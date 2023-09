escuchar

Cada vez que habla, deja alguna frase que queda sobrevolando. Y su temperamento, en los momentos en los que no son positivos para el equipo que le toca conducir, potencia sus declaraciones. Tras la derrota con Estudiantes en el marco de la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023 y en la antesala del clásico con Rosario Central, Gabriel Heinze habló de sus capacidades como entrenador y quedó flotando la idea de que la ironía le sienta bien cuando necesita defender sus ideas o dejar en claro qué piensa acerca de su trabajo.

En la conferencia de prensa posterior a la caída por 1-0 de Newell’s, en el estadio Marcelo Bielsa, Heinze no le escapó a ningún tema y fue de frente sobre la la crisis futbolística que atraviesa el conjunto rosarino. En ese contexto comenzó a “mostrar los dientes” e hizo un pequeño análisis antes de soltar la frase que causó más asombro: “Te digo que nos está pasando este momento, no es un buen momento, es una realidad, pero no tengo otra forma yo de afrontarla porque es parte de mi vida. Yo éstas también las pasé muchísimas veces pero yo salgo con trabajo, dedicación y esfuerzo”.

"SOY MUY MALO COMO ENTRENADOR" Gabriel Heinze y una fuerte autocrítica tras la derrota ante Estudiantes en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/KGPi1nOoDX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2023

Y sin detenerse agregó, con cierta ironía: “ Soy muy malo siendo entrenador, pero de lo otro, soy muy bueno. En la que es el trabajo, esfuerzo, compromiso, el dar todo por esta institución soy muy bueno. Después, como entrenador soy muy malo ”, dijo Heinze y se hizo un silencio profundo en la sala de conferencia de prensa.

Newell’s se encuentra en la sexta plaza dentro de la Zona B con dos victorias, dos empates y dos derrotas; aunque esos dos triunfos fueron en las primeras jornadas y cayó en sus últimas dos presentaciones. Es por eso que comenzaron los murmullos: Heinze sabe que con el clásico por delante todo es posible de cara a su futuro: “ Si es solamente por el resultado, perderé y me iré, me echarán. Y si gano, me quedaré. Cada vez que yo decidí venir a esta institución, fueron decisiones que las tomé con el corazón ”.

Sin dar demasiadas vueltas sumó otra declaración que permite comprender cuánto se juega Newell’s y Heinze en el duelo con Rosario Central: “ Esto puede pasar el fin de semana (por la posibilidad de no continuar). Pero hay algo más importante. Lo que me va a acercar o a alejar es el cariño de la gente, que es lo que más me pesa. Y yo el cariño lo puse en juego desde el primer día que vine, como futbolista y ahora como entrenador . No hablo de respeto, porque la gente me respeta y yo a ellos también. El cariño lo ponés siempre en juego”.

