El debut de Luis Díaz en un Mundial fue mucho para el de Uzbekistán: asistió y anotó en el 3-1 de Colombia

El estadio Azteca pasó, en poco menos de una semana, de inaugurar el Mundial 2026 teñido con el verde natural mexicano a estar invadido por una ola amarilla histórica de colombianos que lo hizo vibrar como si se tratase de la mismísima Barranquilla. Alrededor de 60.000 hinchas lanzaron una ovación estruendosa a Luis Díaz, el hombre que rescató a Colombia del suspenso y fue la figura del triunfo 3-1 sobre Uzbekistán.

El Guajiro y la ola amarilla de colombianos que coparon el Azteca: en su primera función mundialista se lució y fue ovacionado por su gente. CARL DE SOUZA - AFP

Incluso, en una jornada que no se trató de algo mínimo para el ‘7′, así como para varios de sus compañeros: el combinado cafetero jugaba un encuentro mundialista después de ocho años. Por lo tanto, el Guajiro, destacado en el planeta fútbol, tendría su bautismo en un compromiso semejante. Lejos estuvieron de temblarles las piernas, aun cuando la ansiedad y presión del público se hizo notar con fervor: Portugal, en el primer turno del miércoles, dejó escapar puntos frente a RD Congo (igualaron 1-1), otra sorpresa en la competición. La oportunidad de empezar por encima en el grupo K era crucial para el equipo conducido por el argentino Néstor Lorenzo.

Con una responsabilidad adicional que los perseguía: a excepción de la Argentina, que comenzó con el pie derecho la defensa de su título conquistado en Qatar 2022, ninguna otra de las selecciones sudamericanas había logrado los tres puntos: Paraguay y Ecuador tropezaron en el debut ante Estados Unidos y Costa de Marfil, respectivamente, mientras que Brasil y Uruguay solo obtuvieron igualdades frente a Marruecos y Arabia Saudita, en ese orden. La presión era ineludible por los diferentes flancos.

PARA MIRARLO UNA Y OTRA VEZ: ¡LA DELICIA DE LUCHO DÍAZ EN EL PASE A DANIEL MUÑOZ!



Un pase milimétrico para abrir el marcador ante Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ucMBtDAI3k — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

Con la previsible línea de cinco defensores y el intento de un candado que estuvo irrompible durante un largo período, los uzbekos poco pudieron hacer para reducir el apetito de lucimiento que expuso Díaz desde los primeros minutos. Máxime, al elevarse su confianza tras tener en su zurda la primera chance concreta del equipo: a los 32 y tras una gran habilitación de Jhon Arias, definió cruzado y la impactó contra un poste.

Entonces, Abdukodir Khusanov, zaguero del Manchester City inglés, entendió que tendrían que realizar algo más que apenas intentar achicarle espacios. Un minuto más tarde, le dejó la pierna alta para derribarlo en velocidad durante un desborde voraz, en una acción en la que, incluso, se estrelló contra un camarógrafo. El delantero de Bayern Múnich lo hizo amonestar y jugar condicionado.

Lejos de quedar afectado, todo alimentó su deseo de sobresalir. Y a falta de cinco minutos para el desenlace de una primera mitad cerrada, rompió todos los esquemas con visión, técnica y precisión. Estuvo atento al pique profundo del lateral Daniel Muñoz y le envió un pase largo y aéreo extraordinario que su compañero conectó de cachetada, por encima del arquero Utkir Yusupov.

Ya se había ganado las alabanzas, pero quiso más. Sobre todo, cuando el seleccionado de Fabio Cannavaro aportó suspenso en el resultado por la igualdad imprevista de Abbosbek Fayzullaev, en el primer cuarto de hora del complemento. Cinco minutos de perdón les dio apenas a sus rivales.

¡LUCHO NO FALLA!



Luis Díaz puso el 2-1 para Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/h68Ty20K6C — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Tras una presión colectiva exitosa y la conducción de Gustavo Puerta, Lucho abrió el pie y, con complicidad del arquero, encontró la red para volver a poner en ventaja a Colombia. Primera anotación en un Mundial y un alivio rápido para abrirle la puerta a una victoria que, más allá de haber sido sufrida, se amplió por el cabezazo final de Jaminton Campaz.