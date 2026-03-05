El álbum privado. Cale Ruggeri nos comparte las fotos más especiales de su casamiento con Nicolás Maccari

Lo organizaron en su casa y, luego de la ceremonia, celebraron junto con familiares y amigos
Tras siete años de amor y una hija juntos llamada Vita (3), Candela “Cale” Ruggeri (34) y Nicolás Maccari (34) dieron el “sí, quiero” en una soñada ceremonia al aire libre que realizaron en su casa, con un idílico lago de fondo. La celebración tuvo lugar en la tarde del sábado 28 de febrero. “Formalizar nuestra relación era un sueño que teníamos. Cuando sacamos turno para el civil y empezamos a armar las invitaciones no nos habíamos dado cuenta de que la fecha coincidía con el aniversario de la mudanza a esta casa, que con Nico construimos juntos. Fue una señal”, cuenta a ¡HOLA! Argentina la hija de Oscar Ruggeri, el ex jugador de la selección argentina.
Rodeada de su familia y de sus amigos más cercanos –entre ellos, había varios famosos, como Sofía “Jujuy” Jiménez, Stephanie Demner y su marido, el ex tenista Guido Pella, y Lizardo Ponce–, vivieron un día romántico y cargado de emoción.
EL ESPERADO SÍ QUIERO
“Llegó el día”, anunció el sábado Cale a sus 2 millones de seguidores, quienes, desde temprano, fueron siguiendo paso a paso los preparativos para este día tan especial. Pasadas las 18 horas, los novios salieron de su casa y, de la mano, fueron avanzando por el jardín rumbo al muelle, que estaba decorado con flores blancas y que fue el lugar elegido para realizar la ceremonia civil.
Los invitados aplaudían con entusiasmo y mucha emoción al tiempo que sonaba “Perfect”, de Ed Sheeran. Vita, su hija, que esperaba ansiosa sentada junto con sus abuelos, el ex futbolista Oscar Ruggeri y su mujer Nancy Otero, se abalanzó hacia sus padres en el final del recorrido y escuchó en brazos de ellos no sólo las palabras de la jueza, también presenció los votos que sus padres se dijeron. “A Nico le dije lo mucho que lo amo y que, junto con nuestra hija Vita, hace que nuestra hermosa casa sea un hogar. Y, aunque sé que puede ser difícil, igual sueño con que lleguemos a viejitos juntos”, contó Cale.
Y si faltaba emoción a la jornada, vinieron después las palabras del “Cabezón” Ruggeri: “Quiero que sean felices, que la pasen bien, que disfruten como disfrutamos nosotros después de tantos años”, les dijo, en referencia a los cuarenta años de matrimonio que lleva con su mujer.
Antes de que empezara esta fiesta con baile que duró hasta la madrugada, hubo más aplausos, más lágrimas y varias postales para el recuerdo. Una de ellas, cuando Nancy, la mamá de Cale, se quedó con el ramo de novia [lo había atrapado una amiga] para hacer con él un cuadro de recuerdo. Otra, cuando los recién casados exhibieron en alto la libreta de matrimonio azul que los une desde ahora.
MR & MRS
Esta historia de amor empezó siete años atrás, cuando Josefina Sarkany, la hija de Ricky y gran amiga de Cale, los pre sentó. En 2019, oficializaron su relación y, en enero de 2023, nació Vita, su primera hija.
En febrero de este 2026, y mientras los tres pasaban unas vacaciones familiares en República Dominicana, sorprendieron a todos con su compromiso. “¡Me caso!”, anunció ella en un primer posteo en sus redes sociales, en el cual, además, subió una foto del momento –una comida romántica a la luz de las velas– en el cual el empresario vinculado al mundo deportivo le proponía matrimonio y la sorprendía con el anillo de compromiso.
“Hace mucho que soñaba con este momento (…). Quería una boda como un cuento de hadas. Soñaba con la propuesta, con el príncipe y con vestir me como una princesa (…). Cuando conocí a Nico, supe que al príncipe ya lo había encontrado (…). Soy la mujer más afortunada”, dijo a principio de este año ella en referencia a este mágico cuento de hadas y anunció: “Ahora se viene lo mejor”. Porque la celebración íntima del 28 de febrero y que los convirtió formalmente en “Mr & Mrs” –como ella definió en Instagram– es la primera parte de este cuento de hadas: los recién casados ya anunciaron que, en pocos meses, habrá un nuevo capítulo con un fiestón increíble.
