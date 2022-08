Hugo Gatti: el “quilombo” en Boca que “siempre existió”, su rabia hacia el VAR y su opinión de los arqueros argentinos

Hace ya varios años que Hugo Orlando Gatti está viviendo en España, un lugar en donde siente el afecto del público (”puedo hablar que no pasa nada, me ovacionan”) que lo reconoce como un célebre panelista del programa televisivo El Chiringuito. Pero en los últimos días, el Loco estuvo visitando su patria con un motivo muy especial: Boca, el club en el que jugó durante gran parte de su extensa carrera, erigirá una estatua en su honor junto a las de Diego Armando Maradona, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Ángel Clemente Rojas y Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

En una entrevista que brindó a Radio del Plata en el mediodía del jueves, Gatti se mostró muy agradecido por el reconocimiento, dando además su visión acerca de su lugar en la historia del club de la Ribera: “Yo fui más grande, con diferencia. Fui el más grande de Boca, pero la mira ha cambiado mucho” afirmó el exarquero en el programa Platea Baja. “Antes, cuando jugábamos para 10 puntos, los diarios te ponían 6 o 7. Hoy juegan para 3 puntos y les ponen 10. Cuando el elogio es facilista, mal asunto. El elogio hay que ganárselo para que te elogien, y hoy no es así”.

Hugo Gatti se consideró a sí mismo como "el más grande de la historia de Boca" al momento de ser reconocido con una estatua por el Xeneize Jorge Quiroga - LA NACION

Siguiendo acerca de los cambios que observa en el deporte en la actualidad, Gatti se enfocó específicamente en uno que le produce una fuerte reacción negativa: “No vivo de los recuerdos. Ha cambiado el mundo. Hoy hay VAR. Si pasaba en la época nuestra, los jugadores de raza, de buena madera, nos juntábamos y decíamos ‘que jueguen los que inventaron el VAR, nosotros nos vamos de la cancha’. Paren con el VAR”.

Y luego subió la apuesta: “Yo al VAR le pongo una bomba y a la lona. No soy agresivo, pero basta”, bramó. “El fútbol es perfecto, si no hay trampas, picardías, trompadas, gritos y peleas no es fútbol. Por eso digo que hace rato que no hay fútbol, desapareció. Yo creo que lo van a terminar sacando. En la Argentina algún día va a ir un barra donde está el VAR y va a romper todo”.

Como no podía ser de otra manera, un ídolo Xeneize como él tampoco evitó opinar acerca del presente del equipo, envuelto en varios escándalos dentro y fuera de la cancha y el vestuario. No obstante, Gatti minimizó el impacto de las polémicas y ofreció su justificación: “El quilombo en Boca siempre existió. Boca y River son los que arman quilombo, los que mantienen este fútbol argentino”, argumentó. “Cuando jugábamos nosotros también había quilombo en Boca, si no cobrábamos nunca, por ahí no habían camisetas para jugar, siempre había una pelea, porque es normal que haya una pelea entre jugadores de fútbol”.

Gatti criticó con dureza al VAR, advirtiendo que "algún día va a ir un barra donde está el VAR y va a romper todo"

“Lo que pasa es que ahora hay cámaras de televisión, más periodistas que hormigas, y antes no había eso” continuó el Loco ante la repregunta del conductor, Oscar Martínez. “Cualquier quilombo ahora salta. Antes había quilombo y no se enteraba nadie, no dejaban entrar a los periodistas en el vestuario”. El gran arquero que dejó su sello en el fútbol argentino habló también de varios temas.

Sobre el público que va a los estadios

“Ha cambiado todo. Hoy los chicos miran el fútbol por su teléfono, antes iba a la cancha gente que sabía de fútbol, y habían jugadores que no llegaron por cosas de la vida, pero era un razonamiento distinto. Hoy la gente que va es para ver si sale por televisión, ni los goles se pueden gritar”.

Sobre el dilema de los arqueros en Boca

“El pibe [Agustín] Rossi está bastante bien. Me llama la atención el don que tiene para atajar los penales. Debe ser un don o porque los que patean se asustan, tienen miedo . Eso es lo que lo puso ahí arriba y lo mantiene. No lo he visto mucho, pero lo hace bastante bien. El problema lo va a tener Chiquito Romero, no Rossi. Rossi se lo ha ganado. Hoy es el ídolo de Boca, por el que la gente canta. Romero ahora va a tener que demostrar si sabe atajar o no, Rossi tiene que estar tranquilo y la gente lo respalda a muerte”.

Agustín Rossi fue fuertemente respaldado por Hugo Gatti, histórico arquero de Boca Alfieri Mauro - La Nacion

Sobre Emiliano Martínez en la selección argentina

“Tampoco puedo abrir un gran juicio, porque nunca lo vi jugar. Cuando yo bajé una vez al aeropuerto me dijeron que Dibu era mejor que el Pato Fillol. Y pensé ‘tiene que ser bueno para ser mejor que él’. No es malo, está pasando un gran momento, pero ahora llega la hora de la verdad. Cuando llegue el Mundial, que es la realidad, no como la Copa América, ahí lo quiero ver. En cuanto a aptitudes todos los arqueros del mundo son parecidos, y este chico tiene aptitudes. Es sobrio, ha jugado en Europa, ha crecido mucho. Jugando en Europa uno crece. Se lo ve bien, Dios quiera que siga para el Mundial con este nivel”.

Sobre su preferencia en el arco del seleccionado

“A mí el que más me gusta es Gerónimo Rulli, por condiciones como arquero y por realidad es el que más me gusta. Pero bueno, los técnicos tienen sus gustos y el Dibu lo ha hecho muy bien”.

Gerónimo Rulli, el guardameta predilecto por Hugo Gatti para ocupar el arco de la selección argentina

Sobre los candidatos al Mundial de Qatar

“Desde que tengo uso de razón veo fútbol. Y los mejores jugadores del mundo son los brasileros y los argentinos. Son a los que más respeto y miedo le tiene cualquier equipo de América y de Europa. Brasil y Argentina son los candidatos siempre, siempre . Porque son los mejores”.

Sobre quién es el mejor jugador del mundo

“Hoy Messi es de los mejores. Del mundo será Pelé, y después vendrá el Diego (Maradona), pero de hoy sí puede ser. Messi está bien. Benzema hace dos años que es el mejor jugador de Europa y del mundo sin discusión. Pero Benzema no vende, no anda con el periodismo, no le da bola y no tiene chapa para eso. Es un tipo distraído, pero un crack. Los técnicos tendrían que filmarlo y pasarlo a los chicos de inferiores para ver cómo juega un enganche goleador, porque no es goleador, pero ahora es tan grande que mete goles. A mí me putearon en el Chiringuito diciendo que Benzema es el mejor del mundo, y a él lo puteaban también”.

Hugo Gatti considera a Karim Benzema como el mejor jugador del mundo actualmente, por sobre Lionel Messi

Su orden de los mejores de la historia

“Pelé, Maradona, di Stéfano, y Cruyff o Messi. Se olvidan de Cruyff, era un fenómeno, estaba adelantado al tiempo. Y di Stéfano fue un monstruo. Los argentinos somos unos fenómenos, no hay un jugador argentino que no triunfe en Europa, porque somos pillos. En Europa quieren a todos los argentinos”.

Sobre el mejor equipo que tuvo Boca

“El mejor Boca de la historia fue el Boca de Juan Carlos Lorenzo, que fue el mejor técnico que tuvo Boca, sin discusión. No nos olvidemos de los grandes de verdad, porque antes para ganar había que jugar de verdad y con los campeones. No como ahora. Cambió todo, la gente tiene mala memoria”.

Para Hugo Gatti, el mejor Boca de la historia fue el que dirigió Juan Carlos Lorenzo a fines de la década del 1970.

Sobre sus escasas apariciones en los medios argentinos

“Yo salgo muy poco por los medios. No me gusta porque después te agarran en Internet y no estudian o analizan lo que uno dice con talento y con amor. Y me da bronca todo eso. Por eso yo me escondo mucho del periodismo. En España puedo hablar que no pasa nada, me ovacionan. Y acá salgo al otro día y me quieren matar”.