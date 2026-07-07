Egipto: el país de las pirámides, que ahora construye una nueva capital en medio del desierto

Lucía Pereyra 7 de julio de 2026 00:00 13 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Deportes > Fútbol

Entre el Mar Rojo, el Mediterráneo y Medio Oriente, se encuentra Egipto, ubicado al noreste del continente africano. Con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, el país que albergó a una de las civilizaciones más importantes de la historia será el próximo rival de la Argentina en los 8vos de final del Mundial 2026.

Estos son siete datos para conocer a Egipto.

1. Fue una de las civilizaciones más importantes de la historia

Hace más de 5000 años, a orillas del río Nilo (el segundo más largo del mundo) detrás del Amazonas, surgió el Antiguo Egipto. Gracias a las crecidas anuales, que fertilizaban las tierras desérticas, los egipcios desarrollaron una sociedad próspera basada en la agricultura, el comercio y una organización política. Durante casi 3000 años, Egipto fue una de las mayores potencias del mundo antiguo.

Una vista de la tumba de Meru de 4000 años de antigüedad The Egyptian Ministry of Antiquities

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En el centro de esa civilización estaban los faraones, considerados mucho más que gobernantes comunes. Se creía que estos seres eran intermediarios entre los dioses y los humanos, por lo que concentraban el poder político, militar y religioso. Entre los más famosos figuran Keops, constructor de la Gran Pirámide de Giza; Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó como faraón; Akenatón, impulsor de una revolución religiosa; Tutankamón, cuya tumba fue hallada casi intacta en 1922; y Ramsés II, recordado como uno de los gobernantes más poderosos y longevos del Antiguo Egipto.

La máscara mortuoria de Tutankamon (Fuente: Mark Fischer )

Las pirámides son el símbolo más reconocible de esta civilización. Construidas hace más de 4500 años como tumbas monumentales para los faraones, reflejan el vasto nivel de conocimientos en ingeniería y arquitectura que alcanzaron los egipcios. Las tres grandes pirámides de Giza —Keops, Kefrén y Micerino— continúan en pie y la de Keops es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún persiste.

Un estudio afirma que una civilización avanzada construyó las pirámides de Giza Ricardo Liberato

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Otro de los grandes legados del Antiguo Egipto fueron los jeroglíficos, un sofisticado sistema de escritura compuesto por cientos de signos que representaban sonidos, palabras e ideas. Durante siglos su significado permaneció en el misterio, hasta que en el siglo XIX fue descifrado gracias a la Piedra de Rosetta por el lingüista francés Jean-François Champollion.

Los jeroglíficos (Fuente: Ministro de Turismo y Arqueología)

Los egipcios también revolucionaron la forma de registrar el conocimiento gracias al papiro, considerado el antecedente del papel. Fabricado con una planta que crecía en las orillas del Nilo, era utilizado para escribir documentos administrativos, textos religiosos, relatos, tratados médicos y registros comerciales.

La combinación entre los jeroglíficos y el papiro permitió preservar miles de años de historia y convertir al Antiguo Egipto en una de las civilizaciones mejor documentadas de la Antigüedad.

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A partir del siglo XI a. C., comenzó un largo período de decadencia, marcado por invasiones extranjeras y cambios dinásticos. En el año 332 a. C., Egipto fue conquistado por Alejandro Magno y pasó a ser gobernado por la dinastía ptolemaica, de origen griego. La última representante de esa dinastía fue Cleopatra VII, que reinó entre 51 y 30 a. C. Tras su derrota frente a Roma y su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia del Imperio romano, un hecho que marcó el final del Antiguo Egipto.

2. Es el país más poblado del mundo árabe

Egipto es el país más poblado del mundo árabe: supera los 114 millones de habitantes. La distribución poblacional es uno de los fenómenos demográficos más extremos del mundo: el 95% de los ciudadanos reside en apenas el 5% del territorio nacional, que se concentra en el valle y el delta del río Nilo, como ocurría en la antigüedad.

El río Nilo tiene más de 6600 kilómetros de recorrido. Getty Images

Al mismo tiempo, la mayoría del país es solo desierto. Esto hace que la densidad en las zonas habitadas ascienda a más de 2000 a 3300 habitantes por kilómetro cuadrado, factor que genera presión sobre la tierra fértil, el agua del Nilo, la vivienda y los servicios públicos.

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El gobierno incluso califica esta densidad como una amenaza a la seguridad nacional. La tasa de natalidad en los años 60 llegó a seis hijos por mujer. Desde ese entonces, el gobierno egipcio implementó programas de planificación familiar bajo el lema “Dos son suficientes”.

El Cairo

“Los desafíos que tiene Egipto son comunes a otros países africanos: falta de oportunidades, desempleo, informalidad, inflación, que golpean principalmente a los sectores juveniles que son la mayor parte de la población cuando la edad promedio es de unos 25 años”, destacó Omer Freixa, historiador africanista, investigador y docente, en diálogo con LA NACION.

Indicó además que Egipto enfrenta “el reto de la superpoblación en un territorio de por sí árido y mayormente desértico”. La sociedad, así, se volvió dependiente del río Nilo, un recurso ubicado en una zona marcada por crisis: la hambruna en la Franja de Gaza, la guerra civil en Sudán y la crisis humanitaria en Libia.

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En términos religiosos, el Islam sunnita es la confesión oficial y mayoritaria, practicada por aproximadamente el 90% de la población. La Constitución egipcia establece que los principios de la Sharia (ley islámica) son la fuente principal de la legislación.

La minoría religiosa más significativa es la Iglesia Ortodoxa Copta, que representa alrededor del 10% de la población. Los coptos son considerados los descendientes directos de los egipcios de la era pre-islámica y su Iglesia es una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo, fundada, según la creencia, por el apóstol Marcos.

La convivencia religiosa es un eje de la estabilidad estatal. El gobierno de Abdel Fattah el-Sisi, el presidente actual (en el poder hace más de 10 años), promovió la construcción de la Catedral de la Natividad de Cristo (la más grande de la región) junto a la Mezquita Al-Fattah Al-Alim para simbolizar la cohesión.

El presidente egipcio Abdel Fatá el-Sisi (d) con el primer cristiano copto en ser presidente de la Corte Suprema del país, Boulos Fahmy, en El Cairo, el 9 de febrero del 2022. (Foto suministrada por la Presidencia de Egipto/AP)

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3. Tiene una importante ruta comercial

El Canal de Suez es una de las infraestructuras más críticas para el comercio marítimo global. Conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo a lo largo de 193 kilómetros. Por esta vía transita aproximadamente el 12% del comercio mundial. Al eliminar la necesidad de rodear África, el canal reduce la distancia de viaje entre Europa y Asia en unos 7000 kilómetros.

ARCHIVO - Una lancha militar vigila la entrada a una nueva sección del canal de Suez en Ismailia, Egipto Amr Nabil - AP

La importancia económica para el Estado egipcio es directa: el canal es la principal fuente de ingresos en moneda extranjera. En el año fiscal 2022-2023, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) reportó ingresos récord de US$9400 millones.

En 2015, se inauguró el proyecto del “Nuevo Canal de Suez”, una ampliación que incluyó 35 kilómetros de excavación paralela y el ensanchamiento de otros 37 kilómetros. Esta obra permitió el tránsito bidireccional en secciones clave y redujo el tiempo de espera de los buques de 18 a 11 horas.

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El rol de la vía quedó evidenciado en marzo de 2021 con el bloqueo del buque Evergreen. Durante los seis días que el canal permaneció cerrado, se estima que se retuvieron mercancías por valor de US$9600 millones diarios.

El buque de carga Evergreen varado en el Canal de Suez, el 30 de marzo del 2021. (AP Foto/Mohamed Elshahed),

4. La Primavera Árabe impactó en el sistema político

Egipto es, formalmente, una república semipresidencial, aunque en la práctica el poder político está fuertemente concentrado en la figura del presidente y en las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado es elegido por el voto popular y cuenta con amplias facultades para nombrar al primer ministro, influir en el Poder Judicial y dirigir la política exterior y de defensa. El Parlamento es bicameral, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.

Desde 2014, el país es gobernado por Al-Sisi, un exmariscal del Ejército que llegó al poder tras el golpe de Estado al entonces mandatario Mohamed Morsi, que había sido elegido democráticamente en 2012.

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ARCHIVO - El presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi Evan Vucci - AP

La Primavera Árabe, una serie de levantamientos pro-democráticos en distintos países árabes, marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Egipto. El 25 de enero de 2011 comenzaron multitudinarias manifestaciones contra el régimen de Hosni Mubarak, que llevaba casi tres décadas en el poder. Las protestas, impulsadas por el descontento con la corrupción, el desempleo, la desigualdad social y la falta de libertades, tuvieron como epicentro la plaza Tahrir, en El Cairo. Tras 18 días de movilizaciones y la presión del Ejército, Mubarak renunció en febrero. En ese período murieron, según el balance oficial, 846 manifestantes.

La plaza Tahrir de Egipto en la actualidad y en febrero de 2011 cuando renunció Hosni Mubarak AFP

Después de la caída de Mubarak, Egipto inició una compleja transición democrática. En 2012 se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres de la historia del país, en las que resultó electo Morsi. Pero lejos de traer estabilidad, su administración estuvo marcada por una fuerte polarización y una grave crisis económica. En julio de 2013, tras nuevas protestas masivas, las Fuerzas Armadas lo destituyeron.

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“El sistema se militarizó aún más y el Ejército nunca perdió su rol de institución sumamente dominante. El golpe de 2013 llevó a un refuerzo de la deriva autoritaria pese a que es una democracia, según su Constitución”, sostuvo Freixa sobre el impacto de la Primavera Árabe en el sistema político de Egipto.

Al-Sissi fue elegido presidente en 2014 y reelegido posteriormente en unos comicios cuestionados internacionalmente por la escasa competencia electoral.

Parecía en aquel entonces que la Primavera Árabe traería la democratización. Sin embargo, el proceso no logró consolidarse. “El sistema político actual es altamente centralizado, sumamente autoritario y se les dio lugar a coaliciones que apoyan al gobierno, por lo que el peso de la oposición no es un obstáculo”, indicó Freixa a este diario.

Y agregó: “La gravitación de los partidos políticos es limitada, si bien la Constitución los avala, el espacio para la crítica es sumamente limitado abundando las condenas judiciales. Hay muchos casos de presos políticos y se dan ejecuciones en forma frecuente ya que la pena de muerte es legal”.

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Un dato a destacar: a excepción de Mursi, todos los jefes de Estado provinieron del ala militar. “El Estado y el Ejército gravitan hondo en la vida institucional egipcia y ese legado persiste”, dijo Frexa.

5. Construye una nueva capital

La Nueva Capital Administrativa (NAC) es el proyecto de infraestructura más ambicioso del Egipto contemporáneo, diseñado para aliviar la congestión extrema de El Cairo. La capital actual, con una población metropolitana que supera los 22 millones de habitantes, enfrenta problemas críticos de contaminación, tráfico y saturación de servicios básicos.

En esta foto de archivo tomada el 3 de agosto de 2021 desde el rascacielos "Iconic Tower" se muestra una vista del trabajo de construcción en curso en el "distrito comercial y financiero" del megaproyecto "Nueva capital administrativa" de Egipto KHALED DESOUKI - AFP

La NAC se está construyendo a 45 kilómetros al este de la ciudad histórica y cubre un área de 700 kilómetros cuadrados en pleno desierto. El desarrollo está dividido en fases, de las cuales la primera ya alberga la mayoría de los ministerios gubernamentales y el distrito financiero.

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Esta fotografía tomada el 9 de enero de 2024 muestra la fachada exterior de la nueva sede de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento egipcio, en el megaproyecto Nueva Capital Administrativa, al este de la actual capital, El Cairo. KHALED DESOUKI - AFP

Entre sus estructuras más destacadas se encuentra la “Iconic Tower”, que con 393 metros es el rascacielos más alto de África. El proyecto incluye también el “Río Verde”, un parque lineal de 35 kilómetros que busca emular el curso del Nilo, y un sistema de gestión urbana basado en tecnologías digitales y fibra óptica.

“El crecimiento ilimitado de la capital histórica contrasta con esa idea del diseño estatal presente. Con más de 22 millones de habitantes desde 2023, una de las ciudades más pobladas del planeta, El Cairo alcanzó un límite racional de crecimiento y la descompresión se hace imperiosa”, considera Freixa.

El Cairo tiene 22 millones de habitantes, con una marcada densidad poblacional Getty Images

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Sin embargo, el acceso a la nueva capital es un desafío para la población trabajadora promedio, debido a los altos costos de las viviendas.

6. Cultura y gastronomía

Durante gran parte del siglo XX, la industria cinematográfica egipcia fue la más prolífica de la región. Exportó películas y telenovelas que estandarizaron el dialecto cairota en todo el Magreb y el Golfo.

En el ámbito musical, figuras como Umm Kulthum y Abdel Halim Hafez representan la cultura egipcia. Kulthum, en particular, fue cantante y una figura política para la unidad árabe. Sus canciones de larga duración y alta complejidad poética siguen siendo la referencia clásica del género.

La gente se sienta en el café Umm Kulthum, que lleva el nombre de la fallecida cantante, compositora y actriz de cine egipcia, en la zona histórica de Khan al-Khalili, en el corazón de la capital egipcia, El Cairo, el 28 de enero, antes del 50º aniversario de su muerte KHALED DESOUKI - AFP

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La gastronomía egipcia se basa en productos agrícolas del valle del Nilo. El plato nacional es el koshary, una preparación que combina arroz, lentejas, fideos y garbanzos, servido con una salsa de tomate especiada y cebolla frita.

Koshary, el plato nacional de Egipto Gentileza Food Republic

Otro elemento central de la dieta diaria es el Ful Medames, un guiso de porotos cocidos a fuego lento que tiene raíces en la época faraónica. La comida se comparte tradicionalmente en grandes bandejas y el rechazo de una invitación a comer se considera una ofensa social.

Ful Medames Comidas egipcias

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7. Es el mayor campeón de África

El fútbol es el deporte predominante en Egipto y moviliza a millones de ciudadanos. La selección nacional, los “Faraones”, es la más exitosa de la historia de la Copa Africana de Naciones. Obtuvo 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010).

Egipto le ganó a Australia en los 16avos de final Tony Gutierrez - AP

Esta hegemonía continental se apoya en una estructura de clubes profesionales muy sólida, liderada por el Al Ahly y el Zamalek, que dominan las competiciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). La rivalidad entre estos dos equipos es una de las más intensas del planeta.

Los partidos entre ambos, conocidos como el Gran Derbi de El Cairo, a menudo requieren árbitros extranjeros para garantizar la imparcialidad y se juegan bajo estrictas medidas de seguridad.

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Además, Egipto tiene el honor de haber sido la primera selección africana en participar de un Mundial, en Italia 1934 (la segunda edición del torneo). Disputó un solo partido, perdió 4-2 con Hungría y quedó eliminado.

Mohamed Salah es la figura contemporánea que globalizó el fútbol egipcio. El delantero del Liverpool, en Inglaterra, ostenta récords individuales en la Premier League.

Mohamed Salah KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un aspecto distintivo de la selección egipcia es el ritual del Sajdah después de hacer un gol. Consiste en una postración en la que el jugador toca el césped con la frente, un gesto litúrgico de agradecimiento a Dios dentro de la tradición islámica. Esta práctica fue adoptada por casi todos los jugadores musulmanes del equipo y se ha convertido en una imagen icónica del fútbol africano.

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En la fase de grupos de la Copa del Mundo, Egipto empató con Irán y Bélgica y derrotó a Nueva Zelanda por 3 a 1. En los 16avos eliminó a Australia por penales y alcanzó los 8vos de final por primera vez en su historia. El DT, Hossam Hassan, en el marco de los festejos, ondeó una bandera palestina en el campo de juego y afirmó que dedicaba la victoria tanto a los egipcios como a los palestinos, llevando el conflicto de Medio Oriente al Mundial.

Egyptian head coach Hossam Hassan brought a Palestine flag onto the pitch after Egypt’s historic victory over Australia pic.twitter.com/eaO37UUp8V — Leyla Hamed (@leylahamed) July 3, 2026