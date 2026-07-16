El diario inglés The Telegraph arremetió contra la albiceleste: “Las artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra”

Los medios británicos dejaron en evidencia que el eliminación de Inglaterra de la Copa del Mundo resultó un golpe demasiado importante. En la mayoría cuestionaron al DT Thomas Tuchel por los cambios, claro, pero también hubo munición gruesa para con el equipo argentino. El prestigioso medio The Telegraph publicó una nota titulada "Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra", en la que ponen la lupa en acciones que consideran desleales por parte de los dirigidos por Leonel Scaloni.

El artículo, firmado por Frankie Christou, hace una cronología de acciones en las que infiere que la selección argentina buscó amedrentar al conjunto inglés. Incluso, en la bajada de la nota se sugiere que el equipo de Lionel Scaloni siempre recurre a este tipo de prácticas: “Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación en la semifinal de la Copa del Mundo”.

En el texto destacan que Messi le dio un golpe a Spence

En el comienzo del texto en el que se hace un minuto a minuto de supuestas acciones poco leales de los argentinos, el periodista inglés escribió: “La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial estuvo marcada La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial estuvo marcada por los constantes intentos del equipo sudamericano por desestabilizar al conjunto de Thomas Tuchel. Desde entradas tardías hasta disputas sin balón e intentos de conseguir la expulsión de Harry Kane, Argentina desplegó todo tipo de artimañas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras”.

En el repaso que hacen de las jugadas cuestiones las actitudes de Leandro Paredes sobre Jude Bellingham, también de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson y hasta aseguran que en una acción del primero tiempo que Jordan Pickford lo embiste a Giuliano Simeone, en realidad el delantero argentino es quien le da una patada al arquero cuando estaba en el suelo. Incluso, en una infracción sobre el capitán argentino, escribieron: "Lionel Messi se abre paso entre Kane y Gordon antes de que Anderson choque con él, lo que resulta ser la primera tarjeta amarilla del partido. Messi le da una patada a Djed Spence mientras cae al suelo“.

En el detalle de cada acción, se deja en claro que para el medio inglés sólo los jugadores argentinos tuvieron malas actitudes dentro del campo de juego, tanto que escribieron, tras el empate de Enzo Fernández: “Tras el gol de Fernández, Romero aprovecha la ocasión para celebrar y gritarle en la cara a un abatido Pickford”.

Aseguran que Dibu Martínez simuló y hasta que se rio después de esta acción

Incluso, después del 2-1 que marcó Lautaro Martínez se enfocaron en una supuesta provocación de Dibu Martínez: “Con Inglaterra ya perdiendo tras el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, Emiliano Martínez atrapa un balón alto y se deja caer para perder tiempo con una enorme sonrisa en la cara".

Además, en el cierre del texto consideraron que Bellingham sólo le dio “una palmada en la nuca al suplente Valentín Barco” y en el último párrafo de la nota, el periodista escribió: “Los jugadores argentinos celebran con una pancarta lanzada por los aficionados que proclama: 'Las Malvinas son Argentinas’. Al ser una declaración política, podría acarrearles problemas con la FIFA“.

En el cierre del texto hasta se quejaron de la bandera que mostraron los jugadores

Las 31 acciones observadas por The Telegraph

1’PT. Alexis Mac Allister le da un empujón a Elliot Anderson tras presionarlo a los apenas 19 segundos de comenzar la semifinal.

Alexis Mac Allister le da un empujón a Elliot Anderson tras presionarlo a los apenas 19 segundos de comenzar la semifinal. 2’PT. Empujón por la espalda de Paredes a Bellingham.

Empujón por la espalda de Paredes a Bellingham. 3’PT. Enzo Fernández entra con retraso sobre Anderson y le da un golpe con el antebrazo en la nuca.

Enzo Fernández entra con retraso sobre Anderson y le da un golpe con el antebrazo en la nuca. 6’PT. Giuliano Simeone le da una patada en la parte posterior del pie a Anderson.

Giuliano Simeone le da una patada en la parte posterior del pie a Anderson. 11’PT. Enzo Fernández forcejea en el suelo con Anderson al intentar levantarse.

Enzo Fernández forcejea en el suelo con Anderson al intentar levantarse. 11’PT. Morgan Rogers intenta retroceder para cubrir el espacio mientras Argentina mueve el balón rápidamente en la transición, y el centrocampista del Aston Villa es “derribado deliberadamente”.

Morgan Rogers intenta retroceder para cubrir el espacio mientras Argentina mueve el balón rápidamente en la transición, y el centrocampista del Aston Villa es “derribado deliberadamente”. 13’PT. Después de un fuera de juego a Simeone, Jordan Pickford se abalanzó sobre él para intentar tomar la pelota el balón y “el centrocampista de Atlético de Madrid le dio un zancadazo”.

15’PT. Leandro Paredes realiza una gran entrada sobre Bellingham, que se lleva todo el impacto y se queda en el suelo, mientras el argentino le grita por la acción.

Leandro Paredes realiza una gran entrada sobre Bellingham, que se lleva todo el impacto y se queda en el suelo, mientras el argentino le grita por la acción. 16’PT. Anthony Gordon se escapa y Simeone lo derriba de inmediato; de camino a la defensa para defender el tiro libre resultante, “le da una palmadita condescendiente en la cabeza”.

Anthony Gordon se escapa y Simeone lo derriba de inmediato; de camino a la defensa para defender el tiro libre resultante, “le da una palmadita condescendiente en la cabeza”. 24’PT. El árbitro Ismail Elfath advierte a Simeone, durante un córner, que no bloquee a Pickford, pero él lo hace de todos modos. Elfath pita falta nada más lanzarse el córner.

El árbitro Ismail Elfath advierte a Simeone, durante un córner, que no bloquee a Pickford, pero él lo hace de todos modos. Elfath pita falta nada más lanzarse el córner. 28’PT. Mac Allister entra tarde sobre Reece James, pero no se sanciona la falta. La frustración se extendió al costado de la cancha para Inglaterra, mientras Tuchel pierde los estribos.

Mac Allister entra tarde sobre Reece James, pero no se sanciona la falta. La frustración se extendió al costado de la cancha para Inglaterra, mientras Tuchel pierde los estribos. 31’PT. Fernández se coloca al frente de una fila de tres jugadores para cometer una falta sobre Bellingham, que se abalanzaba hacia él, después de que el volante inglés ya hubiera zafado de Simeone.

Fernández se coloca al frente de una fila de tres jugadores para cometer una falta sobre Bellingham, que se abalanzaba hacia él, después de que el volante inglés ya hubiera zafado de Simeone. 33’PT. Marc Guéhi se adelanta a Simeone y, en el forcejeo por el balón, el extremo le da un cabezazo mientras intenta hacerle una falta.

Marc Guéhi se adelanta a Simeone y, en el forcejeo por el balón, el extremo le da un cabezazo mientras intenta hacerle una falta. 34’PT. El lateral derecho argentino Nahuel Molina se suma a la acción embistiendo por la espalda a Bellingham.

El lateral derecho argentino Nahuel Molina se suma a la acción embistiendo por la espalda a Bellingham. 36’PT. Lionel Messi se abre paso entre Kane y Gordon antes de que Anderson lo derribe de un golpe, lo que, por alguna razón, supone la primera tarjeta amarilla del partido. Messi le da una pequeña patada a Djed Spence mientras cae al suelo.

LEO MESSI, INMENSO: el capitán argentino pintó a varios de Inglaterra y Anderson se ganó la amarilla.



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