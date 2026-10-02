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EEUU vs. México por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo amistoso internacional EEUU y México en el marco de una nueva fecha de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido

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EEUU vs. México por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
EEUU vs. México por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre EEUU y México correspondiente al amistoso internacional se disputará este sábado 3 de octubre a las 23.00 h en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona.

El presente de ambos seleccionados

EEUU llega al enfrentamiento con confianza tras haber logrado una victoria por 4-2 frente a Chile en su última presentación. Por su parte, México buscará mejorar su rendimiento luego de empatar 1-1 ante Perú en su compromiso más reciente.

Antecedentes y estadísticas

El partido en el State Farm Stadium servirá como una prueba de nivel para ambos conjuntos, que atraviesan diferentes sensaciones tras sus resultados previos en la fecha FIFA. La intensidad histórica entre ambos seleccionados promete un duelo disputado en suelo estadounidense.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del encuentro, el duelo representa una oportunidad fundamental para que tanto EEUU como México prueben variantes tácticas y consoliden sus proyectos futbolísticos de cara a los desafíos oficiales de la temporada 2026.

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