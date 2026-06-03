El día en que Tim Payne enfrentó a San Lorenzo: el tiro al palo que pudo cambiar la historia

El nombre de Tim Payne ganó repercusión en los últimos días, cuando un influencer argentino llamó a seguirlo en Instagram, ya que era el futbolista del álbum del Mundial 2026 con menos seguidores. A partir de allí, comenzaron a viralizarse distintas facetas del defensor neozelandés, entre ellas, una vinculada al fútbol nacional: el día que enfrentó a San Lorenzo en un partido clave y desperdició una chance de gol.

El cruce se dio el 17 de diciembre de 2014 en el Mundial de Clubes, cuando Payne, que en ese entonces tenía 20 años, jugaba para Auckland City, de su país natal. Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales, en un partido clave en el que el ganador -que terminó siendo el Ciclón- se iba a enfrentar a Real Madrid en la final.

Si bien en los papeles el conjunto de Buenos Aires debía ganar cómodo, el transcurso del partido fue distinto. El Ciclón abrió el marcador con un tanto de Pablo Barrientos a los 45 minutos, pero luego, a los 67, Ángel Berlanga lo empató. Así, el encuentro se fue al tiempo extra.

La chance que se erró Tim Payne ante San Lorenzo

En el suplementario, Mauro Matos marcó el 2 a 1 a los 93 minutos, lo que llevó a Auckland City a empujar a San Lorenzo hacia su arco. Aunque no tuvo muchas ocasiones para igualar el partido, a Payne le quedó una chance, que pudo cambiar la historia.

A los 112 minutos, Payne se encontró en su poder con una pelota que había rebotado en la defensa del Ciclón, casi sobre el borde del área. El futbolista neozelandés sacó un remate raso al primer palo y el arquero, Sebastián Torrico, no pudo contenerlo. Sin embargo, el balón terminó impactando contra el poste derecho.

Finalmente, San Lorenzo ganó y clasificó a la final del Mundial de Clubes, donde perdió ante Real Madrid 2 a 0 con goles de Sergio Ramos y Gareth Bale en el Estadio de Marrakech, en Marruecos. El conjunto porteño había accedido al certamen tras conquistar la Copa Libertadores, en la que venció a Nacional de Paraguay en la última instancia.

Tim Payne, el futbolista furor del Mundial 2026

Lo cierto es que, desde ese partido por semifinales, Payne cambió su estilo. Ante San Lorenzo utilizó el dorsal 8 y jugó de mediocampista -en la posición de enganche-, mientras que ahora, con 32 años, en la selección de Nueva Zelanda y en Wellington Phoenix se desempeña como defensor, tanto central como lateral derecho.

Este martes, el futbolista jugó con su selección uno de los partidos amistosos que tenía previstos antes de la Copa del Mundo. Nueva Zelanda perdió 4 a 0 ante Haití y Payne disputó tan solo los primeros 45 minutos, en el marco de un encuentro preparatorio. Antes de su debut en la competencia, tendrá otro cruce: se medirá el sábado ante Inglaterra.

Nueva Zelanda hará su debut en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio ante Irán, a las 22 de la hora argentina, por el grupo G. Luego enfrentará a Egipto -el 21- y, por último, a Bélgica, el 27.