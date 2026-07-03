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Egipto eliminó a Australia por penales y espera al ganador de Argentina - Cabo Verde: la estrategia que salió mal

Los Faraones vencieron por 4 a 2 en la tanda al conjunto oceánico y se aclasificaron para los octavos de final del Mundial

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Los futbolistas de Egipto festejan el pase a los octavos de final del Mundial ante la desazón de los australianos, para quienes no funcionó el cambio de último minuto de arquero.
Los futbolistas de Egipto festejan el pase a los octavos de final del Mundial ante la desazón de los australianos, para quienes no funcionó el cambio de último minuto de arquero.LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Histórico. Tras terminar 1 a 1 en los 120 minutos, Egipto superó a Australia por 4 a 2 en la tanda de penales y se clasificó por primera vez para los octavos de final de una Copa del Mundo. Ahora espera por el ganador de Argentina vs. Cabo Verde, que se jugará en Miami a partir de las 19, siempre y cuando no haya retraso por actividad eléctrica en el cielo.

De nada le sirvió al entrenador australiano Tony Popovic la estrategia de reemplazar al arquero Patrick Beach en los últimos minutos de la prórroga por el experimentado Mathew Ryan, al que decidió asignar la capitanía en los pocos minutos en que actuaría, para la serie de penales. El conjunto africano acertó los cuatro remates, mientras que en Australia fallaron Harry Souttar y Lucas Herrington.

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