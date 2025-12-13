Messi en la India: una estatua gigante, De Paul y Suárez, y el organizador de la gira, preso

Una auténtica locura. La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del crack y serios disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del acontecimiento; más aún, el jefe del espectáculo fue detenido por la policía. Messi, acompañado por Rodrigo De Paul, vivió escenas dramáticas. Y hasta destrozaron un estadio.

De viaje en el gigante asiático hasta este lunes (había rumores de que estaba por irse, ante la falta de garantías), el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, por miles de fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina. La 10, de Diego Maradona a Leo.

Todo desbordado por la falta de garantías DIBYANGSHU SARKAR� - AFP�

En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Y se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partido de exhibición.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese mismo instante. Arrancaron asientos, que fueron lanzados al césped, así como botellas de agua, todo tipo de proyectiles. Y se desató una invasión sobre el terreno de juego.

Mientras los espectadores no podían ver a la estrella, policías y militares encargados de la seguridad se sacaron selfies con el jugador.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en una suerte de mini vuelta olímpica DIBYANGSHU SARKAR� - AFP�

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró “conmocionada” por la mala organización. “Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente”, escribió Banerjee en su cuenta de X, y advirtió que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

La Federación de Fútbol de India (AIFF) publicó un comunicado para subrayar que no participó en “la organización, planificación ni ejecución del evento privado”.

“Además, los detalles del evento no fueron comunicados a la AIFF ni se solicitó ninguna autorización a la federación”, añadió.

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad de Calcuta una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la copa del mundo.

El capitán de la selección argentina, junto a sus compañeros en el Inter Miami, Rodrigo de Paul -a quien tocaron peligrosamente en un momento, dentro del caos general) y Luis Suárez, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Informaciones de prensa apuntan a un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su estadía en la capital india. Pero todo está en duda.

Así agarraron a Rodrigo De Paul pic.twitter.com/57dtDw4kRY — Juan Arango (@JuanG_Arango) December 13, 2025

Messi participa en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la MLS con Inter Miami, el pasado sábado, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.

“India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, señaló Messi, en un comunicado antes de su visita.

La persona detenida se llama Atadru Dutta, promotor y principal organizador de la gira. Al confirmar el arresto, el director general adjunto (ADG) de Orden Público, Jawed Shamim, dijo que se habían tomado medidas después de que la situación en el estadio Salt Lake se descontrolara. Y afirmó: “Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se ha presentado la denuncia y se ha detenido al organizador principal... Les aseguro que ellos (los organizadores) prometen que devolverán (el importe de las entradas a los aficionados). Veremos cómo se puede hacer".

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

Según se supo, el polémico empresario comenzó las negociaciones con Jorge Messi durante Qatar 2022. Es el mismo que había llevado a Emiliano Martínez, en julio de 2023. Consiguió patrocinadores y el Sree Bhumi Sporting Club se encargó de la construcción de la estatua del rosarino.

Satadru Dutta Initiative (ASDI) es una empresa dedicada a la promoción deportiva, gestión de celebridades y causas sociales. Desde hace más de una década, se dedica a traer leyendas del fútbol a India, incluyendo a Pelé, Diego Maradona, Cafu, Ronaldinho y Emiliano Martínez.

Satadru Dutta, con el Dibu Martínez Facebook

Días atrás, el empresario detenido había declarado: “Hay una gran atmósfera de alegría porque Messi viene a la India después de 14 años, y eso es también una buena noticia para los fanáticos. No creemos que vuelva otra vez. El vínculo entre el fútbol y la India se está volviendo más fuerte, y nunca ha habido tantos patrocinadores para el fútbol indio”, sostuvo.

Ahora, está preso. Y Leo no sabe cómo sigue esta historia.