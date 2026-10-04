Portugal sigue ganando sin Cristiano Ronaldo, mientras el técnico se abre a una conciliación

Mientras perdura la onda expansiva del bombazo que fue el abandono de la concentración de Cristiano Ronaldo, enfrentado con el entrenador Jorge Jesus, en el estadio Do Dragão, de Porto, resonaron dos misiles futbolísticos en la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega, por la cuarta fecha de la categoría superior de la Nations League.

Fueron dos golazos, separados por apenas dos minutos, con la peculiaridad de que ambos llevaron la firma de defensores con remates desde fuera del área. El primero fue del zaguero central noruego Kristoffer Ajer, con una volea de derecha cruzada. Inmediatamente, el lateral João Cancelo igualó con otro disparo impresionante al conectar la pelota con el empeine derecho. El defensor de Barcelona ya venía de marcar en la victoria sobre Dinamarca. El 2-1 llegó a los 33 minutos de la segunda etapa, con una definición del atacante que Jorge Jesus eligió por delante de Cristiano, Gonzalo Ramos, que con un suave toque coronó una asistencia de João Felix, receptor de un estupendo pase de Vitinha, el volante que organiza buena parte del juego. Noruega no tuvo la efectividad de Erling Haaland, que desvió una definición. El goleador histórico de Noruega (65 en 59 partidos) fue sustituido a los 22 minutos de la segunda etapa.

Casi en simultáneo que Portugal conseguía el cuarto éxito consecutivo por la competencia europea, Cristiano Ronaldo viajaba en su avión particular desde España hasta Arabia Saudita, donde se reincorporará a los entrenamientos de Al Nassr. Georgina Rodríguez, pareja de CR7, publicó una imagen dentro de la nave, con el delantero acompañando a sus tres hijas en una mesa.

Cristiano Ronaldo, con sus hijas en su avión particular, en viaje a Arabia Saudita para reincorporarse a Al Nassr Georgina Rodríguez/Instagram

Una semana atrás, también ante Noruega, se encendió la mecha del escándalo que terminó con Cristiano dando el portazo un par de días después. Fundamentó su decisión en que el entrenador lo había tenido todo el segundo tiempo haciendo el calentamiento, sin mandarlo a la cancha. Le planteó su malestar a Jorge Jesus, que en parte admitió su equivocación y le prometió que se iba a disculpar en la siguiente conferencia de prensa. Ante los periodistas, el DT dio una explicación que no convenció al atacante por considerarla insuficiente.

Intercedieron el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y hasta funcionarios del Gobierno nacional, pero nadie pudo evitar que Cristiano dejara la concentración. El ex-Real Madrid prometió que iba a “contar la verdad”, descargo que todavía no ocurrió, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si su decisión significa el retiro de la selección, a cuatro meses para que cumpla 42 años.

El compacto de Portugal 2 - Noruega 1

En las últimas horas fue desmentida una información publicada por L’Equipe, en el sentido de que la Federación se iba a poner en contacto con Cristiano para organizar un partido de despedida.

La salida de CR7, lejos de afectar el rendimiento de la selección, lo potenció porque eliminó la dependencia de armar un sistema en función de un futbolista que regula demasiado sus movimientos y no participa de la presión. Con Cristiano de titular en la primera fecha, Portugal venció 1-0 a Gales, con gol de João Félix; CR7 fue reemplazado a los 17 minutos del segundo período por Ramos, que se quedó con el puesto. En los encuentros siguientes, Portugal superó 2-1 a Noruega de visitante y local, y le ganó en Copenhague a Dinamarca por 4-2.

Jorge Jesus, el entrenador de Portugal que tuvo el desencuentro con Cristiano Ronaldo LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

Desde que estalló el conflicto, Jorge Jesus, que había dirigido a Cristiano en Al Nassr, tuvo que responder sobre el caso en cada conferencia de prensa, previa y posterior a los cotejos. Tras la victoria de este domingo, Jorge Jesus volvió sobre el tema: “Fue un malentendido, para mí es de fácil solución. No estoy triste, todo está abierto. Cris tiene que decidir qué quiere hacer con su carrera, no soy yo el que decide. No sé qué pasará, pero de mi parte no hay ningún resentimiento”.

En las palabras del entrenador se lee entrelíneas que Cristiano debe resolver si acepta que su situación en la selección no es la de un titular indiscutido, que le puede ocurrir como ante Noruega, que vaya al banco y no ingrese. “En su primera convocatoria, le dije: ‘Necesito que estés, juegues o no juegues, te necesito’. Y ahora la situación sigue siendo la misma”, expresó Jesus.

El escenario también es de difícil manejo para la Federación, que debe conciliar el respaldo al entrenador con las pérdidas económicas en contratos y auspicios que se derivarán de la ausencia del máximo goleador de la selección.

En cuanto al resto de los partidos de este domingo, la Alemania de Jürgen Klopp no termina de arrancar. Igualó 0-0 de visitante frente a Grecia, que realiza una buena campaña. El ex conductor de Liverpool suma un triunfo, dos empates y una derrota. En ese mismo grupo, Xavi muestra un buen arranque al mando de Países Bajos, que venció 2-1 a Serbia y acumula dos victorias y dos empates con el DT español.