El arquero de Curazao contó cómo fue la historia para quedarse con la camiseta de Messi, y el pedido que lo sorprendió

Tras el final del 7-0 en Santiago del Estero, Lionel Messi se sintió como si lo hubieran descubierto caminando por la calle. El acoso canalizado por la vía de la admiración no fue de transeúntes, sino de los jugadores de Curazao, quienes hacían cola para llevarse una fotografía y un saludo con el capitán del seleccionado argentino, que un ratito antes había estirado a 102 goles su apabullante récord. Los tres últimos, contra este equipo que, más allá de la goleada, estaba encantado con haber sido partenaire de la fiesta de los campeones del mundo. Sometido a una maratón de reconocimientos durante los 10 días que estuvo en la Argentina, Messi en un momento pareció hablar con un gesto de agotamiento hacia los jugadores rivales (”¿falta mucho, cuántos son?”).

Messi y Room se abrazan tras el intercambio de camisetas JUAN MABROMATA - AFP

Quien se quedó con la camiseta de Messi empezó a pergeñar el plan mucho antes de enfrentarlo en el estadio Madre de Ciudades. Fue el arquero Eloy Room, que sufrió por triplicado la eficacia del N° 10. En declaraciones al medio NOS, radio y TV pública de los Países Bajos, el guardavallas de Columbus Crew, de la MLS de los Estados Unidos, contó cuál fue su estrategia: “Tengo un compañero argentino en Columbus, Lucas Zelarrayán (ex Belgrano de Córdoba). Le pedí si podía ayudarme a conseguir la camiseta de Messi, él conoce a varios jugadores del plantel. Me dijo que lo intentaría, pero que yo debía pedírsela dentro de la cancha”.

De 34 años, Room desarrolló la mayor parte de su carrera en los Países Bajos. Se formó en el Vitesse, pasó por Go Ahead Eagles y desde PSV Eindhoven se incorporó en 2019 a Columbus en condición de jugador libre. El arquero, de 1,88 metros y 81 kilos, continuó con su relato: “Al final del primer tiempo, se me ocurrió caminar a su lado hacia el túnel de los vestuarios. Le pregunté por su camiseta y enseguida me dijo que estaba bien, que me la daría después del partido. Yo seguía pensando: puede ser que ahora diga eso, pero después se olvidará”.

Messi y su habitual dedicatoria a su abuela Celia tras convertir un gol, con Room al fondo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Con 43 encuentros en la selección de Curazao y un paso por el Sub 20 de los Países Bajos, Room estuvo pendiente del final del amistoso: “Cuando el árbitro dio el pitazo, Messi estaba cerca del área, pero se alejaba de mí. Lo llamé. Enseguida reaccionó como si dijera ‘oh sí, tenemos que intercambiar las camisetas’. Así que me acerqué y me la dio”.

Para sorpresa de Room, Messi le solicitó la suya: “Pensé: probablemente no la necesite. Pero enseguida me la pidió. Así que las intercambiamos. Lo felicité y él me felicitó por algunas atajadas. Fue una alegría oír eso de parte de un gran jugador. Fue muy amable y sincero.”

Final, Room y Messi intercambian camisetas JUAN MABROMATA - AFP

Con el preciado trofeo de la camiseta de Messi, Room dijo en un primer momento que era “un sueño cumplido” y que no se la iba “a sacar ni para dormir”. Pero luego aclaró cómo piensa conservarla: “La voy a enmarcar. En realidad nunca lo hago, sólo lo hice con la camiseta de mi debut, pero ésta irá con ella. Es muy especial”. Desde NOS lo consultaron si creía que Messi haría lo mismo. “¡Quién sabe!”, respondió entre risas, y agregó: “Una vez vi una foto en la que sí guarda muchas camisetas. No sé si se quedará con ésta, pero él la pidió. Así que, ¡quién sabe!”.

“No saben lo que dicen”, respondió Room a quienes especulaban con que Messi se iba a tomar estos dos amistosos sin exigirse. “Es mayor (35 años), pero si ves su aceleración y la forma en que remata, con potencia y precisión, te das cuenta de que sigue siendo el mejor. Ahora pude comprobarlo por mí mismo. A veces es increíble ver lo que hace”.

El resumen de Argentina 7 - Curazao 0

