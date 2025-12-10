Clarisa Huber, DT de la Sub 15 de fútbol: “Me gustaría que las chicas sepan de dónde se partió y lo que se conquistó”

Clarisa Huber es la única mujer entrenadora en el equipo de selecciones femeninas de Argentina. Está a cargo de la Sub 15 y es asistente en la Sub 17 que dirige Christian Meloni. Con 40 años, su transición fue rápida: se retiró como futbolista de Boca, donde además dirigía las categorías Sub 12 y Sub 14 del club, y en enero de este año pasó a ocupar su actual cargo.

El hecho de proyectar y ejecutar un proyecto formativo es novedoso en el fútbol femenino. En una estructura que empieza a desarrollarse, Huber -nacida en Tandil- fue parte de un logro que muestra que Argentina tiene bases sólidas. La selección fue segunda en la primera Liga Evolución Sub 15 que se disputó en octubre, en Paraguay, un torneo que reunió a las mejores selecciones juveniles de Sudamérica. Si la predicción de que en diez años la selección argentina podrá competir con las potencias se cumple, la cuenta es simple: Huber trabaja hoy para que eso se concrete.

-¿Cómo es tu trabajo en una categoría prácticamente nueva?

-Charlamos con los coordinadores de los clubes, que ven el día a día de las jugadoras y nos dicen: ‘Tal jugadora es para verla’. Y después evaluamos. Estamos en diálogo con los clubes y en función de esas recomendaciones vamos a los partidos para ver si nos sirven para nuestra idea o sistema. Al ser tan chicas, en una Sub 15, cuando ves condiciones de lo físico o lo técnico, avanzamos. Las llevamos al Predio a que vivencien una semana de entrenamientos y ahí vemos.

Huber habló sobre la evolución que se dio en el fútbol femenino argentino desde su época de jugadora Fabián Marelli

-¿Se puede tener una mirada federal de la categoría, teniendo en cuenta que el torneo es en su mayoría de equipos de Buenos Aires?

-El punto de partida es ver el torneo de AFA, que se supone que nuclea a las mejores. Ahí igualmente hay muchas chicas del interior de Argentina. A veces pasa que me escriben de Formosa, por ejemplo, u otro punto, para recomendarme alguna jugadora. “Esta es crack”, la marcan. Pero lo cierto es que puede pasar que tienen buen nivel, pero juegan con chicas más grandes. Y hay que evaluar. Por ejemplo, gambetea. ¿Pero a quien? ¿A qué rival? ¿Esa rival sabe defender? En esos casos las traemos al Predio y evaluamos.

-No hay un nivel parejo, digamos.

-En el Interior nos pasa que desde lo físico les cuesta más. Pensá que el torneo de AFA ya tiene tres, cuatro años de recorrido. Las jugadoras tienen un día a día muy importante. Una jugadora de Boca, Racing, River o Independiente se codea con las mejores de su categoría. Y el nivel se va elevando, no hay muchas goleadas. Entonces, si en el Interior se entrenan dos veces por semana, hay una distancia porque acá se entrenan cuatro. Hay un desfase.

-Como futbolista, vos no tuviste esta formación. ¿Se nota esa diferencia? ¿Cómo vienen ahora las jugadoras?

-Al haber tanta cantidad de futbolistas, la competencia está. Entonces, si jugás es porque te ganaste el puesto. No como por ahí pasaba en mi época que jugabas porque eras la única en la posición. Después el nivel varía si tuviste mejores inferiores o arrancaste más chica, o jugaste con varones, o hiciste inferiores con varones.

Indicaciones técnicas en el predio de Ezeiza; el Interior tiene menos desarrollo en el físico de las jugadoras porque hay menor cantidad de entrenamientos Fabián Marelli

-Cada caso es distinto...

-En varones vienen con el protocolo de formación ya hecho y a tal edad ya saben hacer algunas cosas. Acá no. Por ahí se entrenaban con varones, pero no las dejaban competir. Entonces no tienen ritmo de competencia. La clave es esa: se necesitan más cantidad de jugadoras para competir y elevar el nivel. Hoy las juveniles vienen con un día a día quizá mejor del que tuvieron las que están en la selección mayor hoy.

Clarisa Huber creció jugando al fútbol con sus hermanos y sus primos. Casi toda su carrera futbolística la hizo en Boca, donde ganó cinco títulos, y tuvo un paso por Zaragoza de España. Con la selección compitió en dos Mundiales: Estados Unidos 2003 y China 2007. Además, fue parte del plantel que obtuvo la única Copa América que no ganó Brasil: la de 2006, en Mar del Plata, cuando la selección venció a la verdeamarelha.

Futbolista con despliegue y buena técnica, volante con llegada al gol y mucho recorrido, buena visión de juego y un liderazgo fuerte dentro de la cancha, Huber ahora camina del otro lado de la línea. Dice que no le costó dejar de ser jugadora. En una charla para quienes se retiran le dijeron que futbolista no se deja de ser nunca, pero ella hizo su propia elaboración: “Hay que poner un punto final para dar lugar a que vengan cosas nuevas”, dice. Ahora se pone los botines y está en la cancha con las juveniles, pero no patea. Cuando no trabaja, juega al padel. Quizá, en su proceso personal, la ayudó que además ya tenía otras dos profesiones: es kinesióloga y profesora de Educación Física.

“Me gustaría que las chicas sepan de dónde se partió y lo que se conquistó. Yo en la selección he hecho la siesta en una colchoneta. Ese lugar tenía el fútbol femenino. Nosotras no teníamos ni amistosos internacionales para ir a jugar un Mundial. Hoy estamos en otro lugar. Eso hay que destacar”.

-¿Querés que conozcan la historia?

-Está bueno para conocer la evolución. Yo me comí 11 contra Alemania (en el Mundial 2007 Argentina perdió 11-0 en el debut). Íbamos a la pileta después del partido y la 9 de Alemania estaba haciendo sentadillas. Nosotras no podíamos usar el gimnasio porque era de los varones. Hoy es otra cosa. Hay que seguir para arriba. Peleándola. No hay que ceder nada. Ahora las Sub 15 se quedan a dormir en el predio.

Huber considera positivo el fútbol mixto para la formación de las jugadoras Fabián Marelli

-¿Qué es mejor en la formación? ¿Jugar con varones o no?

-Para mí es positivo. Yo lo hice hasta los 13, cuando fui a una escuela de fútbol femenino. Para mí, lo mejor es las mejores mujeres con los mejores varones. Es decir, mixto, hasta los 13 o 14 años. Pero no puede pasar.

-¿Por qué?

-Porque el fútbol es un negocio. Si hoy metés una jugadora en inferiores de primera división, le sacás el lugar a un varón que se puede vender al exterior. El femenino está en desarrollo en eso y todavía no es un negocio. Hoy un club puede formar a 20, 30 varones y los puede ubicar afuera. A una jugadora no la vende hoy por el mismo contrato. Pero en mi ideal sí está el fútbol mixto en formativas.

-¿Por lo físico y lo técnico?

-Y en cuanto a valores también. Hoy los chicos aceptan que las mujeres jueguen, ya no hay división. Haría un torneo mixto y creo que se formarían desde todos los lugares, desde el respeto, la ayuda, la equidad, combatir la violencia. Pero no sé si es compatible con la estructura actual del fútbol. Aunque creo que con las mujeres va a terminar pasando lo mismo. Ya se empezaron a hacer pases. Y hay mucho por crecer.

El factor humano de las jugadoras es un tema de peso para Huber desde las divisiones inferiores Fabián Marelli

-¿Hablás con Diego Placente, el DT de juveniles en varones?

-Nos cruzamos y charlamos. Su enfoque en lo humano me parece perfecto. El jugador es una persona, con una historia, con emociones, algunos con más o menos herramientas. Nosotros con la Sub 15 implementamos las meditaciones, para las que se copen. Está bueno para enfocar, disminuir la exposición a las pantallas. para que empiecen ellas a cuidarse. Y no tener que decirles que dejen el celular. Diego los hizo escribir. O leer. Es darle una vuelta de rosca que está buenísima para que no te quedes en que jugás a la pelota y no existe nada más.

-¿Y trabajan también con las familias?

-Cuando fuimos al Sub 14 y Sub 16 hablamos con los padres. Algunos se mudan desde lejos o dejan de trabajar, vienen a Buenos Aires, cambian su estilo de vida para que sus hijas sean futbolistas. Y ellas lo ven. No sé si a esa edad pueden dimensionar que su papá dejó de laburar para viajar porque ellas tienen un sueño. Les pedimos que trataran de descomprimir en ese sentido. Que la jugadora no tenga la presión de que tiene que salvar a la familia. Porque esa jugadora está descubriendo si quiere ser futbolista, si le gusta realmente. Por ahí puede pasar que va a una competencia y te dice: ‘Prefiero jugar con mis amigas en el barrio. Me gusta eso’. Son temas delicados.

-Y para ustedes debe ser difícil manejarlos.

-Yo quiero que una juegue porque está para jugar y no porque yo tenga que decidir porque sé que mantiene a su familia. Hoy un contrato profesional es un sueldo mínimo y hay casos de familias que las jugadoras o cobran lo mismo o aportan un sueldo más para distribuir en la familia. Imaginate una jugadora la presión que puede tener si aporta un salario a una familia con una corta edad. A mí me preocupa.

La charla de Clarisa Huber con el plantel, en un descanso en el predio de la AFA en Ezeiza Fabián Marelli

-¿Y cómo es trabajar rodeada de entrenadores varones?

-Creo que tiene que ver con el rol de la mujer en distintos ámbitos, lugares que se fueron conquistando. No pienso que es una cuestión de género, para mí una está capacitada o no, más allá de eso.

-¿Sentís que abriste una puerta que estaba cerrada?

-Creo que esto de que ocupemos más lugares se va a trasladar a distintas ramas. Sí es real que todavía hay muchos hombres, es una cuestión de historia. Ellos no habían entrenado a mujeres. Es un cambio social que es necesario y tiene que ver con el lugar de la mujer. Pero no creo que porque soy mujer tengo que dirigir la mayor. Tengo que capacitarme para eso.