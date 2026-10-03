Egipto vs. Sudáfrica por el amistoso internacional 2026, día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo amistoso internacional Egipto y Sudáfrica en el marco de la jornada 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Egipto y Sudáfrica correspondiente al amistoso internacional se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 15.00 h en el Cairo International Stadium, ubicado en la ciudad de Cairo.
El momento de los equipos
El seleccionado de Egipto se presenta ante su público con el objetivo de consolidar una idea de juego en esta nueva etapa de preparación. Por su parte, Sudáfrica llega a este compromiso con la intención de probar variantes tácticas frente a un rival de jerarquía en el continente africano.
Números que anticipan el duelo
El partido representa una oportunidad para evaluar el rendimiento defensivo y ofensivo de ambos conjuntos en un entorno de competencia oficial no clasificatoria. Históricamente, estos enfrentamientos han demostrado una gran paridad, con un historial reciente que refleja la competitividad de ambas naciones.
Lo que está en juego
Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos entrenadores de cara a la conformación de los planteles definitivos para futuros compromisos oficiales, buscando fortalecer la cohesión grupal y el funcionamiento colectivo.
- 1
Ni él mismo, ni Tapia ni los hinchas: a Scaloni, las dudas se las quitaron los de ayer, los de hoy y los de mañana
- 2
En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 hoy
- 3
La renovación de Scaloni: cinco debutantes, una selección más joven y el proyecto hacia 2030
- 4
Por dónde pasan Colombia vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo