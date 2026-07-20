El ataque de Italia: dirigentes de la Azzurra viajaron a Barcelona para seducir a Pep Guardiola

Lo que apenas era un rumor hace un par de semanas, este lunes tomó una fuerza que ya dejó de tratarse de un simple murmullo. Los medios europeos aseguran que Pep Guardiola ya no es solamente un sueño para la selección de Italia, que quiere remontar el vuelo tras demasiados años encadenando decepciones. Cabe recordar que la cuádruple campeona del mundo lleva tres Mundiales consecutivos sin participar: se perdió Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Varios medios aseguran que el entrenador catalán mantuvo reuniones en las últimas horas con dirigentes de la azzurra y la posibilidad de que pueda ponerse al frente del conjunto nacional pasó a ser una opción real.

El periodista Peppe Di Stefano, de Sky Sport, argumenta que Paolo Maldini y Leonardo, dirigentes de la selección de Italia viajaron a Barcelona para intentar seducir a Guardiola de que lidere el nuevo proyecto italiano. Según explican en el diario Sport, el encuentro se habría prolongado durante buena parte del fin de semana y que las confirmaciones llegaron después de haberse registrado en España la presencia de los directivos italianos.

Pep Guardiola no estaría dispusto a dirigir por un tiempo, según asegura el medio italiano Gazzetta dello Sport. (Photo by Darren Staples / AFP) DARREN STAPLES - AFP

Por el momento no existiría ningún acuerdo ni tampoco garantías de que Guardiola vaya a aceptar la propuesta. Sin embargo, la gran novedad es que su candidatura ha dejado de ser una simple especulación y que Italia ya dio un paso para conocer su interés. En ese contexto, en diario italiano Gazzetta dello Sport publicó: "La lucha por un puesto en el banco de la selección italiana parece ser una batalla a tres bandas: Pirlo (Andrea), Mancini (Roberto) y el catalán. Maldini y Leo pasaron el fin de semana en Barcelona con él para ver si había margen de maniobra“.

En el portal del diario italiano, el periodista William Buccheri asegura que la carrera por el próximo seleccionador italiano se extendió y va más allá de “la pole position de Andrea Pirlo y el puesto de primera fila de Roberto Mancini”. Explican además que Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol desde el 22 de junio, fue muy claro que están buscando más alternativas: “Con Maldini y Leonardo no hay conflicto... estamos hablando para entrar en los detalles. En unos días, lo sabrán todo, y en cualquier caso, puede haber otros posibles candidatos, no solo los nombres que se han rumoreado desde hace un tiempo...”.

Andrea Pirlo es el otro candidato que pelea mano a mano con Guardiola. (Andrea Bressanutti/LaPresse vía AP)

Y agregó: “El viernes pasado, Guardiola se había dedicado a reflexionar profundamente sobre su futuro inmediato, destacando su deseo de probar algo diferente, de descubrir qué le ofrece la vida sin fútbol, ​​dedicando su tiempo —el suyo propio— a sus hijos y a su familia. En otras palabras: nada de bancos de suplentes por un tiempo y, por lo tanto, nada de Italia. La sensación persiste: es difícil, extremadamente difícil, imaginar un cambio de rumbo repentino por parte de un entrenador que anunció al mundo su intención de tomarse un descanso".