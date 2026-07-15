Duelo en los himnos: los argentinos cantaron “el que no salta es un inglés” y los ingleses silbaron

Los jugadores de la selección argentina compartieron este miércoles un emotivo momento con la hinchada al cantar en conjunto el Himno nacional argentino antes de que empiece el partido frente a Inglaterra. Una marea celeste y blanca se distinguió en el estadio de la ciudad de Atlanta.

Sin embargo, una batalla se libró entre las hinchadas. Durante el himno de Inglaterra, los argentinos cantaron a todo pulmón “el que no salta es un inglés”. Poco después, cuando sonó el himno nacional, los ingleses no tardaron en abuchear. Pero los argentinos cantaron con más fuerza.

Los hinchas acompañaron a los futbolistas visiblemente emocionados ante un duelo que, sea cual sea el resultado, será recordado a lo largo de la historia. Es la primera vez en 21 años que los seleccionados se enfrentan. La última vez fue un amistoso que se jugó en 2005 en Ginebra, Suiza.

Duelo entre hinchas argentina e ingleses durante los himnos de ambos seleccionados

Las pantallas gigantes del Mercedes-Benz Stadium apuntaron a los jugadores argentinos mientras escuchaban las estrofas de la canción patria. Los primeros planos fueron de Messi, el Dibu Martínez, Cuti Romero y Lautaro Martínez.

Luego, la cámara amplió lentamente el encuadre para enfocar a Giuliano Simeone -hoy titular en reemplazo de Rodrigo De Paul-, Julián Álvarez y el resto del equipo. Los fuertes gritos se escucharon en el estadio.

Entre el público, algunos lloraban, otros agitaban sus banderas, y la mayoría entonaba el himno con gritos apasionados, con clara motivación para ganar la competencia.

Duelo entre hinchas argentina e ingleses durante los himnos de ambos seleccionados

El partido es considerado un evento de alto riesgo por las autoridades estadounidenses y fuera del recinto deportivo se despliega un fuerte operativo con las calles del centro de la ciudad valladas, estrictos controles de seguridad y un despliegue de más de 1600 efectivos policiales y federales.

El paso de los argentinos por Atlanta

La presencia celeste y blanca se hizo sentir en la ciudad cuando los fanáticos del conjunto de Scaloni se reunieron en las calles rumbo al banderazo. En el centro de la ciudad, el Fan Fest proyectó imágenes del partido entre España y Francia por una pantalla gigante.

Al ser un evento de alto riesgo, la zona se encontraba completamente vallada y militarizada. El operativo incluyó operaciones de las task forces o fuerzas especiales.

Móviles de varias fuerzas federales, entre ellas la DEA y el FBI, policías del estado de Georgia y la ciudad de Atlanta se apostaron en las esquinas del recinto abierto, ubicado a pocos metros del hotel donde se hospeda la selección argentina.

Banderazo de hinchas argentinos en la previa al partido ante Inglaterra en Atlanta Aníbal Greco - La Nación

Los hinchas tuvieron que acatar las altas medidas de seguridad. Los efectivos revisaron bolsos y mochilas en los dos accesos en Underground Atlanta, la zona comercial ubicada en el barrio Five Points a unos 500 metros del Fan Fest.

Además, las autoridades dispusieron la prohibición de ingreso al estadio con pancartas o camisetas con referencias a las islas Malvinas, que fueron motivo de la guerra de 1982. La restricción fue anunciada por la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva.

Ya desde las 17 (18 en la Argentina), la zona comenzó a llenarse de banderas y camisetas celestes y blancas. “El que no salta es un inglés” y “Malvinas argentinas, Malvinas argentinas” fueron de los cánticos más entonados.

En pleno banderazo argentino en Atlanta, hinchas de Huracán y San Lorenzo se pelearon

La prohibición intensificó el nivel de los cánticos sobre el archipiélago. “Argentinas, Malvinas argentinas” o “esta es la banda loca de la Argentina, la que de las Malvinas nunca se olvida”, sonaron una y otra vez.

También se colgaron carteles con la inscripción “orgullosamente argentino” e imágenes de Messi, Maradona y las islas. “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, se cantó también bajo una lluvia por momentos torrencial.