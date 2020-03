El desopilante home office de Oscar Ruggeri: "¡No sé cuándo tengo que hablar!"

El panelista de 90 Minutos de Fútbol tomó la cuarentena voluntaria y decidió participar en el programa por videollamada. 04:37

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri , participó del programa por videollamada ya que decidió acatar la cuarentena voluntaria para evitar contagios por el coronavirus. Lo mismo decidió el otro exDT que forma parte del envío, el CAI Aimar.

Un poco en broma, y otro poco en serio, el conductor del programa, Pollo Vignolo , le preguntó "con quién" quiere pelear primero, porque que no iba a ser posible hacerlo con dos al mismo tiempo a raíz de las demoras propias de la comunicación por Internet.

" Me pongo como loco porque no les veo la cara . Estoy en mi casa y me voy a quedar acá. Estoy perfecto, lo que pasa es que no los puedo mirar a la cara y me vuelvo loco así. Estoy en el living. No tengo asistente", contó el Cabezón en la intimidad de su producción.

Tras preguntarle la edad a su compañero del programa Daniel Arcucci, dijo que en su criterio, todos tendrían que estar en su casa. "No puedo creer que se pare todo y el fútbol se sigue jugando a puertas cerradas", lanzó el campeón mundial 86', y defendió la postura de River , que decidió no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga. "A Ponzio lo banco a morir. Si yo estuviera de capitán de otro equipo, no jugaría tampoco. ¿Qué es eso de que le sacan los puntos? . Si ahora se va a suspender el fútbol en unos días", continuó.

Finalmente, se mostró molesto por la palabra utilizada por el presidente Alberto Fernández para referirse al fútbol: "Nosotros los jugadores de fútbol somos el 'entretenimiento' que está en la casa. ¡Es joda!", concluyó.