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El diario inglés The Telegraph arremetió contra la albiceleste: “Las artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra”
El prestigioso medio británico puso la lupa en acciones que consideraron como provocaciones del conjunto campeón del mundo
- 8 minutos de lectura'
Los medios británicos dejaron en evidencia que el eliminación de Inglaterra de la Copa del Mundo resultó un golpe demasiado importante. En la mayoría cuestionaron al DT Thomas Tuchel por los cambios, claro, pero también hubo munición gruesa para con el equipo argentino. El prestigioso medio The Telegraph publicó una nota titulada "Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra", en la que ponen la lupa en acciones que consideran desleales por parte de los dirigidos por Leonel Scaloni.
El artículo, firmado por Frankie Christou, hace una cronología de acciones en las que infiere que la selección argentina buscó amedrentar al conjunto inglés. Incluso, en la bajada de la nota se sugiere que el equipo de Lionel Scaloni siempre recurre a este tipo de prácticas: “Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación en la semifinal de la Copa del Mundo”.
En el comienzo del texto en el que se hace un minuto a minuto de supuestas acciones poco leales de los argentinos, el periodista inglés escribió: “La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial estuvo marcada La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial estuvo marcada por los constantes intentos del equipo sudamericano por desestabilizar al conjunto de Thomas Tuchel. Desde entradas tardías hasta disputas sin balón e intentos de conseguir la expulsión de Harry Kane, Argentina desplegó todo tipo de artimañas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras”.
En el repaso que hacen de las jugadas cuestiones las actitudes de Leandro Paredes sobre Jude Bellingham, también de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson y hasta aseguran que en una acción del primero tiempo que Jordan Pickford lo embiste a Giuliano Simeone, en realidad el delantero argentino es quien le da una patada al arquero cuando estaba en el suelo. Incluso, en una infracción sobre el capitán argentino, escribieron: "Lionel Messi se abre paso entre Kane y Gordon antes de que Anderson choque con él, lo que resulta ser la primera tarjeta amarilla del partido. Messi le da una patada a Djed Spence mientras cae al suelo“.
En el detalle de cada acción, se deja en claro que para el medio inglés sólo los jugadores argentinos tuvieron malas actitudes dentro del campo de juego, tanto que escribieron, tras el empate de Enzo Fernández: “Tras el gol de Fernández, Romero aprovecha la ocasión para celebrar y gritarle en la cara a un abatido Pickford”.
Incluso, después del 2-1 que marcó Lautaro Martínez se enfocaron en una supuesta provocación de Dibu Martínez: “Con Inglaterra ya perdiendo tras el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, Emiliano Martínez atrapa un balón alto y se deja caer para perder tiempo con una enorme sonrisa en la cara".
Además, en el cierre del texto consideraron que Bellingham sólo le dio “una palmada en la nuca al suplente Valentín Barco” y en el último párrafo de la nota, el periodista escribió: “Los jugadores argentinos celebran con una pancarta lanzada por los aficionados que proclama: 'Las Malvinas son Argentinas’. Al ser una declaración política, podría acarrearles problemas con la FIFA“.
Las 31 acciones observadas por The Telegraph
- 1’PT. Alexis Mac Allister le da un empujón a Elliot Anderson tras presionarlo a los apenas 19 segundos de comenzar la semifinal.
- 2’PT. Empujón por la espalda de Paredes a Bellingham.
- 3’PT. Enzo Fernández entra con retraso sobre Anderson y le da un golpe con el antebrazo en la nuca.
- 6’PT. Giuliano Simeone le da una patada en la parte posterior del pie a Anderson.
- 11’PT. Enzo Fernández forcejea en el suelo con Anderson al intentar levantarse.
- 11’PT. Morgan Rogers intenta retroceder para cubrir el espacio mientras Argentina mueve el balón rápidamente en la transición, y el centrocampista del Aston Villa es “derribado deliberadamente”.
- 13’PT. Después de un fuera de juego a Simeone, Jordan Pickford se abalanzó sobre él para intentar tomar la pelota el balón y “el centrocampista de Atlético de Madrid le dio un zancadazo”.
💥 El topetazo de Pickfort a Simeone 👀— telefe (@telefe) July 15, 2026
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- 15’PT. Leandro Paredes realiza una gran entrada sobre Bellingham, que se lleva todo el impacto y se queda en el suelo, mientras el argentino le grita por la acción.
- 16’PT. Anthony Gordon se escapa y Simeone lo derriba de inmediato; de camino a la defensa para defender el tiro libre resultante, “le da una palmadita condescendiente en la cabeza”.
- 24’PT. El árbitro Ismail Elfath advierte a Simeone, durante un córner, que no bloquee a Pickford, pero él lo hace de todos modos. Elfath pita falta nada más lanzarse el córner.
- 28’PT. Mac Allister entra tarde sobre Reece James, pero no se sanciona la falta. La frustración se extendió al costado de la cancha para Inglaterra, mientras Tuchel pierde los estribos.
- 31’PT. Fernández se coloca al frente de una fila de tres jugadores para cometer una falta sobre Bellingham, que se abalanzaba hacia él, después de que el volante inglés ya hubiera zafado de Simeone.
- 33’PT. Marc Guéhi se adelanta a Simeone y, en el forcejeo por el balón, el extremo le da un cabezazo mientras intenta hacerle una falta.
- 34’PT. El lateral derecho argentino Nahuel Molina se suma a la acción embistiendo por la espalda a Bellingham.
- 36’PT. Lionel Messi se abre paso entre Kane y Gordon antes de que Anderson lo derribe de un golpe, lo que, por alguna razón, supone la primera tarjeta amarilla del partido. Messi le da una pequeña patada a Djed Spence mientras cae al suelo.
LEO MESSI, INMENSO: el capitán argentino pintó a varios de Inglaterra y Anderson se ganó la amarilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026
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- 37´PT. Los jugadores argentinos protestan, lo que provoca una gran discusión en el centro del campo. Kane se tapa la boca para hablar con el árbitro mientras Anderson recibe una tarjeta amarilla, lo que lleva a Mac Allister y Paredes a suplicar frenéticamente que sea expulsado. No se puede expulsar a un jugador por taparse la boca al hablar con el árbitro, sino solo cuando se dirige de forma agresiva a un jugador rival.
- 41’PT. Rogers se escapa en un contraataque, pero Lisandro Martínez lo retiene y, finalmente, Elfath decide amonestar al jugador argentino.
- 46´PT. Mientras James intenta sacar rápidamente un lateral con una pelota nueva, alguien del banco argentino lanza otra pelota al campo para ralentizarlo.
- 47’PT. Paredes le da una patada alta a Anderson justo cuando la primera parte está llegando a su fin.
- Entretiempo. Messi y Fernández rodean al árbitro para protestar mientras este pita el final de la primera parte. Messi sigue protestando mientras ambos se dirigen hacia el vestuario.
- 3’ST. Bellingham bloquea a Messi en la línea de fondo y, mientras ambos salen rodando del terreno de juego, Messi empuja al volante inglés, que acaba estrellándose contra la valla publicitaria.
- 6´ST. A pesar de no haber intervenido mucho, el jugador argentino con más probabilidades de recibir una tarjeta amarilla acaba viéndola. Cristian Romero es amonestado por derribar a Bellingham con ambos brazos para detener un contraataque.
- 13’ST. Mientras Pickford intenta atrapar la pelota, Romero se mantiene erguido en lugar de agacharse y el portero de Everton tropieza con él.
- 28’ST. El gol de Inglaterra le quita fuerza al ataque de Argentina, pero esta vuelve a encontrar su ritmo tras la pausa para hidratarse, cuando Messi le da un pequeño empujón a Spence durante un saque de banda.
- 40’ST. Tras el gol de Fernández, Romero aprovecha la ocasión para celebrar y gritarle en la cara a un Pickford abatido.
- 43’ST. Poco después de que empataran el partido, John Stones cayó al suelo con una lesión en la cabeza, lo que provocó una interrupción del juego, y los jugadores argentinos se abalanzaron sobre el árbitro para quejarse.
- 47’ST. Bellingham intenta llevar la pelota hacia el campo contrario y, cuando el balón sale afuera y se produce un saque de banda, Gonzalo Montiel le grita al número 10 de Inglaterra.
- 52’ST. Con Inglaterra ya perdiendo tras el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, Emiliano Martínez atrapa un balón alto y se tira al suelo para perder tiempo con una enorme sonrisa en la cara.
- Tiempo cumplido. Las exuberantes celebraciones de Argentina irritan a algunos jugadores de Inglaterra, que lograron mantener la calma durante el partido. Dean Henderson empuja al goleador Martínez, mientras que Rogers se ve envuelto en un forcejeo con un grupo de jugadores y Bellingham da una palmada en la nuca al suplente Valentín Barco.
- Tras el partido. Los jugadores argentinos celebran con una pancarta, lanzada por los aficionados, en la que se lee: “Las Malvinas son argentinas”. Al tratarse de una declaración política, esto podría meterles en un buen lío con la FIFA.
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