Roberto Martínez renunció en Portugal tras la eliminación ante España y ya son 12 los técnicos que se fueron

“Llegué aquí para ganar el Mundial. Mi contrato ‌termina hoy, es mi último partido con la selección de Portugal“. Roberto Martínez fue directo y anunció de esa forma su salida del equipo luso, que este lunes no pudo con España, perdió 1-0 en octavos de final y se despidió de la Copa del Mundo, en un encuentro que significó el adiós de Cristiano Ronaldo de la máxima cita luego de disputar seis ediciones.

El entrenador español, quien afirmó marcharse “con orgullo y un gran recuerdo” por lo realizado durante su gestión al frente del equipo, fue elogioso con Cristiano Ronaldo, a quien calificó como “un capitán ejemplar”: “No hablo sólo de goles, es ejemplar por su compromiso y su manera de vivir el fútbol. Es un ícono. Queda agradecerle todo lo que hizo”.

El catalán anunció su salida después de la derrota en octavos (AP Photo/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

“Terminamos con tristeza, perdimos con un rival que era el favorito en el Mundial y no nos dejó hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad”, consideró Martínez sobre el trámite del encuentro con España que definió Mikel Merino, a los 46 minutos del segundo tiempo, con un gol que no prácticamente no dio margen a la reacción de los lusos.

Más allá de la lógica pesadumbre que tanto sus dirigidos como él mostraron por el resultado adverso, el director técnico saliente enfatizó estar “muy orgulloso” del papel de los jugadores, a los que también destacó por haber ganado una Liga de Naciones de la UEFA, con él como entrenador, justamente ante España.

El beso del adiós. "Me voy orgulloso del equipo", aseguró Roberto Martínez ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, además de valorar a España como “un rival tremendo”, el ex conductor de Bélgica sostuvo que “sólo quedan palabras de agradecimiento para los jugadores, la Federación y todo el pueblo portugués. Hay que recordar las buenas cosas, que han sido muchas”.

Martínez no pudo romper el “maleficio” que pesa sobre los técnicos que enfrentan al seleccionado del país en el que nacieron: ya son siete -con él incluido- los que cayeron ante sus naciones. Con la renuncia consumada del español, la Federación Portuguesa de Fútbol ya avanza en la designación de su posible reemplazante.

La derrota de Portugal

España vs Portugal - Mundial 2026

El portugués Jorge Jesús, de reciente paso por Al Nassr de Arabia Saudita, donde dirigió a Cristiano Ronaldo y logró el título de Liga que le era esquivo al crack, se perfila como el máximo favorito a dirigir al seleccionado luso. Con una trayectoria que incluyó la consagración en la Copa Libertadores 2019, en la que superó sobre la hora a River, en Lima, Jesús podría dar el paso más trascendente.

Jorge Jesús, de extensa trayectoria, candidato N°1 a dirigir a Portugal Armando Franca - AP

La extensa lista de técnicos que se fueron

Martínez se unió al club de los seleccionadores que se fueron de sus respectivos equipos en este Mundial. La cifra ya llegó a la docena, ya que el catalán abandonó Portugal y se sumó a Javier Aguirre, quien en las últimas horas también se marchó de México, que quedó eliminado a manos de Inglaterra.

Entre los técnicos más destacados que se marcharon tras las eliminaciones de sus conjuntos están Marcelo Bielsa, quien dejó Uruguay luego de la dura eliminación en primera ronda; Ronald Koeman y Julian Nagelsmann, que renunciaron a sus cargos en Países Bajos y Alemania, respectivamente, tras las prematuras salidas ante Marruecos y Paraguay, en dieciseisavos de final.

Bielsa tuvo chispazos con algunos referentes de Uruguay y se marchó Manuel Velasquez - FIFA - FIFA

Sebastián Beccacece también se despidió en este Mundial, tras la derrota de Ecuador en dieciseisavos ante México, en el estadio Azteca. Otros técnicos que terminaron sus periplos fueron Carlos Queiroz (Ghana), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Steve Clarke (Escocia) y Jamal Sellami (Jordania).

En tanto, entre los despedidos estuvieron Miroslav Koubek (República Checa) y Sabri Lamouchi (Túnez), cuyo caso tiene un agravante: lo desplazaron del cargo en la primera fecha de la fase de grupos, cuando el elenco tunecino perdió 5-1 con Suecia. Y Hervé Renard, quien llegó en su reemplazo, dirigió los otros dos encuentros y renunció inmediatamente después de la eliminación.