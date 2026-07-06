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Estados Unidos vs. Bélgica, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido se disputará a las 21 horas en el Seattle Stadium; todos los detalles del encuentro
Estados Unidos vs. Bélgica: todo lo que hay que saber
- Octavos de final del Mundial 2026.
- Día: Lunes 6 de julio.
- Hora: 21 (horario argentino).
- Estadio: Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.
- Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cuadro del Mundial 2026
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Bélgica
El partido entre Estados Unidos y Bélgica podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 21horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Bélgica.
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