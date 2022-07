Carlos Izquierdoz se despidió de Boca con un sentido mensaje y fue presentado por su nuevo club: Sporting de Gijón

Se terminó la incertidumbre para Carlos Izquierdoz. El defensor fue un símbolo de estos últimos años de Boca, en los que poco a poco fue agigantando su figura de referente hasta transformarse en el capitán del equipo. Sin embargo, al mismo tiempo que fue creciendo su ascendencia dentro del plantel xeneize se fueron profundizando sus diferencias con el Consejo de Fútbol y con Juan Román Riquelme, el hombre que maneja los hilos futbolísticos del club. En las últimas semanas, a partir de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, por penales, la relación entre el zaguero y los dirigentes llegó a punto de no retorno, sobre todo por la filtración de una reunión previa a la final en la que se discutieron -dicen, de mala manera- los premios para el plantel.

A partir de entonces, despido de Sebastián Battaglia como técnico de por medio, Izquierdoz fue sacado del primer equipo por el nuevo DT, Hugo Ibarra, y el final de su ciclo en Boca comenzó a escribirse. Finalmente, se decidió su salida del club xeneize: apareció Sporting de Gijón y allí seguirá su carrera.

Hoy, el Cali, de 33 años, eligió su cuenta de Instagram para decirles adiós de los hinchas. “Llegó el momento de despedirme. Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así. Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mí, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia”, comenzó su mensaje, que luego se refiere a lo abrupta de su salida: “Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa”, aclaró.

“Fueron muchos partidos y varios títulos que van a quedar en mi corazón por siempre. Les deseo lo mejor, Boca va a seguir siendo eternamente el más grande. Hasta siempre Boca, Boca de mi vida”, cerro su mensaje en Instagram.

Poco antes de su posteo en Instagram, la cuenta de Twitter de Sporting de Gijón publicó con un video el arribo del defensor solo con una bandera argentina y el hashtag #latimosjuntos. Lo llamativo es que en las imágenes editadas, Izquierdoz se viste con la ropa del club español en la propia Bombonera, con una foto del estadio xeneize de fondo.

Izquierdoz llegó a Boca en 2018, procedente de Santos Laguna, de México. Jugó 146 partidos y anotó 7 goles, en un período en el que obtuvo cinco títulos: Supercopa 2018, Superliga 2019-20, Copa Maradona 2020, Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga 2021.

La salida del Cali terminó de confirmarse hace algunas semanas, cuando uno de los integrantes del Consejo de Fútbol xeneize, Mauricio Serna, lo expresó en una entrevista televisiva: “Queremos transmitirles que él nos ha pedido ser transferido porque tiene una posibilidad muy clara de irse a jugar a España, al Sporting de Gijón. En las próximas horas se estará cerrando todo el tema para que Izquierdoz siga su carrera en España”, había dicho el colombiano. Y el Cali jugará en el Sporting, que milita en la segunda división, tras firmar un contrato por dos temporadas.