El doble fallo de Cristiano Ronaldo que se hizo viral: tiró un penal afuera y luego erró un gol increíble

Cristiano Ronaldo tuvo una noche para el olvido en la liga de Arabia Saudita. En la victoria por 1-0 del Al Nassr ante el NEOM, el portugués desperdició dos ocasiones inmejorables. Falló un penal en el cierre del primer tiempo y, tras el descanso, erró un gol con el arco prácticamente vacío. Los errores lo imposibilitaron de acercarse a los 1000 goles: va por el 981.

La primera oportunidad llegó cuando se moría la etapa inicial. Después de que el árbitro revisara la jugada en el VAR y sancionara un penal por una infracción sobre João Félix, Ronaldo se hizo cargo de la ejecución en el minuto 6 del descuento. Sin embargo, intentó fusilar y su remate se fue desviado. El marcador se mantuvo 0-0.

El penal errado de Cristiano Ronaldo

Lo más insólito llegó apenas comenzó el segundo tiempo. A los 48 minutos, Sadio Mané conectó de cabeza una pelota tras un córner y habilitó al portugués, que apareció libre frente al arco. Desde muy corta distancia y sin el arquero en condiciones de impedirlo, el delantero remató por encima del travesaño y dejó pasar la chance.

Ronaldo, que buscaba alcanzar los 982 goles en su carrera profesional, no pudo convertir. Sin embargo, Félix destrabó el partido a los 60 minutos con un potente remate desde afuera del área y le dio los tres puntos al Al Nassar.

El gol que Cristiano Ronaldo erró abajo del arco

Su conflicto con la selección de Portugal

Las fallas del portugués ocurren también en medio de su conflicto con la selección nacional. El futbolista abandonó la concentración del seleccionado el pasado 30 de septiembre tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus. Fue antes del partido de la UEFA Nations League contra Dinamarca.

Tras ello, fue sancionado por la Federación Portuguesa de Fútbol, que determinó 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (285,83 dólares). El futbolista acusó a Jesus de incumplir su palabra en dos ocasiones sobre su papel en el equipo, después de que no ingresara en el partido contra Noruega, en el que estuvo como suplente.

Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El entrenador negó haber llegado ⁠a un acuerdo con Ronaldo, pero dejó la puerta abierta a su regreso ‌tras la victoria de Portugal por 2-1, el 27 de septiembre.

El ex Real Madrid quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 20 días y solo le quedan 10 por delante. Por lo tanto, estaría disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el técnico de Portugal han dejado la puerta abierta.