Carlos Borrello, el entrenador del seleccionado femenino, le bajó el volumen a la controversia con las futbolistas a las que dirigió en el Mundial. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 17:50

"En mi vida no hay lugar para los enojos y no soy rencoroso". Carlos Borrello, el entrenador del seleccionado femenino de fútbol, brindó una reducida charla con los medios en el predio de la AFA, en Ezeiza, luego del escándalo provocado por un grupo de jugadoras que no son tenidas en cuenta para los próximos Juegos Panamericanos. "Las jugadoras piensan con el corazón; yo, con la cabeza fría", expresó esta tarde el conductor, que fue criticado duramente por Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo y Belén Potassa, referentes del plantel, después de ser marginadas del equipo nacional.

Hombre tranquilo, reservado, de pocas palabras, Borrello tuvo ese modo de marcar la cancha por las críticas que las futbolistas hicieron al cuerpo técnico -por manejos, estilo y conducción-, casi un mes después del Mundial de Francia.

"Las chicas están enojadas, pero yo estoy para tomar decisiones", advirtió el director técnico. Esta semana, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, respaldó al DT con su presencia en una de las prácticas. "Las puertas no están cerradas para nadie", aseguró Borrello en todo momento, reflexivo, sin ánimo de confrontar. "Estoy convencido de lo que estoy haciendo", comentó, sin enojarse por los cuestionamientos de algunas de las chicas. "Ellos, quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda", escribió Banini pocos días atrás en su cuenta de Instagram. "El motivo de esto es muy simple se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", había agregado la número 10.

Borrello enunció estas otras frases en la rueda de prensa:

"Argentina se posicionó mucho mejor en el Mundial, pero no ganamos nada. No podemos jugarle hoy ni a Japón ni a Inglaterra un mano a mano, porque no podemos sostener la intensidad los 90 minutos".

"Avisé que en los Panamericanos iba a rotar jugadoras. El proyecto es arrancar para el próximo Mundial, y estas chicas tienen que tener la oportunidad. En mí no van a encontrar una persona con resentimiento ni nada de eso".

"Yo estoy acá para tomar decisiones e iniciar un proyecto para el próximo Mundial. Y mi idea es ver en un torneo oficial a chicas que no tuvieron oportunidad o jugaron pocos minutos en el Mundial".

En Francia 2019 todo parecía unión y entusiasmo; casi un mes más tarde explotaron las críticas públicas de las marginadas para los Juegos Panamericanos. Fuente: Reuters

El seleccionado argentino integra el grupo B de Lima 2019 y debutará ante Perú el domingo 28 de julio. Luego jugará frente a Panamá, el 31 de julio, y Costa Rica, el 3 de agosto. Las citadas son Vanina Correa y Solana Pereyra (arqueras); Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Aldana Cometti y Natalie Juncos (defensoras); Vanesa Santana, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito (mediocampistas), y Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Yamila Rodríguez, Yael Oviedo y Micaela Cabrera (delanteras).