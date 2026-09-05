El Brasileirão crece exponencialmente y Argentina encabeza su grupo de 167 extranjeros

Uno de cada cuatro extranjeros en el Brasileirão es argentino. El DNI albiceleste domina en un contingente de 167 foráneos en el principal torneo del país pentacampeón del mundo. Y la tendencia se acrecentó en este último mercado de pases: Vasco Da Gama, Botafogo, Flamengo y Bahía adquirieron talento argentino. Alejo Véliz (Bahía), Joaquín Freitas (River), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Santiago Sosa (Racing) fueron las cuatro compras más onerosas desde la nación del sur.

La cifra de 167 extranjeros supera el récord de la temporada 2025, que registró 157. Y el número puede aumentar aun más, ya que el plazo para realizar contrataciones se extiende hasta el próximo viernes. Todo, en sintonía con reglas más laxas de “importación”. En 2003 se podía contar con apenas tres futbolistas de otras nacionalidades. En 2014 la cifra aumentó a cinco y, en 2023, a siete. Desde 2024, tras la aprobación unánime de los 20 clubes, el límite es de nueve no brasileños convocables por partido.

Santiago Sosa chega ao Gigante da Colina com vínculo até dezembro de 2029 ✍️💢



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Actualmente, el país externo que más jugadores aporta es Argentina, con 48. Lo siguen Uruguay, con 31; Colombia, con 27; Paraguay, con 13, y Ecuador, con 10. También llaman la atención las cantidades de futbolistas procedentes de Europa y África: 18 y 11, respectivamente. Entre los oriundos del Viejo Continente, el récord corresponde a los portugueses, con 7, seguidos por los italianos y los españoles, con 3 en cada caso.

Vasco da Gama, con 13 foráneos, encabeza el ranking de talento importado. Detrás figuran siguen Botafogo, con 12; Paranaense, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Internacional y Palmeiras, con 11; São Paulo, Bahía, Cruzeiro y Mineiro, con 9; Bragantino, con 8; Santos y Corinthians, con 7; Remo, Vitória y Chapecoense, con 5, y Coritiba, con 4. El de Mirassol es un caso extraordinario, único: no dispone de ningún extranjero.

É NOSSO!🦸‍♂️🔵🔴



O Bahia comprou Alejo Véliz por € 9 milhões junto ao Tottenha.



Alejo se apresentará ao Esquadrão em junho quando acaba seu empréstimo junto ao Rosario Central.



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“Con el flujo cada vez mayor de futbolistas brasileños que se marchan al extranjero, Brasil ha pasado a asumir un papel más fuerte como comprador”, expone Roger Machado, entrenador y profesor de la academia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Y agrega: “La necesidad de compensar estas salidas aumentó considerablemente en la última década, haciendo que jugadores de Sudamérica, Centroamérica y mercados como Europa y África sean cada vez más solicitados por los clubes brasileños. Es un movimiento natural de oferta y demanda que acompaña una tendencia mundial”.

De todas maneras, Machado lanza una alerta a futuro sobre esta andanada de futbolistas importados: “Al mismo tiempo, es necesario tener cuidado para que este crecimiento no comprometa la formación y el desarrollo de los jugadores brasileños. Cada país procura proteger su mercado interno de acuerdo con sus necesidades, y creo que este también debe ser un punto de atención para el fútbol brasileño”.

“Brasil ha vuelto a ser una vidriera atractiva. Los clubes de aquí han conseguido ofrecer buenos contratos y una proyección deportiva que sigue siendo estratégica. Para muchos jugadores jóvenes, quedarse o regresar implica jugar en un alto nivel, estar más cerca de la selección y, además, garantizar seguridad financiera, algo que en el pasado parecía estar reservado únicamente al fútbol europeo”, añade Claudio Fiorito, presidente de P&P Sport Management Brasil, empresa especializada en la gestión de las carreras de futbolistas.

“En los últimos años, el fútbol brasileño dejó de ser únicamente un exportador de talentos y pasó a posicionarse también como un mercado estratégico dentro de la cadena global del deporte. Hoy los clubes están más organizados, los torneos son más estructurados y la exposición internacional es mucho mayor. Esto hace que Brasil se convierta en una vidriera atractiva para jugadores de diferentes países, que encuentran aquí competitividad, visibilidad y potencial de valorización”, manifiesta Alexandre Frota, CEO de FutPro Expo, acontecimiento orientado a los negocios en el fútbol.

¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚́𝐧: 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐭𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚! 💙



El Club Talleres informa que luego de más de una década junto a la Institución, Guido Gabriel Herrera continuará su carrera en el Esporte Clube Bahia, equipo protagonista de la liga… pic.twitter.com/GtDNeqR01s — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 10, 2026

“Es el resultado de una combinación de competitividad y aprovechamiento de oportunidades de mercado. La búsqueda de un campeonato más competitivo, de títulos continentales de campeón y de resultados inmediatos hizo que Brasil mirara más hacia el exterior, y el beneficio obtenido con la valorización de jugadores extranjeros es, en la mayoría de los casos, mucho mayor que el proveniente meramente de los brasileños”, explica por su parte Marcos Casseb, socio de Roc Nation Sports Brazil.

Y añade: “Yo diría que, dentro del ecosistema sudamericano, no es exagerado afirmar que Brasil ejerce hoy un papel similar al de la Premier League en relación con la periferia europea. Atrae, desarrolla, expone y vende mejor. Jugar en el país otorga relevancia futbolística continental”, señala.

Moisés Assayag, socio director de Channel Associados y especialista en finanzas deportivas, destaca que este escenario no es fruto de una casualidad. “La evolución de los ingresos de los clubes brasileños en los últimos años, especialmente a través de los derechos televisivos y los patrocinadores, creó un nuevo nivel de inversión. Hoy, los clubes brasileños pueden negociar e incluso competir con europeos por jugadores de alto nivel, algo impensable hace menos de una década”, expresa Assayag, que a su vez destaca la importancia de un mercado interno más estructurado en comparación con los de muchos de sus vecinos sudamericanos, hasta el punto de que los auspiciantes y premios en Brasil superan ampliamente los de Argentina y otros mercados de Sudamérica.