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Estados Unidos vs. Bélgica, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 21 horas en el Seattle Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este lunes 6 de julio
Las selecciones se enfrentarán este lunes 6 de julio

Estados Unidos vs. Bélgica: todo lo que hay que saber

  • Octavos de final del Mundial 2026.
  • Día: Lunes 6 de julio.
  • Hora: 21 (horario argentino).
  • Estadio: Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.
  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Cuadro del Mundial 2026

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con Marruecos como el único clasificado
Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con Marruecos como el único clasificadoCanchallena

Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Bélgica

El partido entre Estados Unidos y Bélgica podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 21horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

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