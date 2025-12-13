LA NACION

A qué hora juega Racing vs. Estudiantes, por la final del Torneo Clausura 2025

El encuentro definitivo entre la Academia y el Pincha se disputa este sábado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero

En el último partido entre Racing y Estudiantes, por la fecha 4 de este Clausura, el Pincha ganó 1 a 0 como visitante
Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado a las 21 (horario argentino) en la final del Torneo Clausura 2025. El partido, que definirá a un nuevo campeón en la Primera División del fútbol argentino, se juega en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, eliminó a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado: 1 a 0 con un tanto de Tiago Palacios.

Racing se perfila como el favorito a quedarse con el Torneo Clausura 2025 en la final ante Estudiantes
La última vez que Racing y Estudiantes se vieron las caras fue el 26 de julio de este año, por la fecha 3 del Grupo B de este mismo Clausura. En aquella oportunidad, Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0 como visitante con un gol de Guido Carrillo. La de este fin de semana será la segunda final de la historia entre ambos, ya que el único antecedente es de 1967, cuando se cruzaron en la definición del Metropolitano, con goleada del conjunto platense por 3 a 0 en el estadio de San Lorenzo.

Racing vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

  • Final del Torneo Clausura 2025.
  • Día: Sábado 13 de diciembre.
  • Hora: 21 (horario argentino).
  • Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
Como es habitual, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergará una final del fútbol argentino
Como es habitual, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergará una final del fútbol argentino(Fuente: Turismo Santiago)

Racing vs. Estudiantes: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 21 (horario argentino) en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium y TNT Sports.
  • Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
  • DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Duván Vergara.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.
