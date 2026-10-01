El Ecuador de Gallardo perdió por penales con Japón, no puede convertir y ya hay críticas

Dos partidos, ni un solo gol, un equipo que no convierte desde hace casi 100 días y las primeras críticas. Marcelo Gallardo toma el pulso de la selección de Ecuador, que está más exigente que nunca.

El seleccionado de Ecuador, conducido por el Muñeco, perdió este jueves en los penales (5-4, tras el 0-0 del tiempo reglamentado) contra Japón, por las semifinales de la Copa Kirin, un torneo amistoso que se disputa en el país asiático. Tras un encuentro igualado entre ambos equipos, el error de Denil Castillo desde los once metros condenó al conjunto sudamericano, que en su estreno en esta gira asiática ya había perdido 3-0 frente a Corea del Sur, la semana pasada.

En esta ocasión, la Tricolor ofreció una mejor cara que en su último partido, pero volvió a quedar demostrado que la tarea más urgente que tiene por delante el “Muñeco”, que se estrena en esta gira en el banco ecuatoriano, es encontrar jugadores capaces de marcar goles.

Marcelo Gallardo, en la Kirin Cup, una nueva etapa en su carrera Hiro Komae - AP

“Quiero resaltar el comportamiento del equipo porque jugamos contra una muy buena selección. Después de ese sabor amargo que fue jugar el partido en Corea, sabíamos que íbamos a estar mucho mejor por una cuestión de descanso físico, de cambiar el sueño y de estar mejor predispuestos para asimilar conceptos”, destacó Gallardo. “Mejoramos del partido anterior a este último, con una frescura diferente. Fue un partido parejo que se termina definiendo hasta el penal. Fue la diferencia de un penal. Pero, más allá de eso, vuelvo a la mejora del equipo del primer partido al segundo, con una mejora considerable”, agregó.

Ecuador tardó 43 minutos en generar una ocasión clara de riesgo, pero el disparo de Kenny Arroyo se marchó por encima del travesaño. Unos minutos antes, Hernán Galíndez había evitado el grito asiático con una espectacular atajada sobre Kaina Tanimura

Pese a los cambios introducidos por ambos entrenadores tras el descanso, el partido siguió con la misma dinámica: mucha presión e intensidad en el juego, pero escasas ocasiones de gol. Ao Tanaka lo intentó con otro disparo que atajó Galíndez y Junya Ito, poco después de saltar a la cancha, cruzó demasiado un tiro. Las más claras fueron de Japón. En muchas fases de esa segunda mitad, el equipo sudamericano tuvo la posesión de la pelota, pero sin profundidad. Un disparo en el último minuto de Jordy Caicedo fue el único punto fuerte de la Tricolor.

🎙️Marcelo Gallardo y sus declaraciones en conferencia de prensa tras el partido vs Japón.#SeleccióMayor 🇪🇨 pic.twitter.com/IdXP6ju98K — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 1, 2026

Tras los 90 minutos reglamentarios, el partido se fue directamente a los penales. Zion Suzuki, el arquero de Aston Villa, resultó decisivo al atajar el lanzamiento de Castillo, que decidió el pase a la final de la Copa Kirin. También en los penales se resolvió la primera semifinal, en la que Nueva Zelanda derrotó desde los doce pasos a Panamá.

La Tri se enfrentará a la selección caribeña este lunes, por el tercer puesto. Claramente, no comenzó bien la era de Gallardo en Ecuador, banco al que accedió después del Mundial 2026, cuando con el también argentino Sebastián Beccaecece al timón, alcanzó los dieciseisavos de final, luego de una histórica victoria por 2-1 contra Alemania en la fase de grupos.

Los recurrentes problemas de gol de Ecuador se vieron agravados por la retirada, tras la cita mundialista, de Enner Valencia, de 36 años y autor de 49 goles en 109 partidos con su selección. Sin ir más lejos, este domingo convirtió los tres tantos de Boca sobre Racing, en un partido de la Copa Argentina que llevaba la ventaja de la Academia por 2 a 0.

Lo mejor del partido

Gallardo se presentó con dos derrotas (una, por penales) y sin un solo gol en 180 minutos disputados, aunque tiene la disculpa de haber viajado a Asia sin varias de las figuras de la Tri, como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, ausentes en esta gira por lesión.

“Creo que vamos a seguir mejorando con el correr del tiempo. Faltan jugadores importantes dentro de esta selección, que son jugadores fundamentales. Cuando los tengamos y podamos contar con ellos, se va a seguir potenciando la idea”, aseguró.

La selección atraviesa una sequía goleadora que ya se acerca a los 100 días. El último gol de la Tricolor se registró el pasado 25 de junio, cuando Gonzalo Plata marcó ante Alemania en el triunfo por 2-1 por la tercera fecha de la etapa de grupos del Mundial 2026.

Aquel encuentro también tuvo el tanto de Nilson Angulo, que igualó en el primer tiempo. Desde entonces, la Tricolor disputó tres partidos y no volvió a encontrar el camino del gol. El primero fue el pasado 30 de junio, cuando cayó 2-0 ante México en los dieciseisavos de final del Mundial. Posteriormente, ya bajo la dirección técnica de Gallardo, Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur el pasado 24 de septiembre, en el inicio de la gira por Asia.

Las críticas, entonces, empiezan a aparecer.

⚠️🇯🇵🇪🇨 JAPÓN LE GANÓ HOY POR PENALES A LA ECUADOR DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/wbYxmPt75i — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2026

“Ecuador mostró ligeras mejorías ante Japón, pero está lejos del nivel esperado”, tituló el diario El Universal. Dentro de la crónica, enfatiza: “Ecuador sigue estando verde. Hay una idea que comienza a aparecer, pero todavía falta mucho trabajo para que esa idea se convierta en un funcionamiento reconocible y sostenido. Gallardo asumió hace poco y él mismo reconoció después del partido que el poco tiempo de trabajo condiciona el proceso.

“También quedan posiciones por resolver. Una de ellas es el lateral derecho. Ante Japón, Alan Franco comenzó ocupando esa función, pese a ser un mediocentro, y terminó jugando allí Félix Torres, habitual zaguero. Antes, frente a Corea del Sur, Gallardo había utilizado a Angelo Preciado en esa zona. La búsqueda continúa.

“Y está pendiente otra cuestión importante: encontrar y consolidar un centrodelantero. Contra Japón, Gallardo decidió iniciar sin un nueve de referencia y apostó por Mercado, una variante que ayudó a darle movilidad al ataque, pero que también evidencia que el entrenador todavía está probando alternativas”.