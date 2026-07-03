Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Egipto eliminó a Australia por penales y espera al ganador de Argentina - Cabo Verde: la estrategia que salió mal
Los Faraones vencieron por 4 a 2 en la tanda al conjunto oceánico y se aclasificaron para los octavos de final del Mundial
- 1 minuto de lectura'
Histórico. Tras terminar 1 a 1 en los 120 minutos, Egipto superó a Australia por 4 a 2 en la tanda de penales y se clasificó por primera vez para los octavos de final de una Copa del Mundo. Ahora espera por el ganador de Argentina vs. Cabo Verde, que se jugará en Miami a partir de las 19, siempre y cuando no haya retraso por actividad eléctrica en el cielo.
De nada le sirvió al entrenador australiano Tony Popovic la estrategia de reemplazar al arquero Patrick Beach en los últimos minutos de la prórroga por el experimentado Mathew Ryan, al que decidió asignar la capitanía en los pocos minutos en que actuaría, para la serie de penales. El conjunto africano acertó los cuatro remates, mientras que en Australia fallaron Harry Souttar y Lucas Herrington.
¡EGIPTO ELIMINÓ A AUSTRALIA!— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Hossam Abdelmaguid marcó el penal decisivo y los Faraones están en la ronda de octavos de final tras quedarse con la tanda por 4-2 ante los Socceroos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nunhJVKoNk
Otras noticias de Mundial 2026
Vibra Miami. La selección de Messi juega de local contra Cabo Verde, por el pase a octavos de final
A tener en cuenta. Alertas por tormentas en Miami: ¿se atrasa el partido de la selección argentina?
Por qué la carga emocional es tan intensa. Estos son los tres trastornos que desata el Mundial y cuál es el grupo de personas más propenso a sufrirlos
- 1
La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura
- 2
Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
- 3
Portugal pasó a los octavos de final del Mundial: venció 2-1 a Croacia con un gol de Cristiano Ronaldo
- 4
Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada