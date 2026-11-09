El Boca de las mil llegadas y los pocos goles: una luz de alarma antes de las finales

Boca ya salió campeón. El gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, a los 50 minutos del segundo tiempo, valió mucho más que una victoria: le dio al equipo el título de la Tabla Anual, el primero de los cinco que Boca puede conquistar de acá a fin de año. Pero detrás del grito del ecuatoriano, el más agónico entre los que definieron alguna vez un título de liga en el fútbol argentino, también quedó al descubierto una dificultad que empieza a preocupar al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena: Boca necesita demasiadas situaciones para convertir. Un aspecto que hasta ahora no le impidió ganar, pero que puede costarle caro en las definiciones que se vienen.

El calendario no da respiro. Mientras 28 de los 30 equipos de Primera División tendrán el fin de semana libre por la fecha FIFA, Boca enfrentará este sábado a Banfield en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Y ya no habrá margen para el error: tanto la final de la Sudamericana como los playoffs del Clausura, una hipotética final de la Copa Argentina y un posible Trofeo de Campeones se resolverán a partido único. Por eso, los últimos triunfos también dejaron un motivo de preocupación. Boca ganó 1-0 ante Independiente, River y el Halcón, pero necesitó 48 remates, 15 de ellos al arco, y acumuló 33 córners para convertir apenas tres goles. No se trata de una dificultad puntual: los números de todo el semestre confirman que Boca es uno de los equipos que más situaciones genera, pero también el que más oportunidades desperdicia.

Los números reflejan que Enner Valencia casi no falla frente al arco: convirtió tres goles y acumula 3,1 goles esperados Manuel Cortina

Las estadísticas son elocuentes. En lo que va del año, Boca generó 82 ocasiones claras de gol y falló 52, con una eficacia estimada del 36,6%. El problema se profundizó en este segundo semestre, justamente cuando el equipo mejoró su funcionamiento ofensivo. Con Arruabarrena, Boca llega más, ataca más y genera más peligro, pero no consigue trasladar esa superioridad al marcador. En el Clausura acumuló 49 situaciones netas de gol, más que cualquier otro equipo del torneo, por encima de Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central y Vélez. De esas 49, no logró convertir 35, lo que reduce su efectividad a apenas el 28,6%. Boca también encabeza la tabla de chances falladas, por delante de Estudiantes, Belgrano, Instituto y Rosario Central.

Hay otro dato que refuerza esa tendencia. Desde hace algunos años, el fútbol utiliza cada vez más una estadística conocida como xG, por sus siglas en inglés de expected goals, o goles esperados. Se trata de un índice que mide la calidad de los remates y calcula cuántos goles debería convertir un equipo según las oportunidades que genera. Cada disparo recibe un valor de entre 0 y 1 según su probabilidad de terminar en gol: cuanto más clara es la situación, mayor es el número.

Con Rodolfo Arruabarrena, Boca encontró más variantes en ataque, aunque todavía le falta afinar la puntería Manuel Cortina

En el Clausura, Boca encabeza esa tabla con 26,5 goles esperados, por encima de Gimnasia, Rosario Central, Estudiantes y Defensa. El problema es que convirtió 24, es decir, menos de lo que indican las situaciones que generó. Incluso con una particularidad: el xG solo contempla las jugadas que terminan en remates. Si un futbolista queda mano a mano con el arquero, pero no alcanza a patear, esa oportunidad no entra en el cálculo.

La diferencia también se observa en algunos nombres propios. Miguel Merentiel, el goleador de Boca en el año, acumula 6,8 goles esperados en el Clausura, pero convirtió cinco. Santiago Ascacíbar registra 5 xG y apenas tres tantos. Enner Valencia, en cambio, aprovechó casi todo lo que tuvo: suma 3,1 goles esperados y tres gritos en el torneo.

Adam Bareiro ya volvió a entrenarse con el grupo y apunta a estar entre los convocados para el partido ante Banfield Prensa Boca

Puertas adentro no creen que el problema sea la falta de jerarquía. Lo atribuyen a una combinación de factores. Uno de los principales es la ausencia de Adam Bareiro, que venía siendo la principal carta de gol del equipo, se perdió todo el semestre por lesión y recién podría volver en la final ante Atlético Mineiro. A eso se suma el tiempo que precisó Merentiel para adaptarse a la posición de centrodelantero, el mérito de los rivales para evitar los goles y también una cuota de mala fortuna, aunque Boca tuvo su dosis de suerte para ganar varios partidos sobre el final. Pero hay otro aspecto al que le prestan especial atención: la cabeza. En el cuerpo técnico consideran que el título de la Tabla Anual puede liberar a los futbolistas de una presión que Boca arrastraba desde hace más de tres años y darles mayor tranquilidad a la hora de definir.

Arruabarrena ya había advertido sobre esta dificultad después del Superclásico. “Cuando olés sangre, hay que terminar de matar”, dijo tras el 1-0 sobre River, un partido en el que Boca jugó con un hombre de más durante buena parte del encuentro y generó al menos media docena de situaciones de gol, además de otras llegadas de peligro. El domingo, después de la consagración, el técnico insistió en esa falta de contundencia. Reconoció que las ocasiones falladas llevaron al equipo a jugar con cierta “desesperación”, aunque también destacó que Boca “está acostumbrado” a jugar este tipo de partidos y consideró “justa” la victoria.

El cuerpo técnico cree que la falta de efectividad responde a varios factores y busca mejorar ese aspecto para ir por más títulos Manuel Cortina

El plantel tuvo dos días libres después del título y recién volverá a entrenarse este martes. El domingo por la noche hubo una cena para celebrar el campeonato y después buena parte de los jugadores siguió el festejo en un boliche de zona norte. La intención de Arruabarrena fue darles un descanso para disfrutar de los festejos, recuperar energías y regresar con la cabeza puesta en las próximas finales.

La primera será este sábado, ante Banfield. El técnico no piensa guardar demasiado, pese a que la semana próxima Boca viajará a Barranquilla para disputar la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro, el 21 de noviembre. La idea es utilizar el mejor equipo posible, con una duda importante: Leandro Paredes terminó exhausto y con algunas molestias ante Defensa y Justicia, por lo que podría ser preservado. También se abre una posibilidad en la delantera: Merentiel viene de un partido flojo y Valencia fue decisivo con su ingreso, aunque el uruguayo todavía corre con ventaja.

Boca ya sabe lo que es ganar sufriendo. Ante Banfield vuelve a ser favorito, aunque para aspirar a otro título tendrá que aprovechar mejor las situaciones que genera.