómo sus compañeros ya pensaban en conquistar la Copa Libertadores, algo que Flu nunca logró. En el video se puede ver como Melo les responde a los que no creían que Fluminense no podía llegar a la definición porque no tiene títulos internacionales de peso.

En la conferencia de prensa la cordura bajó la locura y Marcelo, una de las figuras de Fluminense analizó la clasificación de su equipo: “ Nuestro objetivo era llegar a la final. Es un día muy importante para el club y los aficionados. Había que tener equilibrio, paciencia e inteligencia para jugar . Todo lo que entrenamos, lo ponemos en práctica. Todo es culpa de Diniz, todo es culpa suya”.

EL GOLEADOR DEL AÑO: Germán Cano y su alegría por avanzar a la gran final de la CONMEBOL #Libertadores.



Además, el hombre más importante para la remontada de Fluminense, el argentino Germán Cano, autor del 2-1, comentó: “ Es muy hermoso. Dejamos todo en el campo y peleamos contra un muy buen rival. No dejamos de creer, somos un equipo guerrero . Gracias a Dios logramos hacer los goles y llegar a la final”.

Y cuando le consultaron a Cano sobre qué rival prefiere enfrentar en la final, por Boca o Palmeiras, evitó entrar en polémicas: “ No elijo uno porque los dos son muy buenos y todo puede pasar. Los dos juegan muy bien, están muy equiparados . A nosotros por un error nos metieron un gol, entonces creo que en los detalles va a estar el equipo que pase a la final. El que tenga que ser, será. Nosotros lo vamos a hacer de nuestra manera para poder levantar la Copa Libertadores”.

