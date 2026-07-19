Leo Messi Way: la historia de la calle dedicada al ídolo en una pequeña ciudad de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY (Enviado especial).- Es foto. Es bandera. Es tatuaje. Es mural. También es una calle. Sí, en un pequeño municipio de Nueva Jersey, a menos de media hora del MetLife Stadium, donde este domingo Argentina jugará la final del Mundial ante España, Lionel Messi tiene una cuadra con su nombre. El cartel dice “Leo Messi Way”, fue aprobado por el municipio de Berkeley Heights de manera temporaria hasta fines de julio y nació por la iniciativa de dos argentinos que viven desde hace años en Estados Unidos. Ahora, después de la repercusión que tuvo en todo el mundo, sus impulsores confían en que una cuarta estrella ayude a que el homenaje se vuelva permanente.

Detrás de la idea está Carolina Sokalsky, dueña de Patria Station Café, un local ubicado justo frente al cartel. Llegó al país en 1995 como bailarina de la compañía Forever Tango. Después de recorrer distintos países decidió instalarse en la zona de Nueva York, formó una familia y, años más tarde, abrió junto a sus hijos un café con identidad argentina. “Desde el principio quisimos crear un pedacito de Argentina en Nueva Jersey”, cuenta.

Carolina, dueña de Patria Station Café y una de las impulsoras de la Leo Messi Way en Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial

El menú es casi completamente argentino: empanadas, milanesas, churrasco, choripán, sándwiches de miga, polenta, facturas y alfajores de maicena. También hay productos envasados, como yerba, bizcochitos para el mate, chupetines y distintas galletitas. Todo, en un ambiente rodeado de cuadros de Lionel Messi y Diego Maradona, retratos de personajes populares como Pepe Biondi, Pepitito Marrone, Jorge Porcel, Alberto Olmedo y Carlitos Balá, banderines celestes y blancos, calcomanías de autos clásicos, la mascota del Mundial 78 y una réplica de la Copa del Mundo.

Durante los primeros años la mayor parte de la clientela era estadounidense o europea, interesada en conocer la gastronomía argentina. Pero en los últimos meses el perfil cambió por completo. “Ahora creo que el 90 por ciento de nuestros clientes son argentinos”, dice.

Un ambiente bien argentino en medio de Nueva Jersey, donde este domingo habrá una pantalla gigante para seguir la final frente a España Aníbal Greco / Enviado Especial

La propuesta nació en una charla entre amigos. “La idea fue de Pablo Ponce. Empezamos a hablar, me animé y fui a la municipalidad. Seguí todos los pasos hasta conseguir el cambio de nombre”, recuerda.

El pedido fue presentado ante el Township Council de Berkeley Heights, que aprobó la nueva denominación de un tramo de Sherman Avenue, frente a la estación de tren y al Patria Station Café, con el nombre de “Leo Messi Way”. La autorización tiene vigencia hasta el 31 de julio, por lo que el cartel deberá retirarse una vez terminado ese plazo, salvo que el municipio apruebe una nueva resolución.

“Las autoridades me apoyaron desde el principio. Quizás al comienzo no entendían del todo lo que significaba Messi para nosotros, pero ayudó que el Mundial estuviera por empezar”, explica Carolina.

Messi Way, la primera calle con el nombre del 10 está en Nueva Jersey

La iniciativa superó cualquier expectativa. Las imágenes del cartel recorrieron medios de todo el mundo y el café pasó a convertirse en una parada habitual para los argentinos que llegan a Nueva York durante el Mundial. Muchos se acercan solamente para sacarse una foto y continúan viaje hacia Manhattan o hacia el MetLife Stadium.

Ahora el objetivo es otro. Carolina ya inició las gestiones para que el homenaje deje de ser temporario. “La noticia explotó. Creo que eso va a ayudar para que nos permitan dejar el nombre de forma permanente”, dice. Y admite que una consagración de Argentina este domingo podría convertirse también en un argumento más para convencer a los funcionarios locales.

Desde hace unos días, el movimiento en el local se volvió incesante: nueve de cada diez clientes son argentinos Aníbal Greco / Enviado Especial

En la misma esquina, una de las paredes del Patria Station Café luce un mural de Lionel Messi agitando una bandera argentina, que rápidamente se convirtió en otro punto de encuentro para los visitantes. La obra pertenece a la artista argentina Vika Ferreyra y fue realizada el mismo día en que el municipio inauguró el cartel de Leo Messi Way.

La de Berkeley Heights no es la primera calle dedicada a Messi. En la Argentina existen al menos dos antecedentes. El más conocido está en El Chañar, un pequeño pueblo de Tucumán que, tras el Mundial de Brasil 2014, bautizó las arterias de un barrio con los nombres de los futbolistas de la selección. Allí, Lionel Messi se cruza con otras dedicadas a Javier Mascherano, Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, entre otros.

El mural de Lionel Messi, pintado en una de las paredes laterales del comercio, fue inaugurado el mismo día que la calle cambió de nombre Aníbal Greco / Enviado Especial

Tres años más tarde, en un barrio de viviendas en San Vicente, Misiones, también se inauguró una Lionel Messi, que vuelve a cruzarse con otra llamada Javier Mascherano.

En Berkeley Heights, además, casi no viven argentinos. “Somos muy poquitos; conozco apenas tres familias. Cada tanto puede aparecer alguien de algún lugar cercano”, cuenta, orgullosa de que su café se haya convertido en un lugar de encuentro para compatriotas. También celebra la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en Estados Unidos: “Sería buenísimo. Así cada día somos más y Patria se convierte también en un punto de encuentro”.

Una broma bien argentina para entrar al local con una sonrisa... y salir con la panza llena Aníbal Greco / Enviado Especial

Mientras Carolina conversa con LA NACION, los clientes no paran de entrar al local. La mayoría lleva camisetas celestes y blancas. Este domingo instalará una pantalla gigante en el estacionamiento para seguir la final y ofrecerá dos alternativas: el menú habitual, por 20 dólares, y la denominada “Asado Experience”, por 80, cuyas entradas ya se agotaron.

El sueño, ahora, es doble: una nueva vuelta olímpica de Argentina y que el nombre de Messi quede para siempre en una esquina de Berkeley Heights.