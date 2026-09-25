EEUU vs. Perú por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre EEUU y Perú, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 17.30 h en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

Presente de las selecciones

El combinado de EEUU afronta este compromiso con el objetivo de probar nuevas variantes tácticas y consolidar el grupo bajo la dirección técnica. Por su parte, Perú llega a Orlando con la intención de reencontrarse con su mejor versión futbolística y fortalecer la estructura colectiva ante un rival de jerarquía en el escenario internacional.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos saltarán al campo de juego del Inter.co Stadium para un cotejo que representa una oportunidad clave para el rodaje de sus futbolistas. Si bien se trata de un partido de carácter amistoso, la intensidad y el despliegue físico serán determinantes para medir el nivel actual de cada seleccionado en su etapa de preparación hacia las próximas eliminatorias.

Lo que está en juego

Más allá del resultado en el marcador, este amistoso es fundamental para el cuerpo técnico de cada seleccionado. El rendimiento colectivo y las respuestas individuales serán evaluadas minuciosamente para definir los esquemas de juego que se utilizarán en las futuras competiciones oficiales del calendario 2026.