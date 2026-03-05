Oscar Ruggeri fue contundente sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River

En una jornada movida para el mundo River Plate, marcada por la presentación oficial de Eduardo “Chacho” Coudet como flamante director técnico del primer equipo, la atención mediática se dividió entre el nuevo proyecto futbolístico y el resurgimiento de un rumor que ilusiona a los hinchas: la posible incorporación de Mauro Icardi. En este contexto, Oscar Ruggeri, referente histórico del club y del fútbol argentino, alzó la voz para respaldar sin dudar la llegada del actual delantero del Galatasaray de Turquía, además de desestimar cualquier preocupación sobre su perfil mediático.

Durante la emisión de este miércoles de F90 (ESPN), el “Cabezón” fue consultado por Sebastián Vignolo sobre la jerarquía del atacante rosarino. Ruggeri no escatimó elogios y dejó clara su postura: “Es el nueve que me encanta para River. Es goleador, juega bien. Lo quiero en River, ese es el jugador”. La sentencia del exmarcador central funcionó como un aval de peso en medio de las especulaciones sobre el mercado de pases actual y el próximo, lo que posiciona a Icardi como el refuerzo ideal para potenciar el plantel de Coudet en esta nueva etapa.

La exposición mediática de la vida amorosa de Mauro Icardi es la gran duda de muchos hinchas (Fuente: Instagram/@wanda_nara - @mauroicardi)

El debate en el estudio de televisión giró inevitablemente hacia la vida privada del futbolista, conocida por sus idas y vueltas mediáticas, y sus conflictos sentimentales con Wanda Nara y María Eugenia “la China” Suárez. Ante la pregunta de su compañero Federico Bulos sobre si estos antecedentes podrían ser un obstáculo para su desembarco en Núñez o generar problemas en el vestuario, Ruggeri fue tajante y ofreció una mirada pragmática sobre la disciplina institucional: “¿Vos te crees que va a venir a River y va estar? Viene a River y se ordena todo”. Con esta frase, el campeón del mundo en 1986 minimizó las controversias, además de sugerir que la estructura y la exigencia del club alinearían cualquier conducta fuera del campo de juego.

¿RIVER BUSCA A ICARDI?



Atención a lo que contó @GustavoYarroch sobre la posible llegada del delantero al Millonario.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/UbsKlUWyp3 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2026

Más allá de la opinión de Ruggeri, la información periodística sugiere que la operación no es una utopía. Según detalló Gustavo Yarroch, quien cubre la actualidad del club, en los pasillos del Monumental “nadie lo quiere descartar”. Si bien Stefano Di Carlo, actual presidente, optó por la cautela para no alimentar falsas expectativas, tampoco negó la existencia de un interés latente. La conexión clave en esta historia radica en el vínculo previo establecido por el expresidente Jorge Brito, ya que los hijos de ambos concurrían al mismo colegio, lo que facilitó un acercamiento personal en el que Icardi, antes de sufrir su lesión de ligamentos cruzados —de la cual ya se encuentra recuperado—, manifestó su disposición a vestir la banda roja.

La situación contractual de Mauro Icardi es fundamental para la ilusión de los hinchas de River Plate, ya que el rosarino tiene contrato con Galatasaray hasta el 30 de junio de 2026 y no parece que vaya a renovar con los turcos. Así, quedará con el pase en su poder a sus 33 años y la posibilidad de debutar en el fútbol argentino podría ser muy prometedora para él, además de acercarse a sus hijas Francesca e Isabella, quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires con Wanda Nara.

La cercanía a sus hijas podría ser un aspecto fundamental para que Icardi termine de inclinarse por jugar en River

Paralelamente a los rumores de mercado, el club de Núñez formalizó el inicio de la era Coudet. El Chacho, quien ya dirigió su primera práctica, delineó qué espera de su equipo: “Me gusta que sean protagonistas, que sean muy físicos y agresivos, que miren siempre el arco de enfrente”. Aunque el flamante DT ponderó el nivel del plantel actual y no exigió refuerzos inmediatos, la dirigencia se mantiene atenta a oportunidades de jerarquía mundial como la de Icardi. Ruggeri también aprovechó para bendecir la llegada del nuevo entrenador, calificándolo como “un fenómeno” y con énfasis en que “River apuntó bien”. El debut del técnico está pautado para el próximo jueves 12 de marzo ante Huracán, mientras la sombra del rosarino empieza a agigantarse en el club millonario.