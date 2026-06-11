EEUU vs. Paraguay, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 12 de junio a las 22.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.

El momento de los equipos

El seleccionado de EEUU inicia su camino en el certamen mundialista buscando aprovechar la localía en este estreno de la competencia. Por su parte, el equipo de Paraguay llega a tierras norteamericanas con el objetivo de sumar puntos importantes en la primera jornada del grupo para posicionarse de cara a la clasificación.

Números que anticipan el duelo

Al tratarse de la jornada inaugural del torneo, ambos seleccionados llegan con el marcador en cero y con la expectativa puesta en el rendimiento inicial que demostrarán en este compromiso internacional.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro resulta fundamental para ambos equipos en el marco de la primera fecha del Mundial 2026, ya que una victoria en el debut permite comenzar el camino mundialista con confianza y mejores perspectivas dentro de la fase de grupos.