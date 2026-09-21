Vélez venció a Tigre en un segundo tiempo de locos: la bandera contra los jugadores y un Ronaldo intratable

La noche en el estadio José Amalfitani no comenzó del todo bien para Vélez. No por el golpe de un gol de Tigre ni mucho menos algo que pasara dentro del campo de juego, sino por un descontento que, evidentemente, hizo saber la barra brava fortinera contra sus jugadores luego de que no arribaran al duelo ante el Matador en el ómnibus, como señal de protesta contra una deuda dirigencial. Un clima tenso que, luego, culminó con una fiesta: en un segundo tiempo impensado y un final de locos, el Fortín se impuso por 3-2.

Está claro que la medida de fuerza ya estaba charlada entre los integrantes del grupo de futbolistas desde varias horas antes y no sorprendió a ese grupo de hinchas. Sí a las demás personas que se hicieron presentes en Liniers, ya que se enteraron cerca del comienzo del encuentro que el plantel completo, con excepción del cuerpo técnico liderado por los mellizos Barros Schelotto, llegaron en autos particulares y vestidos de civil: la única ropa del club que utilizaron fue la del calentamiento y la del partido.

La bandera que le dedicaron ciertos hinchas encapuchados a los jugadores, que hicieron un reclamo al llegar al estadio.

El reclamo es económico, pero según trascendió -y reconocieron por lo bajo desde la comisión directiva del presidente Fabián Berlanga- el motivo no pasa por salarios adeudados, los cuales están al día y se cobran los días 20 de cada mes: esa fecha fue este domingo, por lo que, aseguraron, el pago impactará este lunes. Sin embargo, la cuestión pasa por el debe de primas y no es con todos.

Son nueve apellidos que no percibieron ese dinero, en su mayoría referentes y experimentados. Por lo que, con el manejo del grupo en los hombros, tomaron la decisión de que los 23 citados por Guillermo Barros Schelotto viajaran hacia el estadio exhibiendo aquellas decisiones. Entonces, cuando salieron al campo de juego, determinadas personas, que optaron por encapucharse para apenas dejar ver sus ojos, se treparon del alambrado de la tribuna Popular Este para colgar una bandera con un mensaje contundente: “En Vélez los de Vélez, jugadores mercenarios”.

🚨 ASÍ LLEGA VÉLEZ



➡️ Los jugadores del Fortín llegaron al Amalfitani con sus autos personales por falta de pago.



Además, usarán ropa casual y no indumentaria del club a la hora ingresar al estadio.



🤔 ¿Qué te parece la actitud del plantel? pic.twitter.com/n0mzqXMZ9I — Vélez a Fondo (@velezafondo) September 20, 2026

“Es un tema que tienen que analizar la dirigencia con los jugadores y solucionar un problema que hay, y tratar de evitar que se repita, más tan cercano a un partido. Conociendo las dos partes, más allá de la calidad de profesionales o de dirigentes, los dos lados tienen buena calidad humana. Con diálogo, no va a haber ningún problema para encontrar la solución y que no haya problemas en el futuro”, fue la opinión del Mellizo Barros Schelotto.

El resto de las tribunas no se pronunciaron en contra de sus jugadores mediante algún cántico y sólo esperó ver al Fortín victorioso en el encuentro. Cuando inició, el equipo tomó la seriedad del caso, buscando trepar al segundo puesto de la zona A y, de paso, alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima de la tabla anual, aunque con un partido más. Lo consiguió. Porque, además de poner la pelota por lo bajo y jugar a lo que sabe, tiene un goleador que la gente empieza a adorar: Ronaldo Martínez.

El paraguayo abrió el marcador rápido, a los 14 minutos. Tras una jugada individual de Matías Pellegrini, el volante tuvo la lucidez de ver el desmarque del delantero y le filtró una asistencia que el 9 aprovechó para ganarle el duelo mano a mano a Felipe Zenobio. Con dominio mayoritario del conjunto local, así finalizó el primer tiempo. Nadie esperaba que el segundo tiempo tomara un tinte alocado: terminó con cinco goles en total, dos de ellos en los últimos minutos y el triunfo in extremis de la V azulada.

Tigre jugó mejor en el complemento, hizo dos goles y le dio trabajo a Marchiori, pero su pasividad lo llevó a perder sobre la hora. JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Mucho de eso, porque Tigre empezó a capturar distracciones de su rival e hizo trabajar demasiado al arquero Tomás Marchiori, una de las grandes figuras. Aunque lo que produjo colectivamente el visitante, a los 12 minutos del complemento, fue una perla que terminó con Jabes Saralegui matando con el pecho un pase exquisito de Gonzalo Pity Martínez y asistiendo a Ignacio Russo.

No le duraría demasiado la alegría y lo lamentaría tras una situación que Nacho erró increíblemente cerca del arco. Diez minutos después, Joaquín García escaló por la derecha y asistió con un pase atrás a Juan Policella, que convirtió su primer tanto en primera, con 17 años. El partido, entonces, ya contenía incertidumbre absoluta: podía pasar cualquier cosa y así fue, aunque aun con esa sensación fue una sorpresa el final.

Todo Vélez se aferra a Ronaldo Martínez, que con su gol in extremis alcanzó los cuatro tantos en la misma cantidad de partidos. JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

A los 42, un desentendimiento defensivo le permitió a Jerónimo Dómina escaparse tras una peinada de Russo, poder superar a Marchiori al llevarse el rebote de la primera definición y definir fácil. Parecía el final, pero Tigre adeuda concentración y Vélez no resigna sus maneras, incluso, en ese contexto inesperado.

El loco Vélez 3 vs. Tigre 2

Entonces, dos minutos después, el chileno Diego Valdés imitó la sutileza que tuvo Saralegui en el primer empate y asistió a Ronaldo, que de volea la colocó a un costado. Explotó el Amalfitani. El paraguayo llegó al cuarto gol en su cuarto partido, alcanzando la cantidad que hizo en Talleres, su último club, pero en 24 encuentros. Se siente cómodo y lo refleja con lo que sabe: inflar las redes rivales.

Vélez se puede ilusionar en el Clausura, porque juega bien y, en el momento justo, le agregó la cuota de gol que le faltaba.