El DT de Egipto explicó por primera vez el trasfondo del gesto que realizó en el cruce frente a la Argentina

El entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, explicó el lunes por primera vez el trasfondo del gesto que realizó durante el partido frente a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, cuando cruzó los brazos en forma de equis mientras protestaba ante el árbitro francés François Letexier.

En una entrevista televisiva, el DT sostuvo que recurrió a un recurso contemplado por el reglamento de la FIFA, aunque aclaró que su reclamo estuvo vinculado a decisiones arbitrales que, a su criterio, perjudicaron a su equipo.

Durante su paso por el programa Maakom Mona El Shazly, del canal egipcio ON, Hassan contó que se sorprendió cuando integrantes del cuerpo técnico y jugadores argentinos se acercaron a la zona técnica egipcia mientras él discutía con el árbitro. “No entendía por qué. Yo estaba hablando con el árbitro”, afirmó.

Sobre el gesto que se viralizó durante el encuentro, explicó: “Lo que hice fue utilizar un recurso contemplado por el reglamento de la FIFA. Ese gesto ya forma parte de las normas establecidas por la FIFA”. Y agregó que en ese momento se encontraba “muy molesto” por el desarrollo del partido.

Según relató, su enojo no estaba relacionado con un episodio puntual entre los futbolistas, sino con lo que consideró una sucesión de fallos arbitrales. “Había un penal para nosotros. Después nos convierten un gol. En lugar de ponernos 3-1 arriba, el partido terminó 2-2 y después 3-2. Uno puede aceptar errores arbitrales, las tarjetas o algunas decisiones, pero yo ya había soportado demasiado”, expresó.

Hassan dijo que su enojo no estuvo relacionado con un episodio puntual entre los futbolistas, sino con lo que consideró una sucesión de fallos arbitrales Erik S. Lesser - FR53108 AP

Hassan también reveló el diálogo que mantuvo con Letexier antes de ser amonestado.

“El árbitro, antes de mostrarme la tarjeta, me preguntó: ‘¿Sos de Egipto?’. Le respondí: ‘Sí’. Entonces me preguntó: ‘¿Por qué hiciste eso?’. Le contesté: ‘Porque no estás siendo justo’. Le dije: ‘Hubo dos penales para nosotros y yo considero que no estás siendo justo’”, detalló. Según el entrenador con 18 años de experiencia, el juez francés le mostró la tarjeta amarilla sin pedirle más explicaciones y el incidente terminó allí.

El gesto de cruzar los brazos corresponde al protocolo antidiscriminación de la FIFA y puede ser utilizado por jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos o árbitros para alertar sobre un presunto episodio de racismo o discriminación y solicitar la activación del procedimiento previsto para esos casos.

El DT de Egipto sostuvo que recurrió a un recurso contemplado por el reglamento de la FIFA Colin Hubbard - AP

Tras la “controversia”, el presidente de la Asociación de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida, solicitó -entre otras cosas- la exclusión del equipo arbitral francés por el resto de la Copa del Mundo.

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron en el desarrollo del partido”, decía el escrito.

El presidente de la Asociación de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida, solicitó la exclusión del equipo arbitral francés por el resto de la Copa del Mundo Colin Hubbard - AP

La FIFA, por su parte, respaldó el accionar de Letexier. “Nadie puede afirmar que el arbitraje de nuestra entidad pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino, quien siempre brindó su apoyo total al equipo respetando su independencia”, dijo Pierluigi Collina, responsable de los referís en el organismo.

Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros” del torneo, aseguró el italiano en una entrevista publicada en la página web de la entidad.