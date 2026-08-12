El duro golpe que obligó a Tiago Palacios a salir de la cancha en el partido de Estudiantes

El futbolista de Estudiantes Tiago Palacios sufrió un duro golpe este martes en el cruce ante Universidad Católica en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El atacante uruguayo saltó a buscar una pelota y chocó su cabeza contra Jhojan Valencia, y debió ser sustituido con un importante moretón en su frente.

A los 57 minutos, con el marcador 1-0 a su favor, el Pincha lanzó un lateral directo al área desde el costado derecho en busca del delantero Guido Carrillo. Sin embargo, la defensa del conjunto chileno despejó la pelota a través de dos cabezazos, aunque no logró quitar el peligro.

En ese momento, Palacios buscó la pelota en el aire e intentó cabecearla en dirección al arco contrario. Valencia lo interceptó y despejó el balón lanzándolo al córner. En esa jugada, ambos futbolistas chocaron y terminaron heridos.

TREMENDO: Tiago Palacios chocó cabezas con Valencia y la zona le quedó visiblemente inflamada.



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El jugador colombiano cayó directamente tras el golpe, mientras que Palacios se tomó la cabeza y se acostó en el césped para pedir atención médica. Tras ello, la cámara de la transmisión captó al mediocampista de Estudiantes y registró que el choque le produjo una dura marca en su frente.

Mientras ambos futbolistas eran atendidos en el campo de juego, el entrenador del conjunto platense, Alexander “Cacique” Medina, mandó a entrar en calor a sus jugadores, principalmente a Joaquín Correa, ante una posible sustitución. A Valencia, por su parte, no le quedaron marcas tras el choque.

Palacios se levantó, mientras los médicos le ponían hielo en la zona de la herida, y volvió al campo de juego para seguir en el partido. Medina, en tanto, decidió mantenerlo en la cancha, aunque sí cambió a Pérez, para que ingrese Correa.

A pesar del golpe, el atacante continuó y tuvo injerencia en el juego: después de una larga corrida tiró un centro en busca de Correa, que no llegó a empujar la pelota. De todos modos, cinco minutos después, Palacios se sentó en el suelo afectado por el golpe y, tras retirarse con hielo en la herida, el DT decidió sacarlo para darle lugar a otro de los refuerzos: Baltasar Rodríguez.

¿ALGUIEN PUEDE EXPLICAR CÓMO ESTA JUGADA NO TERMINÓ EN GOL DE FABRICIO PÉREZ PARA ESTUDIANTES ANTE U. CATÓLICA?



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Tras la salida de Palacios, Estudiantes perdió protagonismo en el juego y sufrió las consecuencias. A los 79 minutos, Fernando Zampedri, goleador de Universidad Católica, sacó un remate desde lejos y la pelota, después de un desvío en la defensa, entró en el ángulo superior izquierdo de Fernando Muslera, que se había lanzado a media altura.

De esta manera, Estudiantes empató 1 a 1 en la ida, en un partido que tenía en el bolsillo y se le escapó, y el ganador de la llave se definirá la semana próxima en Chile, en un cruce en el que Universidad Católica contará con la ventaja de la localía.

El empate le deja un gusto amargo a Estudiantes que, no solo estuvo a minutos de asegurarse una victoria en la ida, sino que, en varias ocasiones, estuvo cerca de estirar la ventaja. Al comienzo del segundo tiempo, Joaquín Tobio Burgos desbordó por la izquierda tras un pase filtrado de Palacios y le tiró un centro raso a Fabricio Pérez, que quedó mano a mano pero le pifió a la pelota.