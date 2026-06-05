EEUU vs. Alemania, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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EEUU recibe a Alemania en un duelo de alto nivel en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo este sábado 6 de junio a las 15.30 h en el estadio Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan al encuentro con un presente positivo tras sus recientes presentaciones. Estados Unidos alcanzó una victoria ajustada por 3 a 2 frente a Senegal, mientras que Alemania arriba con confianza tras superar a Finlandia por 4 a 0 en su último compromiso.
Números que anticipan el duelo
El choque presenta una estadística reciente favorable para ambos conjuntos en términos de eficacia goleadora. Los registros de sus partidos previos demuestran una tendencia ofensiva, con el equipo local logrando anotar tres goles ante su último rival y la visita consolidando su esquema tras marcar cuatro tantos sin recibir goles.
Lo que está en juego
El enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos cuerpos técnicos para probar variantes tácticas en el marco de la temporada 2025. El resultado servirá para medir la capacidad de adaptación de los planteles ante rivales de jerarquía internacional y consolidar el rodaje futbolístico de cara a los objetivos futuros.
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