El acalorado cruce de Gabriel Heinze con un periodista tras la derrota de Newell’s ante Corinthians: “Sos un maleducado”

escuchar

Newell’s inició el desafío por los octavos de final de la Copa Sudamericana con un sabor agridulce: con el dolor por la caída, pero la ilusión para el futuro inmediato. En su visita a Corinthians, en la ciudad de San Pablo, el conjunto rosarino perdió por 2-1, luego de haberse puesto en ventaja en el primer tiempo; pero el próximo martes, en el Parque Independencia, será el desquite. El partido dejó diversos condimentos, dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos, fue el cruce del entrenador, Gabriel Heinze , con un periodista durante la rueda de prensa.

Gabriel Heinze, el entrenador de Newell's Gabriela Lescano

Heinze, exjugador de París-Saint Germain y Manchester United, entre otros clubes, es popular por su carácter fuerte y por debatir abierta y acaloradamente con la prensa cuando no está de acuerdo con lo que escucha. Y otra vez, ahora en la noche paulista, Heinze levantó el tono y tuvo un cruce picante con un periodista, esta vez con Pablo Gavira, de Canal 3 de Rosario, quien tildó de “maleducado” al DT entrerriano.

El ida y vuelta comenzó cuando el periodista le preguntó a Heinze sobre sobre diversos movimientos estratégicos y por un cambio realizado durante el partido ante Corithians. Al escuchar la consulta, el Gringo Heinze comenzó a responder, pero fue interrumpido por el propio cronista, lo que generó una indisimulable molestia en el exdefensor de la selección argentina. “¿Me dejás terminar o no te interesa? Bueno, ya está, ya sabés, no me dejás que te explique”, respondió Heinze.

"SOS UN MALEDUCADO..." el cruce entre el Gringo Heinze y un periodista en Brasil, tras la derrota de Newell's vs. Corinthians. pic.twitter.com/rsYHCsaBVj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2023

“No te molestes. No te enojes”, expresó el periodista. “Pero te estoy explicando por qué saqué a...”, intentó reanudar Heinze, pero una vez más fue interrumpido, ante la mirada sorprendida del volante Lucas Sforza, sentado a la izquierda del Gringo. “Por eso digo, que cambió la táctica Corinthians y por eso hacés una modificación”, acotó el enviado a Brasil. Allí, el entrenador se rindió: “Bueno, bueno. Entonces ya está. ¿Qué querés que te explique, si no me dejás explicar?”.

Pero la conversación aumentó su intensidad. “Te lo dejo explicar. S os maleducado Gabriel, sos un maleducado porque la verdad estamos hablando bien. Si desconozco el tema, te lo pregunto”, sentenció Gavira. Esta vez sin perder la compostura, Heinze se defendió ante la crítica: “Pero cómo voy a ser un maleducado si yo te respondo y vos me interrumpís. ¿Quién es el maleducado? Pero dejame explicártelo, si vos me interrumpís”. En ese instante el periodista entendió la posición del técnico y pidió perdón. “Entonces te pido disculpas yo”, declaró el cronista.

Antes de cerrar la charla acalorada, el DT de Newell’s tuvo la última palabra. “¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar? Te estaba explicando eso. Por eso, porque estaban jugando con dos medios. Entonces tuve que sacar uno de nuestros tres medios, nada más. Pero no me dejás, vos me interrumpís a mí. ¿Cómo te voy a faltar el respeto a vos? Yo no soy un maleducado. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís” , concluyó el técnico para darle paso a la siguiente pregunta.

La reacción de Corinthians

La jornada de octavos de final de la Copa Sudamericana amenazaba con un pleno visitante, tras los éxitos de Fortaleza de Brasil y Defensa y Justicia ante Libertad y Emelec. Pero Corinthians se recuperó del golpe inicial, un gol del mediocampista Marcos Portillo (a los 49 minutos del primer tiempo).

Los dirigidos por el experimentado Vanderlei Luxemburgo fueron más fuertes y quebraron la tendencia del martes con anotaciones de Yuri Alberto (11 minutos del segundo tiempo), de penal, y del juvenil Wesley (a los 21m del segundo período), en el estadio Neo Química Arena. La revancha ante Newell’s será el martes próximo.

Resumen de Corinthians vs. Newell’s

LA NACION