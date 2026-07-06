Esperan cerca de 45.000 argentinos en Atlanta para el partido decisivo de la selección frente a Egipto en el Mundial

ATLANTA (enviado especial).- Las autoridades estiman que en las próximas horas llegarán a Atlanta cerca de 45.000 hinchas, movilizados principalmente desde la Argentina y Miami, donde el viernes la selección eliminó a Cabo Verde en tiempo suplementario. Por esta zona del estado de Georgia se calcula que viven aproximadamente unos 10.000 argentinos.

Las autoridades de Atlanta esperan ansiosas la llegada de una de las hinchadas más convocantes de la ciudad. La policía, por su parte, hizo un llamamiento para que no intenten colarse a la cancha, como ya sucedió en Dallas, ya que eso conlleva un delito de prisión y posible quita de la visa.

Como en Miami, la selección de Messi volverá a ser local en Atlanta Marta Lavandier - AP

La selección de Messi ya estuvo alojada aquí hace dos años para la Copa América, pero ahora la presencia de los campeones del mundo ha generado una expectativa mucho mayor.

Si Argentina vence el martes a Egipto y luego pasa su cruce de cuartos de final frente al ganador de Colombia-Suiza, deberá volver a esta ciudad para jugar el próximo miércoles 15 de julio por una de las semifinales. Pero, mejor, ir paso a paso para evitar sorpresas.

Mole de acero

Una de las “peleas” de la FIFA para esta Copa del Mundo fue con los propietarios de los estadios anfitriones, que por tradición en los Estados Unidos tienen el nombre de sus sponsors.

Todo al 10: los teléfonos y sus dueños, pendientes de Messi, siempre Aníbal Greco - La Nación

Las marcas habituales tuvieron que ocultar sus nombres. Por ejemplo, el AT&T pasó a llamarse Estadio de Dallas o el popular MetLife se rebautizó como Estadio de Nueva Jersey y Nueva York. En Atlanta ocurrió lo mismo, solo que la estructura del estadio, cuando cierra su techo, conforma la inconfundible estrella de tres puntas rodeada por un círculo, logotipo de la marca automotriz alemana que lleva el nombre del recinto.

Por eso, la solución que encontró la FIFA fue no mostrar imágenes aéreas para respetar los contratos con los sponsors que desembolsan millones de dólares para ser auspiciantes oficiales del Mundial.

La mole de acero se divisa desde varias manzanas a la redonda. Ubicado en el centro de la ciudad, el estadio de Atlanta guarda una de las maravillas de esta Copa del Mundo, donde Argentina volverá a jugar aquí dos años después del debut en la Copa América, cuando venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El estadio de Atlanta tiene la pantalla circula más grande del mundo Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images North America

El Atlanta Stadium se inauguró en 2017 y los miles de argentinos que colmarán sus tribunas este martes podrán apreciar en vivo la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Se trata de una mega estructura de casi 6000 metros cuadrados y 2000 pantallas colocadas a más de 17 metros de altura.

Es uno de los más modernos y atractivos de este Mundial. Tiene capacidad para 71.000 espectadores, costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United, de la MLS de fútbol.

Su techo retráctil es otra de las grandes joyas, compuesto por ocho piezas triangulares traslúcidas que se deslizan en línea recta y más de 18000 hojas de acero.

La FIFA tapó todas las huellas de los sponsors habituales de los estadios norteamericanos Kevin C. Cox - Getty Images North America

De Home Depot al fútbol

Los pasillos del Mercedes Benz parecen más un shopping de lujo que un estadio de fútbol. Bajo las tribunas, refrigeradas con aire acondicionado, hay bares de vodka y de whisky, cajeros automáticos, tiendas de camisetas, cargadores de celulares, comidas de todo tipo y máquinas de gaseosa con refill.

El dueño del estadio es Arthur Blank, uno de los fundadores de la tienda Home Depot. El magnate aceptó las condiciones de la FIFA sobre el nombre, pero mantuvo una condición: el precio de la comida y las bebidas seguiría bajo su control. “Nunca ha habido precios abusivos aquí. Queremos que la gente se sienta como en casa, segura, acogida, querida y respetada. Eso no es negociable”, declaró a The Athletic.

Arthur Blank, dueño del estadio de Atlanta y uno de los fundadores de la tienda Home Depot Mike Stewart - AP

Mientras en los estadios de Nueva York o Los Ángeles una lata de cerveza cuesta en un partido de la Copa del Mundo cerca de 20 dólares, o una botella de agua 5 dólares, aquí en Atlanta se venden por la mitad de precio. “Es lo mismo para el Mundial que para el Super Bowl. Nunca pasó de la primera conversación con la FIFA porque dijimos que era algo obvio, esta es nuestra esencia. Tenemos que hacer que los aficionados se sientan valorados y apreciados”, sostuvo Blank.

Tiene una fortuna estimada en 10.800 millones de dólares, según el último ranking Forbes. Blank es dueño de los Atlanta Falcons de la NFL y hace más de una década apostó por el soccer en este estado sureño con escasa tradición futbolera y resultó un éxito. Su interés le llegó a través de su hijo, Josh, heredero de sus negocios, que jugó de mediocampista en el equipo universitario de Elon y fue siempre un gran admirador de la Premier League inglesa.

Los argentinos Mauricio Pochettino, DT de EE.UU., y Tata Martino, entrenador del Atlanta United, en marzo pasado en el centro de entrenamiento de la selección local en Marietta, Georgia Ronald Blum - ap

Los Blank fundaron la franquicia del Atlanta United en 2014 y tres años después debutó en la MLS con la nueva casa. Bajo el mando del argentino Gerardo Tata Martino, el equipo de la ciudad se transformó en un fenómeno, con estadio lleno y un primer título de MLS logrado solo un año después del debut. Sin grandes equipos de béisbol y fútbol americano con buen presente en la ciudad, el Atlanta United se convirtió en un verdadero fenómeno desde sus comienzos.

Blank dejó otro legado para el fútbol estadounidense que promete revolucionar este deporte para las próximas décadas.

Antes del inicio del Mundial, la Federación de Fútbol de EE.UU. inauguró en Fayette, a veinte minutos del aeropuerto de Atlanta, el Centro Nacional de Entrenamiento de Fútbol, para que sea utilizado por todas las categorías de las selecciones masculina y femenina. El complejo cuenta con más de una decena de canchas, gimnasio, salas de conferencias y espacios para más de 400 empleados. Una ambiciosa apuesta que el DT argentino Pochettino entendió a la perfección cuando la semana pasada sentenció en conferencia de prensa: “Este es un país increíble, con gente increíble. Pueden conseguir lo que quieran: llegaron a la luna… el país más poderoso en cada área. ¿Por qué no también en el fútbol? Eso es lo que queremos".

El estadio donde juegan el Atlanta United y los Falcons de la NFL fue inaugurado en 2017 Omar Vega - Getty Images North America

El complejo lleva el nombre de Blank, que donó 50 millones de dólares de su bolsillo y contribuyó a fondos de grandes empresas, como Home Depot y Coca-Cola, para alcanzar el costo total de 250 millones de dólares. Aquí se preparó la selección local que buscará ante Bélgica su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo.

Crisis de salud pública

Atlanta guarda el clima de una apacible ciudad sureña. Sede de grandes compañías, como Coca Cola, Delta Airlines, UPS o CNN, entre otras, aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de 1996. Rodeada de bosques y parques, la capital del estado de Georgia es una de las urbes norteamericanas con mejor calidad de vida, por su oferta laboral, cultural y tener precios más accesibles que las grandes ciudades del país.

La contracara es una de las postales que castigan a varias capitales estadounidenses. Y que los argentinos vivirán en las próximas horas. Adictos al fentanilo deambulan por sus calles y plazas como zombies.

El año pasado, las autoridades federales realizaron el mayor secuestro de fentanilo en la historia de Georgia. La justicia calculó que la droga hallada en la casa de un traficante era suficiente como para matar a 48 millones de personas, cuatro veces la población de Georgia.

Atlanta es sede de grandes compañías, como Coca Cola, Delta Airlines o Home Depot Prince Williams - WireImage

El departamento de Salud Pública del estado destaca que desde 2020 las sobredosis aumentaron drásticamente debido a la mayor presencia de fentanilo en drogas como la cocaína y la metanfetamina.

Aunque hubo una disminución con respecto al año anterior, en 2025 murieron 1663 personas en Georgia por consumo de fentanilo. Los adictos que deambulan por las calles a toda hora siguen siendo uno de los grandes problemas de salud pública de la ciudad.