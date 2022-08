Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz: lejos de Boca, los descartados por Juan Román Riquelme disfrutan sus presentes goleadores en el extranjero

En su momento fueron líderes futbolísticos y del vestuario en Boca, pero la relación de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz con Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, fue deteriorándose paulatinamente, por hechos ocurridos principalmente fuera de la cancha. Por más que les había manifestado a ambos su deseo de que continúen en Boca (incluso al Cali le habían hecho una mejora en el contrato que vencía a fin de año), el vicepresidente terminó mostrándoles la puerta de salida, y ellos emigraron a Pumas, de México, y Sporting de Gijón, de España, respectivamente. Y sus primeros partidos en sus nuevos destinos ya parecen haber comenzado a augurar un mejor futuro para ellos.

El Toto ya había consagrado su debut con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con un gol, y el pasado jueves volvió a hacer lo propio en la visita de su equipo a Atlético de San Luis. Salvio puso a su equipo en ventaja por medio de un penal a los 5 minutos del partido, pero su momento más espectacular llegaría a los 22, cuando controló un centro de Diogo de Oliveira con la cabeza para luego ensayar una chilena, que ayudada por un defensor rival se transformó en el 2-0. Sin embargo, el mediapunta no pudo disfrutar del todo su noche debido a que el uruguayo Abel Hernández se robaría el show con un hat trick para dar vuelta el resultado. Por si fuera poco, finalizó el partido con una lesión que lo marginará por los próximos diez días.

El segundo gol de Salvio, de chilena

Izquierdoz, por su lado, tuvo mejor fortuna que su excompañero. En su primera experiencia europea a sus 33 años, el Cali se instaló rápidamente en el once inicial del equipo asturiano, que milita en la segunda división española, y este sábado tuvo su debut en la red contra FC Andorra, club cuyo dueño es nada menos que Gerard Piqué.

En su caso, el rionegrino anotó el segundo de los rojiblancos usando uno de sus atributos más destacados: su dominio del juego aéreo, aunque también hubo responsabilidad del arquero Raúl Lizoaín. A diferencia del Toto, Izquierdoz sí pudo festejar un triunfo con su equipo, y uno muy abultado por 4-1, para mantener el invicto en el comienzo de la temporada.

El primer gol de Izquierdoz en Sporting

Durante su estadía en el club de la Ribera era evidente que habían formado una gran relación. Ambos surgidos en Lanús, no pudieron coincidir en el Granate (durante el último año del Salvio, Izquierdoz estuvo a préstamo en Atlanta) pero sí compartieron tres años en La Boca antes de que se rubriquen sus salidas con pocas semanas de diferencia. Aquel lazo quedó demostrado también por el mensaje que el Toto le dedicó al Cali una vez que emigró a Gijón: “Todo lo mejor amigo, porque te lo merecés, porque sos un ejemplo para cualquier profesional y porque sos una excelente persona”, le escribió en Instagram. “Abrazo grande y seguí rompiéndola como lo hiciste siempre. Fue un placer compartir vestuario y campo con vos”.

Marchesín se destacó, pero no fue suficiente contra el campeón de Europa

Otro ex Granate que tuvo su momento para brillar en el exterior fue Agustín Marchesín, que se encuentra dando sus primeros pasos en Celta, bajo la dirección técnica de Eduardo “Chacho” Coudet. El ex guardameta de Porto tuvo en la noche de sábado una prueba de máxima dificultad contra Real Madrid, y aunque su equipo compitió de igual a igual en el primer tiempo (empató el partido inmediatamente después de comenzar perdiendo y un tiro de su compatriota Franco Cervi casi lo pone en ventaja), un remate inatajable de Luka Modric inclinó la balanza para el Merengue, que eventualmente se floreó para vencer por 4-1.

El penal y el rebote atajados por Marchesín

No obstante, el abultado resultado negativo no significó que Marchesín haya mostrado una mala imagen, y sobre el final del partido dejó una perla. Tras un penal cometido a Karim Benzema a 6 minutos del final, el francés le cedió la responsabilidad al ingresado Eden Hazard, dado que ya había abierto el marcador con un penal propio. Pero el belga no podría aumentar la ventaja gracias a una gran salvada del arquero de San Cayetano, que además tapó el rebote de Benzema para recibir una ovación de los hinchas gallegos.