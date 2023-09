escuchar

“Este es un equipo de guerreros”, dice Germán Cano (35 años, delantero de Fluminense) minutos después de volver a ser protagonista central en el mítico estadio Maracaná. Él ejemplifica al equipo: anota los dos goles en el 2-2 de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Inter de Porto Alegre, llega a los 11 gritos en el torneo e iguala a otros tres compatriotas que también lograron esa cifra máxima: Alberto Acosta (11 tantos, Universidad Católica de Chile, 1997), Norberto Raffo (14 tantos, Racing, 1967) y Daniel Onega (17 conquistas, River, 1966).

Cano habla en portuñol. Sabe que vive una primavera impensada tras recorrer medio continente como número 9. Lanús, Chacarita y Colón fueron sus clubes en el fútbol argentino, pero lo mejor vendría después. Colombia, Paraguay y México fueron sus casas hasta que aterrizó en Vasco da Gama, en 2020. Tras convertir 43 goles en 101 encuentros, pasó a Fluminense en 2022, donde mejoró todos sus números: 79 gritos en 118 partidos. Cano convierte un gol cada 134 minutos que juega. Números de oro para un futbolista que sólo había tenido registros similares durante sus cinco años (en dos etapas) con la camiseta de Independiente Medellín (Colombia) .

Germán Cano celebra uno de sus dos goles ante Inter: a los 35 años vive el mejor momento de su carrera Bruna Prado - AP

“Fue un partido muy disputado, muy abierto para los dos equipos”, continúa Cano en su portugués improvisado durante la entrevista con TV Globo al final del encuentro, un partido que guardará en su memoria porque su equipo jugó casi 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Samuel Xavier. Y aún así, el artillero argentino se las ingenió para igualar el marcador y vencer al arquero uruguayo Sergio Rochet. “Luchamos hasta el final para conseguir la victoria, pero vamos a continuar trabajando para mejorar. Sabemos que Inter es un muy buen equipo, que tiene muchas oportunidades para hacer goles. Pero nosotros también tuvimos. Tenemos que continuar de la misma forma para ganar allá (en Porto Alegre) y pasar a la final ”, completó el delantero argentino.

Sus dos conquistas ante el equipo colorado, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet lo encaraman al tope de la tabla de goleadores de la Copa Libertadores. Con una distancia sideral (cuatro tantos) sobre el brasileño Paulinho, su más inmediato perseguidor que ya no podrá alcanzarlo: juega para Atlético Mineiro, eliminado. Para encontrar al siguiente argentino entre los mejores artilleros del torneo hay que buscar. Y buscar. Hasta que, con cinco conquistas, aparece Luciano Pons (Independiente Medellín, de Colombia, también eliminado).

Keno cae, Coudet se corre para evitar el choque: el entrenador argentino confía en que Inter haga pesar su localía en la revancha CARL DE SOUZA - AFP

A Cano no le importan los números: sigue rompiendo redes en “su” Copa Libertadores. Y eso que en las horas previas al partido sintió un malestar estomacal que casi lo saca del encuentro. El portal Globo Esporte informó que “Cano se quejó del problema durante la madrugada de martes para miércoles. Fue acompañado por el departamento médico, presentó una mejoría durante el día y no llegó a estar ni siquiera en duda para enfrentar a Internacional. A la tarde, almorzó con el resto del plantel y siguió con los cuidados”. Fue la figura del partido.

Una semifinal teñida de celeste y blanco (y de amarillo y rojo)

El 2-2 en el Marcacaná entre Flu e Inter que algunos medios definieron como “antológico” tuvo protagonistas principales con documento argentino. Uno fue el mencionado Cano, fundamental para que los locales igualaran el encuentro. Darío Herrera (árbitro principal) y Mauro Vigliano (VAR) fueron criticados por los dos equipos por su desempeño. Fernando Diniz, entrenador brasileño de Fluminense, protestó por la expulsión de Samuel: “Ni falta fue”.

“Fuimos a ver la jugada del gol anulado a Mercado en el vestuario y podría haber sido revisada por el VAR. Es nítido como el jugador de Fluminense (André) salta con la mano para tocar la pelota. Quiero registrar esta inconformidad; creemos que es importante hacerla”, se quejó por su parte Alexandre Barcellos, presidente de Inter. Se refiere al gol convertido por el ex defensor de River que no subió al marcador porque Vigliano le avisó de la mano de Mercado antes de convertir. Nada dijo de la de André. El propio Mercado también protestó: “La pelota pega en la mano de André, muy clara, muy alta. Si vieron mi mano, ¿cómo no vieron la mano suya, muy clara?”, se quejó el argentino.

Otro protagonista del encuentro fue el Chacho Coudet, entrenador del equipo visitante. Podría haberse ido con un sabor agridulce por la victoria que se le escapó a su equipo tras el segundo gol de Cano. Pero optó por el optimismo: “El partido terminó con una sensación fea, pero estoy saliendo del estadio sabiendo que estamos a una victoria en nuestra casa. Es una realidad buena, positiva. Me quedo con esta sensación positiva. Tenemos un partido en el Beira-Río con nuestros hinchas y nos vamos a preparar para hacer un gran encuentro como hicimos hoy (por ayer)”, prometió el entrenador argentino.

El festejo del español Hugo Mallo tras señalar el gol que significó el 1-1 de Inter ante Fluminense MAURO PIMENTEL - AFP

Coudet podrá estar contento: uno de los futbolistas que pidió expresamente para reforzar el equipo, el español Hugo Mallo, se adueñó del lateral derecho (el argentino Fabricio Bustos fue suplente y no ingresó) y convirtió el primer gol del conjunto gaúcho. Histórico de Celta de Vigo (donde Coudet ejerció de entrenador y también jugó), ingresó por la banda derecha para impactar el centro de René, el lateral izquierdo. Fue su primer tanto con la camiseta colorada de Inter. Un gol que puede colaborar para llegar a una final continental. Ni más ni menos.

Lo mejor del 2-2 entre Fluminense e Inter, por la Copa Libertadores

