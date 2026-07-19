El día que Lionel Messi le hizo un golazo a España que quedó en el olvido y abrió el camino hacia un título mundial

A la hora de repasar el historial de Lionel Messi frente a España, la memoria suele detenerse en los tres amistosos que disputó con la selección mayor. El primero, en Murcia; el segundo, en Madrid; y el tercero, el inolvidable 4-1 en el Monumental frente al campeón del mundo. Sin embargo, mucho antes de esos cruces hubo otro partido que quedó perdido en el tiempo. Fue en el Mundial Sub 20 de 2005, en Holanda en aquel entonces, cuando un joven rosarino de 18 años firmó una actuación decisiva con un gol memorable y una asistencia para encaminar a la Argentina hacia un título que marcaría el comienzo de su leyenda con la camiseta albiceleste.

Aquel 28 de junio de 2005, en el estadio De Grolsch Veste, la Argentina superó por 3-1 a España en los cuartos de final. El equipo dirigido por Francisco Ferraro avanzó entre los cuatro mejores del certamen y dio otro paso rumbo a una consagración que terminaría de concretarse pocos días después frente a Nigeria.

Ese torneo representó la primera gran irrupción internacional de Messi. Disputó los siete encuentros del campeonato, convirtió seis goles y aportó dos asistencias. Anotó frente a Egipto, en la etapa de grupos; volvió a marcar contra Colombia, en los octavos de final; apareció otra vez ante España en los cuartos; sumó otro tanto en las semifinales y cerró el Mundial con dos goles en la final frente a Nigeria, ambos de penal.

El 2 de julio de 2005, Messi levantó la copa del Mundial Sub-20 Agencia AFP

El encuentro frente a España tuvo un desarrollo intenso desde el comienzo. Pablo Zabaleta, capitán de aquella selección juvenil, abrió el marcador tras un tiro libre ejecutado por Neri Cardozo. La respuesta española llegó rápido por intermedio de Alberto Zapater, asistido por el delantero Fernando Llorente, que estableció el 1-1 y volvió a equilibrar el partido. También estaba entre las filas de la Roja un amigo y compañero del 10, Cesc Fábregas.

La reacción argentina también tuvo la firma de Messi. En la jugada del segundo tanto, la selección elaboró una salida limpia desde el fondo con dos pases consecutivos de primera. En el segundo toque, el rosarino encontró el espacio justo para habilitar a Gustavo Oberman, que definió sutil, picándola, para devolverle la ventaja al conjunto nacional.

Pero la obra más recordada de aquella noche, al menos para quienes la vieron, llegó poco después. Un despeje de un defensor español cayó cerca de Messi. Antes de que la pelota tocara el piso, el rosarino la controló con la pierna derecha, aunque el balón le quedó algo detrás del cuerpo. En una misma secuencia volvió a dominarla, esta vez con la zurda, para dejar desairado a su marcador. Todo sin que toque el piso la pelota. En la continuación de la jugada, definió también con la izquierda, con el pie abierto y un remate colocado que dejó sin posibilidades al arquero español. Fue el 3-1 definitivo y uno de los goles más estéticos de sus primeros años con la camiseta de la Argentina.

El gol de Messi a España en 2005

Aquella actuación confirmó el papel determinante que Messi tendría durante todo el campeonato. Además de liderar la tabla de goleadores, también fue el principal generador de juego de un equipo que contaba con futbolistas como Zabaleta, Cardozo, Oberman, Sergio Agüero, Fernando Gago y Ezequiel Garay, entre otros.

Después de esa noche en los Países Bajos, Messi volvió a cruzarse con España únicamente en la selección mayor y siempre en encuentros amistosos. El primero fue el 11 de octubre de 2006, en Murcia, con derrota por 2-1. El único gol argentino lo convirtió Daniel Bilos, mientras que Xavi Hernández y David Villa, compañeros en Barcelona del argentino, anotaron para el conjunto local.

Lionel Messi gambetea ante Pablo en el amistoso ante España en el estadio Nueva Condomina, de Murcia Denis Doyle - Getty Images Europe

Tres años más tarde, el 14 de noviembre de 2009, la historia volvió a favorecer a España. En el estadio Vicente Calderón, el seleccionado europeo ganó otra vez por 2-1. Messi descontó de penal para la Argentina, pero un doblete de Xabi Alonso inclinó el resultado para el equipo dirigido ya por el histórico Vicente del Bosque.

Ahora Lionel Messi y Cesc Fàbregas ya portaban la número 10 en sus selecciones Clive Brunskill - Getty Images Europe

El antecedente más recordado llegó el 7 de septiembre de 2010, apenas dos meses después de que España conquistara el Mundial de Sudáfrica. En un estadio Monumental colmado, la Argentina goleó por 4-1 al flamante campeón del mundo. Messi abrió el marcador y luego completaron la cuenta Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente volvía a aparecer ante Messi y convirtió el único tanto español en una noche que quedó instalada entre las mejores actuaciones del seleccionado frente a una potencia europea.

Tras Sudafrica 2010, Leo le ofrendo a la gente su exhibición ante España

Ahora, a las puertas de un nuevo enfrentamiento, el historial ofrece una curiosidad. Todos recuerdan aquel triunfo de 2010 y las derrotas en Murcia y Madrid. Pocos, en cambio, evocan el primer gran golpe de Messi frente a España: una noche de 2005 en la que, con apenas 18 años, dejó una asistencia, un gol de colección y una actuación que anticipó todo lo que vendría después.