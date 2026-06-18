EEUU vs. Australia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo EEUU y Australia en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre EEUU y Australia correspondiente al grupo D se disputará este viernes 19 de junio a las 16.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan al choque con el ánimo en alza tras sus debuts exitosos en la competencia. EEUU arriba tras una contundente victoria por 4-1 frente a Paraguay, demostrando una alta eficacia ofensiva. Por su parte, Australia también llega tras sumar de a tres luego de imponerse por 2-0 ante Turquía en su primera presentación.
Números a considerar
El rendimiento mostrado por ambos conjuntos en la primera fecha coloca este enfrentamiento como uno de los más atractivos del grupo D. Mientras que EEUU buscará aprovechar la localía para consolidar su poderío goleador, el equipo australiano llega con la confianza de haber mantenido su valla invicta en su estreno mundialista.
Lo que está en juego
El resultado de este compromiso es fundamental para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Quien consiga la victoria en este cruce quedará en una posición de privilegio en la tabla de posiciones del grupo, acercándose a asegurar su lugar en la próxima instancia del certamen.
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